У попутчика в кармане точно такие же права: почему за смену мест на трассе выпишут штраф

Представьте: вы мчитесь по трассе, солнце жарит, а правая нога затекла от однообразного давления на педаль. Рядом сидит верный товарищ, у которого в кармане такие же права, как у вас. Вы меняетесь местами, чтобы перевести дух, и через пять минут видите взмах полосатого жезла. Инспектор сканирует документы и — сюрприз — выписывает штраф. Вы возмущены? Зря. С точки зрения закона вы только что посадили в кокпит призрака.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Водитель выкручивает руль

Ловушка ограниченного списка

Большинство российских водителей выбирают полис с ограниченным списком лиц. Это дешевле, чем покупать "безлимит", который раздувает цену страховки до размеров небольшого круизного лайнера. Но экономия превращает вашу машину в закрытый клуб. Если фамилии гостя нет в заветном бланке, его присутствие на водительском кресле юридически равносильно отсутствию страховки вовсе.

"Это юридическая ловушка. Многие думают, что раз машина застрахована, то неважно, кто крутит руль. На деле это грубое нарушение условий договора, которое ПДД приравнивает к эксплуатации авто с нарушениями", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Многие путают эту ситуацию с тотальным отсутствием полиса ОСАГО. Нет, господа, закон хитрее. Существует отдельная статья 12.37 КоАП РФ. Она карает именно за управление "вопреки условиям". Это как пытаться пройти в VIP-ложу по билету в эконом-класс: документ есть, но на входе все равно развернут.

Ситуация Последствия Водитель не вписан в полис Штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.37 КоАП) Полис ОСАГО отсутствует вовсе Штраф 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37 КоАП)

Камеры или живой патруль: кто видит правду?

Среди гаражных теоретиков бродит миф: умные камеры скоро научатся распознавать лица и сверять их с базой РСА. Спешу вас расстроить (или обрадовать): всевидящее око электроники пока бессильно. Камера фиксирует железо, а не биологический вид за стеклом. Она не знает, кто вы — законный владелец или сосед, которому дали "докатиться до аптеки".

"Камеры не обладают функционалом для мгновенной сверки лица с реестром страхователей. Такие нарушения выявляются только при живом контакте инспектора с документами", — объяснил в интервью Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Поэтому попасться можно только на посту. Инспектор — не алгоритм, он читает бумагу. И если в графе "лица, допущенные к управлению" нет нужной строчки, никакие аргументы про "он водит лучше меня" не сбавят обороты печатной машинки, строчащей протокол. Это сухой расчет страховых рисков, а не оценка водительского таланта.

Человеческий фактор и вынужденные меры

Бывают моменты, когда жизнь бьет ключом по голове. Владельцу стало худо, сердце прихватило или просто "картинка поплыла". В такой ситуации посадить за руль трезвого спутника с правами — единственный разумный выход из пике. ДПС — это не всегда бездушная машина по выкачиванию штрафов. Если вы сможете доказать крайнюю необходимость, инспектор может ограничиться устным внушением.

"В судах и при разборе ДТП вопрос о том, кто был за рулем, стоит острее штрафа. Если не вписанный водитель устроит аварию, страховая выплатит ущерб пострадавшему, но потом сдерет всё до копейки с виновника через регресс", — отметила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Помните: копеечный штраф в 500 рублей — это лишь верхушка айсберга. Основная глыба проблем скрыта под водой в виде потери права на страховую защиту. Передавать руль "невидимке" — это лотерея, где на кону не только ваши деньги, но и спокойствие на случай внештатной ситуации. Хотите дать другу порулить — не пожалейте десяти минут на визит в страховую или клик в мобильном приложении.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

Можно ли вписать водителя в полис удаленно?

Да, сегодня большинство страховых компаний позволяют вносить изменения в электронный полис через личный кабинет или мобильное приложение. Изменения вступают в силу обычно сразу после оплаты перерасчета премии.

Будет ли штраф, если владелец сидит рядом?

Да. Присутствие владельца в машине не дает законного права другому человеку управлять авто, если он не указан в страховке. Статья 12.37 КоАП игнорирует локацию собственника.

Что дешевле: штраф или доплата за нового водителя?

Штраф разовый, а доплата за опытного водителя часто невелика. Однако если вписывать новичка без стажа, цена полиса может взлететь вдвое. Но помните о риске регресса от страховой в случае ДТП.

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