Автоэксперт рассказал о способах откачать бензин из бака: новые машины не отдают топливо так просто

Откачка бензина из бака современного автомобиля практически невозможна без специального оборудования из-за конструктивных особенностей топливной системы, рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров. В беседе с Pravda. Ru специалист предупредил о рисках самостоятельных манипуляций с горючим.

Фото: pixabay.com by wilhei is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Канистра

Ранее сообщалось, что внезапные ограничения на отпуск топлива в канистры создали серьезные препятствия для владельцев дачных участков в разгар сезона. Владельцы мотоблоков, бензопил и другой малой механизации, привыкшие закупать горючее на АЗС, столкнулись с невозможностью заправить технику привычным способом. Ситуацию осложняет и тот факт, что долгое хранение бензина в канистрах негативно сказывается на его химических свойствах.

По словам Петрова, старые методы слива топлива, знакомые водителям по советской технике, безнадежны при работе с иномарками и последними моделями отечественных машин. Конструкция баков сегодня предусматривает защитные клапаны и сложную геометрию патрубков, исключающую проникновение обычного резинового шланга.

"В современных автомобилях есть специальная заглушка, или клапан, который не позволяет просто взять и слить топливо. Поэтому на новых машинах это сделать будет неудобно. Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение — примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать", — пояснил специалист.

Он отметил, что применить кустарный метод "создания тяги" через разряжение в шланге можно лишь на грузовом транспорте или моделях старой конструкции. На карбюраторных версиях для этого иногда использовали ручную подкачку бензонасоса под капотом. Однако современные заправки в России и совершенные топливные системы авто требуют профессионального подхода и исключают подобные манипуляции.

Даже если конструкция позволяет добраться до содержимого бака, риск возникновения пожара остается критически высоким. Несоблюдение правил безопасности может привести к статической искре или утечке паров. Кроме того, надзорные органы внимательно следят за соблюдением регламентов — любая пожарная безопасность на АЗС подразумевает использование только сертифицированных емкостей.

Самым рациональным выходом эксперт считает приобретение заводских канистр, допущенных к эксплуатации на заправках. Подобные требования становятся нормой, а новые правила заправки в канистры постепенно внедряются на большинстве сетевых станций. При этом в ряде субъектов федерации уже действуют временные лимиты на бензин, что заставляет водителей заранее планировать логистику.

"Самый безопасный способ — это купить топливо на заправке и сразу залить его в металлическую герметичную канистру. Не все заправки запретили продажу топлива в канистры, поэтому такой вариант вполне возможен. Это позволит избежать рисков, связанных с хранением топлива в пластиковых емкостях, и обеспечит герметичность при транспортировке. Так будет и безопаснее, и надежнее", — заключил Петров.

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