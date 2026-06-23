Ремонт превратился в квест: россияне массово скупают разбитый хлам ради спасения своих иномарок

Российские автомобилисты все чаще выбирают покупку "битых" машин для разбора на комплектующие вместо поиска редких или подорожавших деталей в каталогах дилеров. Такая практика позволяет владельцам подержанного транспорта существенно сократить расходы на обслуживание. Многие компании, чьи транспортные средства после аварий признаются страховыми фирмами нерентабельными для восстановления, становятся для частных мастерских настоящим источником оригинальной электроники, кузовных элементов и силовых агрегатов.

Фото: unsplash. com by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля

Особенности рынка "донорских" автомобилей

Механизм получения запчастей с таких экземпляров довольно прямолинеен. Владелец приобретает поврежденную машину на профильном аукционе, после чего демонтирует с нее все исправные узлы, которые затем устанавливает на свой основной автомобиль. Как пишет "За рулем", этот путь часто выглядит более оправданным, чем попытки найти комплектующие через официальные каналы или даже с учетом налаженного параллельного импорта.

Статистика торгов подтверждает, что в сегменте "донорства" лидируют бренды из КНР, на долю которых приходится 34,7% спроса при средней стоимости лота около 913 тысяч рублей. Далее идут немецкие автомобили (27,8% и 711 тысяч рублей), отечественные модели (19,2% и 221 тысяча рублей) и корейская техника (8,9%, около 400 тысяч рублей). Данный метод ремонта позволяет реанимировать сложные системы без переплаты за новые детали.

"Использование машин-доноров оправдано только при условии квалифицированной дефектовки узлов. Часто под видом "почти новых" деталей продают компоненты с критическим износом, поэтому необходимо тщательно проверять остаточный ресурс двигателя и коробки передач перед установкой", — пояснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Олег Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ремонте запчастями с "доноров"

Безопасно ли ставить запчасти с битых машин?

Технические узлы вроде двигателей или коробок передач сохраняют работоспособность, если они не были повреждены в момент ДТП, однако электронику и датчики следует проверять на наличие скрытых дефектов.

Становятся ли китайские машины рентабельными "донорами"?

Да, высокий спрос на разбор китайских авто обусловлен необходимостью быстро находить замену специфическим блокам управления и кузовным панелям, которые иногда трудно достать новыми.

Выгоднее ли покупать целого "донора", чем отдельные запчасти?

Для масштабного восстановления или при необходимости замены целой группы агрегатов покупка целого автомобиля на торгах является финансово оправданным шагом.

Какие документы нужны при покупке машины на запчасти?

Автомобиль подлежит официальному оформлению сделки купли-продажи, после чего его необходимо снять с учета в ГИБДД, чтобы использовать исключительно как источник запчастей.

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