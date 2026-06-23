Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Тишина в эфире Тюмени: технический сбой лишит горожан привычных каналов и радиостанций
Это страшная боль: как Отар Кушанашвили борется с онкологией и почему перестал жаловаться
Огромные щиты стоят без дела: в Красноярске озвучили правду о переносе сроков запуска метро
Время ещё есть, но волны уже в пути: Антарктида показала, когда океан начнёт менять карты мира
Мучительные приступы голода в полночь: почему подавление желания рушит метаболизм
Забытый вкус старой Грузии: этот секретный ингредиент меняет привычное сочетание продуктов
Не для слабаков: за что водители ненавидели и до безумия обожали легендарный Москвич-2140
Не каждая грядка требует постоянного полива: эти культуры выручают там, где не хватает воды

Машины отдают за бесценок: в России начался массовый сброс изъятых у должников активов

Авто

Российский авторынок накрыла волна распродаж конфиската. Лизинговые компании открывают гигантские хабы, где изъятые у должников машины отдают с дисконтом до 30%. Терминалы с техникой уже работают в пяти крупнейших городах, а в ближайшее время их сеть накроет всю страну. Покупателям обещают прозрачную историю обслуживания и юридическую чистоту, что выгодно отличает такие площадки от стихийных авторынков.

Покупка авто с пробегом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Покупка авто с пробегом

Лизинговые хабы вместо парковок

Лизингодатели устали забивать платные стоянки изъятыми фурами и седанами. Теперь подержанную технику концентрируют в специальных логистических центрах. Это уже не просто пыльные ангары, а полноценные шоурумы с предпродажной подготовкой и диагностикой. По сути, рынок получает цивилизованный инструмент реализации дефолтных активов.

"Хабы позволяют нам не просто хранить технику, а превратить процесс возврата активов в быстрый цикл продаж с минимальными издержками на логистику", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Скидка в 30% — это не щедрость, а расчет. Лизинговой компании выгоднее быстро сбросить балласт, чем платить за охрану и наблюдать, как ржавчина съедает пороги стоящей без дела машины. В ассортимент попадает все: от городских малолитражек до тяжелых китайских самосвалов.

Вторичка забирает лидерство

Спрос на лизинг машин с пробегом летит вверх, обгоняя рынок новых авто в пять раз. За первый квартал этот сегмент вырос на 41%. Водителей больше не пугает статус второго владельца, если прошлое машины прозрачно и подтверждено документами финансовой организации.

Показатель Значение / Рост
Общий рынок лизинга легковых авто +8% (32,1 тыс. ед.)
Лизинг автомобилей с пробегом +41% (9,2 тыс. ед.)
Доля б/у в новом бизнесе Выросла с 22% до 29%

Пока цены на кроссоверы в салонах штурмуют стратосферу, покупатели ищут свежие экземпляры 2023-2024 годов. Это техника с огромным запасом ресурса, которая подешевела просто из-за самого факта выезда за ворота дилера. Для многих это единственный способ не влезть в кабалу, где выгода автокредита стремится к нулю.

"На вторичном рынке часто встречаются машины, у которых еще не закончилась заводская гарантия, но цена уже на миллион ниже новой", — объяснил специально для Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Что чаще всего отнимают за долги

Лидерами по возвратам стали самые массовые бренды. Среди легковых — это LADA и популярные китайские имена: Geely, Haval, Changan. В грузовом секторе площадки забиты техникой SITRAK и FAW. Часто за неуплату изымают даже японские внедорожники, ввезенные по параллельному импорту.

Покупка в хабе избавляет от риска нарваться на юридические ловушки, которые часто расставляют перекупщики на сайтах объявлений. Лизинговые компании сами заинтересованы в чистоте сделки. Однако техническое состояние все равно требует внимания: не каждый должник аккуратно эксплуатировал машину, понимая, что скоро ее заберут.

"Проверка документов при покупке конфиската упрощена, так как продавец — крупное юрлицо с понятной структурой владения", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о покупке конфиската

Откуда берется скидка 30 процентов?

Это разница между рыночной стоимостью и остаточной суммой долга, которую компании нужно срочно вернуть для закрытия убытка.

Можно ли купить такую машину в кредит?

Да, большинство хабов предлагают собственные финансовые программы или работают с партнерскими банками прямо на месте.

Какие документы получает покупатель?

Полный пакет: ПТС/ЭПТС, договор купли-продажи от лизинговой компании и акт приема-передачи, подтверждающий снятие всех обременений.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Овощи
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Последние материалы
Ремонт больше не проблема: жителей Подмосковья избавили от долгого ожидания спецтехники
Рынок завалит местным урожаем: аграрии Московской области пошли на рекордное расширение угодий
Машины отдают за бесценок: в России начался массовый сброс изъятых у должников активов
Ловушка для желающих похудеть: чем может обернуться бесконтрольное использование медикаментов
Бережливые хозяйки делают именно так: эти плоские брикеты в морозилке спасают зимний рацион
Тьма на курортном побережье: Крымские веерные отключения вынудили туристов паковать чемоданы
Тропический убийца у берегов Греции: нападения на людей вынудили власти пойти на крайние меры
Призрачное свечение появляется после заката: почему редкое явление в мезосфере наблюдают всё чаще
Красивый жест превратился в инструмент манипуляции: старший сын Бекхэмов разорвал последнюю связь
Утреннее однообразие забирает годы жизни: почему организм начинает терять ключевые ресурсы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.