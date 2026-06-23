Жесткий ценовой маневр в РФ: любимый внедорожник миллионов готовят к превращению в элитный люкс

Российские дилеры начали распродавать складские запасы кроссовера Geely Monjaro перед масштабным пересмотром цен. Популярная модель, долгое время удерживавшая лидерство среди полноприводных автомобилей, готовится к смене рыночного статуса. Из категории массового транспорта вседорожник перейдет в премиальный сегмент, что поднимет его стоимость до 7-8 миллионов рублей, а гибридные версии могут преодолеть и эту планку.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Почему дорожает Monjaro: фактор "Волги"

Основной причиной резкого подорожания и смены позиционирования Geely Monjaro стал выход на российский рынок новинки — Volga K50. Этот кроссовер представляет собой глубоко локализованную версию китайского бестселлера. Чтобы избежать внутренней конкуренции между фактически одинаковыми машинами, производитель решил развести их по разным ценовым категориям.

"Такая стратегия выглядит логичной. Если "Волга" должна занять нишу доступного семейного кроссовера, то оригинальный Monjaro неизбежно уйдет "вверх". Покупателю придется доплачивать за бренд и импортное происхождение, иначе локальное производство просто не будет иметь смысла", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто планирует покупку китайского кроссовера, сейчас наступает решающий момент. Учитывая рост цен, многие рассматривают различные варианты финансирования, хотя расчеты по автокредитам показывают, что при нынешних ставках нужно внимательно оценивать долговую нагрузку.

Технические отличия и нюансы комплектаций

Несмотря на идентичную платформу и агрегатную базу, Volga K50 и Geely Monjaro имеют ряд конструктивных и интерьерных различий. Российская версия получила салон, отделанный кожей отечественной выделки, в то время как "китаец" щеголяет отделкой из алькантары. Также инженеры адаптировали "Волгу" к суровым условиям, установив бачок омывателя увеличенного объема.

Главным козырем Monjaro остается электроника. Китайская модель оснащается полноценной мультимедийной системой с заводской поддержкой Apple CarPlay. У локализованной "Волги" функционал медиасистемы на начальном этапе может быть скромнее.

"При выборе между этими машинами стоит смотреть на ресурс отделочных материалов. Алькантара в Monjaro требует специфического ухода, а российская кожа в 'Волге' может оказаться практичнее в ежедневной эксплуатации. Однако отсутствие привычных протоколов синхронизации со смартфоном у новинки станет серьезным минусом для многих гаджетозависимых водителей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Будущее Geely в премиум-классе

Переход в сегмент 7+ миллионов рублей ставит Geely в один ряд с серьезными игроками. Это изменение коснется не только цены, но и уровня сервиса, а также стоимости владения. На вторичном рынке ситуация тоже изменится: автомобили из старых партий могут стать еще более востребованными. Напомним, что на рынке уже сформировался список моделей, которые разлетаются как горячие пирожки благодаря своей надежности и ликвидному статусу.

Ответы на популярные вопросы

1. Когда Geely Monjaro подорожает до 8 миллионов? Рост цен ожидается после завершения реализации текущих складских остатков и окончательного закрепления Volga K50 в дилерских центрах. 2. Можно ли еще купить машину по старой цене? Да, дилеры проводят распродажу финальных партий, ввезенных до смены позиционирования бренда. 3. Чем технически Volga K50 отличается от Monjaro? Конструктивно машины идентичны, за исключением материалов отделки салона, объема бачка омывателя и программного обеспечения мультимедиа. 4. Какая гарантия будет на "Волгу"? На Volga K50 распространяется заводская гарантия от российского производителя, в то время как на Geely действует поддержка официального представительства китайской марки.

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