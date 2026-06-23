Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дряблость заставляет прятать ноги: простое домашнее решение лишает бёдра лишних сантиметров
Ваш самый страшный кошмар на даче: почему "кусачих" слепней бояться не надо, а "тихих" оводов — обязательно
Бесплатный сыр в автосалоне: почему ценник на Volkswagen Tayron в Казахстане сбивает с толку
Невидимый враг под офисным столом: какая привычка наносит удар по системе кровотока
Его искали четверть века: собака-призрак Амазонии оказалась вовсе не редким гостем джунглей
Овощи теперь едят даже дети: добавка этого компонента в кляр меняет привычный вкус блюда
Никакой экономии на комфорте: известная артистка показала условия проживания за баснословную сумму
Тюменские улицы перейдут в режим пешеходов: массовые гуляния вынудили штабы изменить схему
Плавное раскрытие грудного отдела: какая поза перестраивает работу мышц спины

Ремонт превратился в квест: россияне массово скупают разбитый хлам ради спасения своих иномарок

Авто

Российские автомобилисты все чаще выбирают покупку "битых" машин для разбора на комплектующие вместо поиска редких или подорожавших деталей в каталогах дилеров. Такая практика позволяет владельцам подержанного транспорта существенно сократить расходы на обслуживание. Многие компании, чьи транспортные средства после аварий признаются страховыми фирмами нерентабельными для восстановления, становятся для частных мастерских настоящим источником оригинальной электроники, кузовных элементов и силовых агрегатов.

Ремонт автомобиля
Фото: unsplash. com by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Особенности рынка "донорских" автомобилей

Механизм получения запчастей с таких экземпляров довольно прямолинеен. Владелец приобретает поврежденную машину на профильном аукционе, после чего демонтирует с нее все исправные узлы, которые затем устанавливает на свой основной автомобиль. Как пишет "За рулем", этот путь часто выглядит более оправданным, чем попытки найти комплектующие через официальные каналы или даже с учетом налаженного параллельного импорта.

Статистика торгов подтверждает, что в сегменте "донорства" лидируют бренды из КНР, на долю которых приходится 34,7% спроса при средней стоимости лота около 913 тысяч рублей. Далее идут немецкие автомобили (27,8% и 711 тысяч рублей), отечественные модели (19,2% и 221 тысяча рублей) и корейская техника (8,9%, около 400 тысяч рублей). Данный метод ремонта позволяет реанимировать сложные системы без переплаты за новые детали.

"Использование машин-доноров оправдано только при условии квалифицированной дефектовки узлов. Часто под видом "почти новых" деталей продают компоненты с критическим износом, поэтому необходимо тщательно проверять остаточный ресурс двигателя и коробки передач перед установкой", — пояснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Олег Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ремонте запчастями с "доноров"

Безопасно ли ставить запчасти с битых машин?

Технические узлы вроде двигателей или коробок передач сохраняют работоспособность, если они не были повреждены в момент ДТП, однако электронику и датчики следует проверять на наличие скрытых дефектов.

Становятся ли китайские машины рентабельными "донорами"?

Да, высокий спрос на разбор китайских авто обусловлен необходимостью быстро находить замену специфическим блокам управления и кузовным панелям, которые иногда трудно достать новыми.

Выгоднее ли покупать целого "донора", чем отдельные запчасти?

Для масштабного восстановления или при необходимости замены целой группы агрегатов покупка целого автомобиля на торгах является финансово оправданным шагом.

Какие документы нужны при покупке машины на запчасти?

Автомобиль подлежит официальному оформлению сделки купли-продажи, после чего его необходимо снять с учета в ГИБДД, чтобы использовать исключительно как источник запчастей.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Еда и рецепты
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Последние материалы
Тюменские улицы перейдут в режим пешеходов: массовые гуляния вынудили штабы изменить схему
Плавное раскрытие грудного отдела: какая поза перестраивает работу мышц спины
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Тишина в эфире Тюмени: технический сбой лишит горожан привычных каналов и радиостанций
Это страшная боль: как Отар Кушанашвили борется с онкологией и почему перестал жаловаться
Огромные щиты стоят без дела: в Красноярске озвучили правду о переносе сроков запуска метро
Время ещё есть, но волны уже в пути: Антарктида показала, когда океан начнёт менять карты мира
Мучительные приступы голода в полночь: почему подавление желания рушит метаболизм
Забытый вкус старой Грузии: этот секретный ингредиент меняет привычное сочетание продуктов
Не для слабаков: за что водители ненавидели и до безумия обожали легендарный Москвич-2140
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.