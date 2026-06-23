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Механический бунт: Ferrari готовит модель для тех, кто еще умеет переключать передачи сам

Авто

Ferrari готовится к дебюту принципиально нового проекта, который объединит инженерное наследие прошлого и передовые технологии будущего. В начале июля компания может представить модель с механической коробкой передач, что подтверждается свежими патентными заявками и намеками руководства бренда. Для коллекционеров и фанатов марки это означает возможность получить современный суперкар с классическим алгоритмом переключения, который долгое время оставался в тени роботизированных систем.

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Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Сигналы от руководства Ferrari

Слухи о выходе "механического" Ferrari 12Cilindri циркулируют уже несколько месяцев. Несмотря на то что ожидаемого анонса во время марафона "24 часа Ле-Мана" не состоялось, глава Ferrari Бенедетто Винья дал повод для оптимизма. В беседе с дилерами в Лас-Вегасе топ-менеджер подчеркнул, что в начале июля поклонники марки увидят нечто особенное, где воплотится связь времен.

"Возвращение к механике в современных условиях — это не только дань уважения традициям, но и попытка подарить водителю тактильный контроль, который давно утерян в автомобилях с "роботами". Это всегда привлекает коллекционеров, так как такие машины ценятся намного выше стандартных серийных моделей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Технические секреты патентной заявки

Более предметные доказательства дает патент на "контрольную башню" коробки передач, опубликованный 11 июня. Документ описывает механизм, который выглядит как классический H-образный селектор с шестью ступенями, однако его работа реализована через электронно-управляемые системы. Вместо прямой связи с трансмиссией, рычаг подает сигналы на актуаторы, которые переключают передачи в роботизированном узле. Дополнительные кнопки на модуле позволяют переводить агрегат в режимы Drive, Neutral, Reverse и, собственно, Manual.

"Подобное решение с использованием электроники для имитации ручного переключения позволяет сохранить аутентичный стиль вождения при текущих требованиях к безопасности и скорости работы агрегатов. Однако сложность таких систем требует высокой квалификации при обслуживании, что со временем неизбежно скажется на стоимости эксплуатации", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Роль водителя в управлении трансмиссией

Интригу дополняет еще одна заявка, касающаяся "электронного сцепления". Педаль в данном случае передает сигнал на блок управления, который самостоятельно выжимает сцепление. Это обеспечивает привычный для водителя интерфейс, исключая риск ошибок при смене передач. Такая концепция намекает на то, что Ferrari работает над созданием ощущения классического суперкара с защитой от механических поломок, вызванных неумелым обращением со сцеплением.

"Упрощение сложных механизмов через электронные сигналы сегодня становится трендом в люксовом сегменте. С точки зрения безопасности дорожного движения это отличный шаг, так как водитель остается вовлеченным в процесс управления, но риск критической ошибки, способной вывести из строя трансмиссию, сводится к минимуму", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Особенность Механизм управления
Традиционная МКПП Прямое соединение тягами
Новая система Ferrari Дистанционное управление (сервоприводы)
Сцепление Электронный датчик положения педали
Передачи 6 позиций H-образного селектора

Когда стоит ожидать премьеру нового Ferrari?
Руководство компании намекнуло, что стоит проявить терпение до 4 июля.

Будет ли машина полностью механической?
Нет, судя по патентам, это будет система, имитирующая работу "механики" для управления роботизированной трансмиссией.

Что дает водителю электронная педаль сцепления?
Она сохраняет привычный интерфейс "левой ноги", но защищает двигатель от ошибок при переключении.

Для кого предназначена эта модель?
Вероятно, это будет лимитированная серия для коллекционеров, ориентированная на тактильное удовольствие от вождения.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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