Россиянам назвали способ экономии топлива в кризис: он не требует затрат и доступен каждому

Снижение скорости движения и отказ от резких маневров остаются единственными действенными методами сокращения расхода горючего, рассказал автор и ведущий программы "Минтранс" на Рен ТВ Вячеслав Субботин. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что популярные у водителей химические присадки в виде таблеток являются бесполезными и не имеют научного обоснования.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Топливный кризис в России продолжает усиливаться: дефицит бензина и дизельного топлива зафиксирован в 53 регионах страны. На многих АЗС уже ввели лимиты на продажу горючего, а биржевые котировки регулярно обновляют исторические максимумы. На этом фоне рост цен на бензин заставляет автовладельцев искать нетрадиционные способы экономии.

Субботин отметил, что физические принципы работы двигателя не позволяют добиться существенной экономии с помощью сторонних добавок. Единственный путь — минимизация сопротивления при движении автомобиля.

"Способов экономить бензин крайне мало. Что нужно делать — это ехать с невысокой скоростью и не стартовать резко. Можно чуть-чуть поднять давление в шинах, хотя это имеет минимальное значение. В целом все сводится к тому, чтобы ездить медленнее и плавнее. Других действенных способов экономии просто не существует", — пояснил он.

Специалист сравнил рекламируемые средства для снижения расхода с магией, отметив, что любая экономия энергии напрямую связана с объемом выполненной механической работы. Попытки водителей найти "чудо-средство" часто приводят к обратному эффекту. Опасная добавка в бак может не только оказаться бесполезной, но и вывести из строя топливную систему.

"Сопротивление должно быть минимальным — и сопротивление воздуха, и сопротивление качению. Чем меньше сопротивление, тем меньше работы требуется двигателю, а значит, ниже расход топлива. Это основы физики, которые проходят еще в четвертом или шестом классе", — добавил эксперт.

При плавном ускорении затрачивается значительно меньше энергии, чем при агрессивном стиле вождения. Специалисты подтверждают, что изменение ритма езды позволяет добиться реального сокращения затрат на заправку в городских условиях. В качестве альтернативы личному транспорту Субботин предложил рассмотреть средства микромобильности.

"Если нет необходимости в автомобиле, можно пересесть на велосипед, а для передвижения по городу подойдет и электросамокат — это удобно. Кроме того, обычный велосипед можно переделать в электрический: продаются специальные комплекты за 15–20 тысяч рублей, которые быстро устанавливаются", — сказал Субботин.

Прогнозы по нормализации ситуации на рынке зависят от стабильности работы нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт не исключил, что в случае реализации неблагоприятного сценария в регионах могут появиться кустарные производства топлива. Из-за нехватки ресурсов жесткие лимиты в регионах становятся новой реальностью, вынуждая рынок адаптироваться к дефициту.

"Наливаешь в бак нефть, подогреваешь на газу или на костре. Она начинает кипеть, и образуются фракции: сначала легкая, как самогон — так называемый первач, затем более тяжелые продукты. На самом деле построить такие мелкие заводы можно довольно быстро. Другое дело, что это топливо будет совсем низкого качества, и современный двигатель его просто не переварит", — подчеркнул специалист.

Кустарное производство горючего было широко распространено в России в 1990-х годах. Однако использование продуктов такого качества чревато быстрой поломкой двигателей современных иномарок. Отраслевые регуляторы признают, что новые решения для рынка топлива необходимы для предотвращения массового перехода на низкокачественный суррогат.

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