Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старость наступает внезапно: падение уровня особого белка открывает шлюзы для разрушения памяти
Ледяные пустыни Титана и Плутона скрывают тайну: загадочное вещество поглощает свет и намекает на жизнь
Тесто больше не упадёт: эти три условия навсегда изменят качество домашней выпечки
Живот уходит не только от спорта: эта методика заставит организм тратить больше энергии
Выкинуть жалко, оставить невозможно: старая стенка из 90-х станет главным акцентом интерьера
Седина не любит долгих перерывов: один приём поможет сохранить цвет заметно дольше
Зеленые пятна видны из космоса: возвращение рептилий в пустыню привело к неожиданному финалу
США вместо России: почему Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к переезду с тремя детьми
Спасение от всех бед из СССР больше не работает: этот брусок смоет даже иммунитет

Ржавчина любит начинать с порогов: простая обработка поможет не доводить дело до сварки

Авто

Скрытая коррозия уничтожает пороги автомобиля незаметно, превращая силовые элементы в труху. Реагенты и влага скапливаются внутри полостей, запуская химический процесс разрушения. Защитить металл можно самостоятельно всего за 40 минут, потратив на расходные материалы около 600 рублей.

Антикоррозийная обработка автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Антикоррозийная обработка автомобиля

Скрытая угроза внутри металла

Пороги — это не просто декоративные накладки, а фундамент жесткости кузова. Ржавчина здесь действует как термиты в деревянном доме: снаружи краска может блестеть, пока внутри металл слоится и осыпается. Если запустить процесс, машина потеряет геометрию, а обычный подъем на домкрате при повреждении шины закончится тем, что упор просто провалится в кузов.

"Коррозия в полостях часто вызвана конденсатом и забитыми дренажами. Без брызговиков песок работает как наждак, снимая защиту с кромок. Внутренняя обработка — единственный способ остановить гниение до того, как потребуется сварка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Основная проблема заключается в микротрещинах и технологических зазорах, через которые соляной раствор попадает внутрь. На новых машинах заводской защиты хватает максимум на пару сезонов. Дальше металл остается один на один с агрессивной средой, особенно если авто эксплуатируется в крупных городах с активным поливом дорог химией.

Технология нанесения состава

Для быстрой консервации без разбора кузова используются дренажные отверстия. Они находятся снизу или в арках и закрыты резиновыми пробками. Нанесение состава напоминает работу хирурга: через гибкую трубку антикор распыляется внутри полости в туман, который оседает на всех стенках, перекрывая доступ кислороду и влаге.

"Важно выбирать средства с высокой проникающей способностью на масляной или восковой основе. Они не застывают коркой, а остаются эластичными, затягивая новые повреждения. Перед процедурой полости должны быть сухими", — отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Использование густых мастик для внутренних работ — ошибка. Они быстро трескаются, создавая карманы для накопления воды. Лучше всего работают составы типа мовиля с ингибиторами коррозии. Они буквально впитываются в ржавчину, если она уже начала появляться, и останавливают ее распространение. Такая обработка порогов эффективнее дорогой покраски поверх гнили.

Расчет затрат на профилактику

Стоимость одного баллона качественного состава объемом 500 мл варьируется от 300 до 600 рублей. Для стандартного седана этого объема достаточно. В сравнении с ценами на новые иномарки и кузовные детали, профилактика обходится практически даром. Сварочные работы и покраска одного порога сегодня стоят в десятки раз дороже баллона антикора.

Параметр Значение
Время обработки 40 минут
Расход материала 500 мл на авто
Стоимость состава 300 — 600 рублей
Периодичность Раз в 2 года

Если машина уже была в ремонте, восстановленные зоны требуют ежегодного внимания. Сварные швы и неоригинальное железо поддаются коррозии быстрее заводских. Внимательное отношение к скрытым зонам позволяет избежать проблем со страховыми выплатами при оценке ущерба, так как рыхлый кузов резко снижает стоимость автомобиля.

"При продаже машин эксперты всегда смотрят на состояние порогов. Гнилой кузов — это повод для торга в 20 или 30 процентов от цены. Профилактика за копейки спасает сотни тысяч при перепродаже", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о защите порогов

Где искать отверстия для заливки антикора?

Обычно они расположены на нижней плоскости порога или в колесных арках, скрытые пластиковыми локерами и резиновыми заглушками. Их нужно поддеть отверткой.

Можно ли использовать отработанное масло?

Это вредный совет. Отработка содержит кислоты, которые разрушают резиновые уплотнители и способствуют отслоению краски изнутри.

Что делать, если порог уже прогнил насквозь?

Антисептики и мастики здесь бессильны. Поможет только замена детали и сварочные работы в сервисе.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, юрист Анастасия Гущина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Мир. Новости мира
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Происшествия
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Спасение от всех бед из СССР больше не работает: этот брусок смоет даже иммунитет
Горький шоколад и сладкая вишня: классический тандем в десерте перенесёт вас прямо в Вену
Жесткий ценовой маневр в РФ: любимый внедорожник миллионов готовят к превращению в элитный люкс
Японский секрет здоровья оказался не в роллах: популярное блюдо подвело любителей ЗОЖ
Глянец, театры и трёхэтажные квартиры: какой источник ненависти к России Прилепин нашёл у уехавших артистов
Медузы приплыли на курорты Сочи и Крыма раньше отпускников: учёные назвали виновника раннего вторжения
Огурцы начинают горчить не случайно: одна ошибка с поливом испортит вкус урожая
Детей готовят к противостоянию с НАТО уже с пятого класса: детство может закончиться раньше времени
Ягодицы не откликаются на интенсивные махи: досадная ошибка мешает прогрессу большинства новичков
Доминантная матка и уволенные сотрудники: почему гость Ксении Собчак назвал её интервью провалом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.