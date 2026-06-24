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Дышать становится нечем: привычная кнопка в автомобиле незаметно лишает водителей концентрации

Авто

Режим рециркуляции стал привычной опцией для большинства водителей. Это инженерное решение позволяет блокировать приток уличного воздуха, прогоняя имеющиеся потоки по кругу внутри машины. Однако длительная эксплуатация системы в таком состоянии приводит к повышению влажности и концентрации углекислого газа, что негативно сказывается на самочувствии находящихся в салоне людей.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Водители чаще всего активируют эту функцию в плотном заторе, вблизи грузовиков с работающими двигателями или при проезде участков с сильными запахами. Аллергики нередко используют данный алгоритм, чтобы не допустить попадания пыльцы в салон во время цветения растений. Также функция полезна, если в бачок стеклоомывателя была залита жидкость с резким ароматом.

"Длительное ограничение притока кислорода ведет к росту духоты, запотеванию стекол и ухудшению концентрации водителя. Особенно критично это становится в полностью загруженном салоне, когда люди начинают интенсивнее выдыхать углекислый газ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Риски при выборе режима проветривания

Как отмечает  "За рулем" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Елену Москаеву, злоупотреблять циркуляцией по замкнутому контуру не стоит. Специалист предупреждает, что влажность в замкнутом пространстве растет из-за дыхания людей и мокрой одежды, что лишь усиливает дискомфорт. С этой точки зрения резкое ухудшение самочувствия за рулем может стать прямой угрозой безопасности всей поездки.

Открытые окна — не лучшая альтернатива для борьбы с духотой, так как вместе с потоками воздуха в машину залетает дорожная пыль и аллергены. Подобный мусор оседает не только на фильтрах, но и на обивке сидений и ковриках. Чтобы избежать аллергических реакций, Москаева рекомендует регулярно проводить качественную уборку салона, отдавая предпочтение пылесосам, оснащенным HEPA-фильтрами.

Ответы на популярные вопросы о рециркуляции воздуха

Можно ли постоянно ездить с закрытой заслонкой?

Нет, это противопоказано, так как приводит к накоплению углекислого газа, что вызывает сонливость, головную боль и снижает скорость реакции водителя.

Почему зимой стекла потеют быстрее именно в этом режиме?

Влага от дыхания пассажиров не выводится наружу, а оседает на холодных поверхностях стекол из-за высокой концентрации влаги внутри салона.

Поможет ли замена салонного фильтра полностью исключить запахи?

Фильтр с угольным слоем эффективно задерживает крупные частицы и частично неприятные ароматы, но против угарного газа он бессилен, поэтому рециркуляцию все равно придется включать кратковременно.

Насколько вредна дорожная пыль внутри машины?

Мелкие частицы пыли и пыльцы являются сильными аллергенами, которые могут раздражать слизистые оболочки дыхательных путей даже у людей, не склонных к острой аллергии.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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