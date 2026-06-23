Машины отдают за бесценок: в России начался массовый сброс изъятых у должников активов

Российский авторынок накрыла волна распродаж конфиската. Лизинговые компании открывают гигантские хабы, где изъятые у должников машины отдают с дисконтом до 30%. Терминалы с техникой уже работают в пяти крупнейших городах, а в ближайшее время их сеть накроет всю страну. Покупателям обещают прозрачную историю обслуживания и юридическую чистоту, что выгодно отличает такие площадки от стихийных авторынков.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Покупка авто с пробегом

Лизинговые хабы вместо парковок

Лизингодатели устали забивать платные стоянки изъятыми фурами и седанами. Теперь подержанную технику концентрируют в специальных логистических центрах. Это уже не просто пыльные ангары, а полноценные шоурумы с предпродажной подготовкой и диагностикой. По сути, рынок получает цивилизованный инструмент реализации дефолтных активов.

"Хабы позволяют нам не просто хранить технику, а превратить процесс возврата активов в быстрый цикл продаж с минимальными издержками на логистику", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Скидка в 30% — это не щедрость, а расчет. Лизинговой компании выгоднее быстро сбросить балласт, чем платить за охрану и наблюдать, как ржавчина съедает пороги стоящей без дела машины. В ассортимент попадает все: от городских малолитражек до тяжелых китайских самосвалов.

Вторичка забирает лидерство

Спрос на лизинг машин с пробегом летит вверх, обгоняя рынок новых авто в пять раз. За первый квартал этот сегмент вырос на 41%. Водителей больше не пугает статус второго владельца, если прошлое машины прозрачно и подтверждено документами финансовой организации.

Показатель Значение / Рост Общий рынок лизинга легковых авто +8% (32,1 тыс. ед.) Лизинг автомобилей с пробегом +41% (9,2 тыс. ед.) Доля б/у в новом бизнесе Выросла с 22% до 29%

Пока цены на кроссоверы в салонах штурмуют стратосферу, покупатели ищут свежие экземпляры 2023-2024 годов. Это техника с огромным запасом ресурса, которая подешевела просто из-за самого факта выезда за ворота дилера. Для многих это единственный способ не влезть в кабалу, где выгода автокредита стремится к нулю.

"На вторичном рынке часто встречаются машины, у которых еще не закончилась заводская гарантия, но цена уже на миллион ниже новой", — объяснил специально для Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Что чаще всего отнимают за долги

Лидерами по возвратам стали самые массовые бренды. Среди легковых — это LADA и популярные китайские имена: Geely, Haval, Changan. В грузовом секторе площадки забиты техникой SITRAK и FAW. Часто за неуплату изымают даже японские внедорожники, ввезенные по параллельному импорту.

Покупка в хабе избавляет от риска нарваться на юридические ловушки, которые часто расставляют перекупщики на сайтах объявлений. Лизинговые компании сами заинтересованы в чистоте сделки. Однако техническое состояние все равно требует внимания: не каждый должник аккуратно эксплуатировал машину, понимая, что скоро ее заберут.

"Проверка документов при покупке конфиската упрощена, так как продавец — крупное юрлицо с понятной структурой владения", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о покупке конфиската

Откуда берется скидка 30 процентов?

Это разница между рыночной стоимостью и остаточной суммой долга, которую компании нужно срочно вернуть для закрытия убытка.

Можно ли купить такую машину в кредит?

Да, большинство хабов предлагают собственные финансовые программы или работают с партнерскими банками прямо на месте.

Какие документы получает покупатель?

Полный пакет: ПТС/ЭПТС, договор купли-продажи от лизинговой компании и акт приема-передачи, подтверждающий снятие всех обременений.

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