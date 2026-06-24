Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки

Этим летом российский топливный рынок столкнулся с серьезными потрясениями, которые вынудили граждан менять многолетние дорожные привычки. Введение жестких лимитов на АЗС в 16 регионах и полная остановка розничных продаж частникам в Крыму спровоцировали ажиотаж. Пока авторынок России демонстрирует структурные сдвиги в спросе, владельцы машин бросили все силы на поиск и сохранение дефицитного горючего.
Согласно статистике поисковых систем, интерес к способам слива топлива из баков за месяц подскочил в десять раз, превысив отметку в 9 тысяч запросов в сутки. Автомобилисты массово внедряют схему "челночных" заправок: наполняют бак до краев, сливают содержимое в канистры за углом станции и тут же встают в очередь за новой порцией. Подобная активность привела к тому, что в Курской области власти наложили запрет на отпуск бензина в переносную тару, пытаясь пресечь создание частных хранилищ и искусственную нехватку ресурса.
Профильное издание 110 km.ru выделяет три фактора, дестабилизировавших ситуацию: атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы, логистические сбои и попытки ручного распределения остатков топлива через ограничения на заправках. Ажиотаж только усилил напряженность, спровоцировав волну ночных краж из припаркованных во дворах машин. Для защиты имущества эксперты рекомендуют устанавливать крышки баков с замками, бронированные сетки в заливные горловины или подключать лючки к охранным системам.
"Рост краж топлива — это ожидаемая реакция на дефицит, которая заставляет водителей вкладываться в безопасность уже не только от угона, но и от банального слива бензина", - объяснила в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.
Кризис затронул более 50 тысяч АЗС по всей стране, обнажив уязвимость транспортной системы перед резкими скачками спроса. На фоне дефицита многие водители начали рассматривать возможность покупки более экономичного транспорта, хотя рынок подержанных авто сейчас перегрет и требует значительных вложений. В текущих условиях владельцам приходится балансировать между экономией и необходимостью поддерживать мобильность, часто прибегая к покупке горючего с рук у сомнительных поставщиков.
Ситуация осложняется тем, что кустарное хранение бензина в гаражах и подвалах повышает риски пожаров в жилых массивах. Правоохранительные органы фиксируют не только хищения с частных машин, но и попытки взлома топливных баков грузовой техники и строительного оборудования. Водителям советуют не оставлять транспорт в плохо освещенных местах и внимательно следить за целостностью запорных механизмов, так как спрос на аксессуары для защиты бензобаков вырос в несколько раз.
Это вынужденная мера региональных властей для борьбы с перекупщиками и предотвращения создания пожароопасных запасов в жилых зонах.
Наиболее эффективными методами считаются установка крышки с кодовым замком, установка металлической сетки-фильтра в горловину и вывод датчика сигнализации на лючок бака.
Наиболее сложная обстановка сохраняется в 16 субъектах РФ, включая Крым и приграничные области, где логистика затруднена из-за внешних факторов.
Эксперты предупреждают, что использование низкооктанового бензина в современных двигателях приведет к дорогостоящему ремонту, который обойдется значительно дороже сэкономленной разницы.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.