Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи будут смотреть не на цветы: главный секрет красивой клумбы скрывается под ними
Бедность крадет годы жизни: нехватка денег стала угрозой национального масштаба
Ваша собака снова ворует носки? В чём скрытая причина странной тяги к этому предмету одежды
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Секреты Кеннеди стоили ей жизни? Новые улики перечеркнули версию о суициде Мэрилин Монро
Весы ушли в минус, но радости нет: когда резкое изменение веса указывает на тяжелый диагноз
Хроническая усталость от бесконечных тренировок: ошибки, лишающие тело прогресса в сжигании жира
Это противоречит законам физики: найден мир, где сутки оказались в два раза длиннее года
Сначала всё отобрали до нитки: подарок с тайным посланием вернул Лерчек волю к жизни

Автоэксперт рассказал о способах откачать бензин из бака: новые машины не отдают топливо так просто

Авто

Откачка бензина из бака современного автомобиля практически невозможна без специального оборудования из-за конструктивных особенностей топливной системы, рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров. В беседе с Pravda. Ru специалист предупредил о рисках самостоятельных манипуляций с горючим.

Канистра
Фото: pixabay.com by wilhei is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Канистра

Ранее сообщалось, что внезапные ограничения на отпуск топлива в канистры создали серьезные препятствия для владельцев дачных участков в разгар сезона. Владельцы мотоблоков, бензопил и другой малой механизации, привыкшие закупать горючее на АЗС, столкнулись с невозможностью заправить технику привычным способом. Ситуацию осложняет и тот факт, что долгое хранение бензина в канистрах негативно сказывается на его химических свойствах.

По словам Петрова, старые методы слива топлива, знакомые водителям по советской технике, безнадежны при работе с иномарками и последними моделями отечественных машин. Конструкция баков сегодня предусматривает защитные клапаны и сложную геометрию патрубков, исключающую проникновение обычного резинового шланга.

"В современных автомобилях есть специальная заглушка, или клапан, который не позволяет просто взять и слить топливо. Поэтому на новых машинах это сделать будет неудобно. Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение — примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать", — пояснил специалист.

Он отметил, что применить кустарный метод "создания тяги" через разряжение в шланге можно лишь на грузовом транспорте или моделях старой конструкции. На карбюраторных версиях для этого иногда использовали ручную подкачку бензонасоса под капотом. Однако современные заправки в России и совершенные топливные системы авто требуют профессионального подхода и исключают подобные манипуляции.

Даже если конструкция позволяет добраться до содержимого бака, риск возникновения пожара остается критически высоким. Несоблюдение правил безопасности может привести к статической искре или утечке паров. Кроме того, надзорные органы внимательно следят за соблюдением регламентов — любая пожарная безопасность на АЗС подразумевает использование только сертифицированных емкостей.

Самым рациональным выходом эксперт считает приобретение заводских канистр, допущенных к эксплуатации на заправках. Подобные требования становятся нормой, а новые правила заправки в канистры постепенно внедряются на большинстве сетевых станций. При этом в ряде субъектов федерации уже действуют временные лимиты на бензин, что заставляет водителей заранее планировать логистику.

"Самый безопасный способ — это купить топливо на заправке и сразу залить его в металлическую герметичную канистру. Не все заправки запретили продажу топлива в канистры, поэтому такой вариант вполне возможен. Это позволит избежать рисков, связанных с хранением топлива в пластиковых емкостях, и обеспечит герметичность при транспортировке. Так будет и безопаснее, и надежнее", — заключил Петров.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Финансы
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Военные новости
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Секреты Кеннеди стоили ей жизни? Новые улики перечеркнули версию о суициде Мэрилин Монро
Весы ушли в минус, но радости нет: когда резкое изменение веса указывает на тяжелый диагноз
Хроническая усталость от бесконечных тренировок: ошибки, лишающие тело прогресса в сжигании жира
Это противоречит законам физики: найден мир, где сутки оказались в два раза длиннее года
Сначала всё отобрали до нитки: подарок с тайным посланием вернул Лерчек волю к жизни
Самые яркие впечатления лета начнутся с поворота руля: семь автомаршрутов откроют другую Россию
Кредиты могут стать ещё доступнее: в Госдуме озвучили прогноз по ставке к концу года
Удобство обернулось катастрофой: суровая реальность лишила смысла популярные функции автомобилей
Звери и люди под контролем алгоритмов: зачем ИИ взяли на работу в Московский зоопарк
Мировой прокат содрогнулся от внезапного успеха: звезда Голливуда оценил радикальный хоррор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.