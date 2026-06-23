Как привезти машину из-за границы и не подарить государству лишние полмиллиона

Изменения в системе утильсбора привели к кардинальной перестройке рынка подержанных автомобилей. С декабря 2025 года льготные ставки для физических лиц действуют только при соблюдении двух жестких критериев: объем двигателя не более 3,0 литров и мощность до 160 л. с. Превышение любого из этих параметров переводит автомобиль в категорию коммерческого импорта, что влечет за собой налоговые платежи в размере свыше миллиона рублей. Такие перемены сделали бессмысленным ввоз многих популярных среди россиян мощных моделей и сформировали новые риски для частных покупателей.
Ситуация с ввозом машин подержанного сегмента претерпела серьезные изменения за последние месяцы. Реформа проходила в два этапа, окончательно изменив финансовый ландшафт для частных лиц. С 1 декабря 2025 года государство перешло от простой оценки объема двигателя к комбинированной схеме: лимит мощности и литраж стали определяющими факторами.
"Для понимания разницы: льготная пошлина для машины до 160 л. с. составляет 5 200 рублей, а коммерческая ставка для авто мощностью 160-190 л. с. взлетела до 1,17 млн рублей. А дальше — больше", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
С 1 января 2026 года ситуация осложнилась плановой индексацией сборов на 10-20%. В результате для машин мощностью до 160 л. с. в некоторых категориях сбор вырос до 1,41 млн рублей, если льготные условия не были соблюдены по иным причинам, а для более мощных версий — до 1,49 млн рублей.
Вторичный рынок разделился на два лагеря. Техника мощностью свыше 160 л. с. стала практически нерентабельной для ввоза в коммерческих целях из-за огромных трат на утильсбор. Подобные подержанные автомобили теперь стоят вровень с новыми аналогами, что лишает их инвестиционной и потребительской привлекательности.
"Гибриды требуют особого внимания. Если суммарная мощность установки превышает 160 л. с., покупатель автоматически попадает под коммерческую ставку, даже если объем бензинового двигателя невелик. Всегда сверяйте данные в ПТС, а не ориентируйтесь на рекламные обещания", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Для владельцев, которые пытаются сэкономить и ввозят мощные модели без уплаты полного сбора, существует риск доначислений. При выявлении факта некорректной таможенной очистки владельцу придется единовременно выплатить всю сумму утильсбора, что превращает сделку в финансовый провал.
Основным источником доступных машин стал Китай. Статистические данные показывают, что около 74,3% альтернативного импорта в бюджетном сегменте (до 160 л. с.) приходится на КНР. В секторе, где применяется минимальный сбор (3 400 рублей), доля китайских авто достигает 87%.
|Параметр
|Условие
|Льготный утиль (физлица)
|До 3,0 л и до 160 л. с.
|Размер сбора (льготный)
|3 400 — 5 200 руб.
|Коммерческий сбор (от)
|Более 1,4 млн руб.
|Превалирующий регион ввоза
|Китай
"Сейчас лучшее решение — покупка машины, которая уже имеет прозрачную историю таможенной очистки в России. Ввоз мощных иномарок частниками — это лотерея, в которой вероятность проигрыша слишком велика", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.
Выбирайте модели с мощностью строго до 160 л. с. Это гарантирует сохранение льготной ставки утильсбора, которая актуальна минимум до 2030 года.
Обязательно запрашивайте историю уплаты через ЭПТС и проверяйте документы, полученные при прохождении таможни.
Да, если суммарная паспортная мощность не превышает 160 л. с. В противном случае сборы будут по коммерческим тарифам.
Это не рекомендуется из-за риска доначисления утильсбора, сумма которого может превысить миллион рублей.
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