Ржавчина любит начинать с порогов: простая обработка поможет не доводить дело до сварки

Скрытая коррозия уничтожает пороги автомобиля незаметно, превращая силовые элементы в труху. Реагенты и влага скапливаются внутри полостей, запуская химический процесс разрушения. Защитить металл можно самостоятельно всего за 40 минут, потратив на расходные материалы около 600 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Антикоррозийная обработка автомобиля

Скрытая угроза внутри металла

Пороги — это не просто декоративные накладки, а фундамент жесткости кузова. Ржавчина здесь действует как термиты в деревянном доме: снаружи краска может блестеть, пока внутри металл слоится и осыпается. Если запустить процесс, машина потеряет геометрию, а обычный подъем на домкрате при повреждении шины закончится тем, что упор просто провалится в кузов.

"Коррозия в полостях часто вызвана конденсатом и забитыми дренажами. Без брызговиков песок работает как наждак, снимая защиту с кромок. Внутренняя обработка — единственный способ остановить гниение до того, как потребуется сварка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Основная проблема заключается в микротрещинах и технологических зазорах, через которые соляной раствор попадает внутрь. На новых машинах заводской защиты хватает максимум на пару сезонов. Дальше металл остается один на один с агрессивной средой, особенно если авто эксплуатируется в крупных городах с активным поливом дорог химией.

Технология нанесения состава

Для быстрой консервации без разбора кузова используются дренажные отверстия. Они находятся снизу или в арках и закрыты резиновыми пробками. Нанесение состава напоминает работу хирурга: через гибкую трубку антикор распыляется внутри полости в туман, который оседает на всех стенках, перекрывая доступ кислороду и влаге.

"Важно выбирать средства с высокой проникающей способностью на масляной или восковой основе. Они не застывают коркой, а остаются эластичными, затягивая новые повреждения. Перед процедурой полости должны быть сухими", — отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Использование густых мастик для внутренних работ — ошибка. Они быстро трескаются, создавая карманы для накопления воды. Лучше всего работают составы типа мовиля с ингибиторами коррозии. Они буквально впитываются в ржавчину, если она уже начала появляться, и останавливают ее распространение. Такая обработка порогов эффективнее дорогой покраски поверх гнили.

Расчет затрат на профилактику

Стоимость одного баллона качественного состава объемом 500 мл варьируется от 300 до 600 рублей. Для стандартного седана этого объема достаточно. В сравнении с ценами на новые иномарки и кузовные детали, профилактика обходится практически даром. Сварочные работы и покраска одного порога сегодня стоят в десятки раз дороже баллона антикора.

Параметр Значение Время обработки 40 минут Расход материала 500 мл на авто Стоимость состава 300 — 600 рублей Периодичность Раз в 2 года

Если машина уже была в ремонте, восстановленные зоны требуют ежегодного внимания. Сварные швы и неоригинальное железо поддаются коррозии быстрее заводских. Внимательное отношение к скрытым зонам позволяет избежать проблем со страховыми выплатами при оценке ущерба, так как рыхлый кузов резко снижает стоимость автомобиля.

"При продаже машин эксперты всегда смотрят на состояние порогов. Гнилой кузов — это повод для торга в 20 или 30 процентов от цены. Профилактика за копейки спасает сотни тысяч при перепродаже", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о защите порогов

Где искать отверстия для заливки антикора?

Обычно они расположены на нижней плоскости порога или в колесных арках, скрытые пластиковыми локерами и резиновыми заглушками. Их нужно поддеть отверткой.

Можно ли использовать отработанное масло?

Это вредный совет. Отработка содержит кислоты, которые разрушают резиновые уплотнители и способствуют отслоению краски изнутри.

Что делать, если порог уже прогнил насквозь?

Антисептики и мастики здесь бессильны. Поможет только замена детали и сварочные работы в сервисе.

Читайте также