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Эти внедорожники разлетаются как горячие пирожки: перекупщики устраивают за ними настоящую охоту

Авто

Высокая ликвидность на вторичном рынке превращает обычный внедорожник в ликвидный актив, за которым профессиональные перекупщики начинают охоту сразу после появления объявления. Лидерами спроса среди вседорожников с пробегом остаются Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Touareg III, однако их востребованность напрямую зависит от конкретной модификации двигателя. Ошибка в выборе силового агрегата может превратить покупку престижной машины в череду дорогостоящих визитов в сервис.

Toyota Land Cruiser J200
Фото: commons.wikimedia.org by Shadman Samee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Toyota Land Cruiser J200

Toyota Land Cruiser 200: ставка на бензиновый V8

Японский флагман десятилетиями удерживает статус одного из самых медленно теряющих в цене автомобилей. Основная причина ажиотажа — сочетание клиренса в 250 мм, честного полного привода и выносливой ходовой части. Однако перекупщики крайне избирательно подходят к выбору "двухсотки", ориентируясь прежде всего на бензиновый двигатель объемом 4,6 литра. Этот атмосферный V8 считается практически "миллионником", способным пережить кузов и раму при должном уходе.

"При покупке Land Cruiser 200 важно понимать, что дизель 4,5 литра несет в себе скрытые риски детонации, которые приводят к прогару поршней. Профессионалы рынка знают об этой слабой точке, поэтому бензиновые версии всегда стоят дороже и продаются в разы быстрее, несмотря на расход топлива", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Дизельные модификации часто оказываются в сервисах из-за проблем с топливной аппаратурой и поршневой группой. Хотя производитель пытался минимизировать дефекты через отзывы автомобилей, на вторичном рынке бензиновый вариант остается бесспорным фаворитом по ликвидности.

Volkswagen Touareg III: технологичность против практичности

Третье поколение Touareg выбирают горожане, которым важен статус и управляемость, сопоставимая с седанами. В отличие от тяжеловесной Toyota, немецкий кроссовер предлагает современную электронику и более динамичную езду. При этом по внедорожному потенциалу он превосходит многих одноклассников из "большой немецкой тройки" благодаря системе полного привода с понижающим рядом.

"Самый ходовой товар здесь — 3.0-литровый турбодизель на 249 лошадиных сил. Этот мотор обладает огромным запасом прочности для чип-тюнинга и при правильной эксплуатации не доставляет хлопот. А вот бензиновые агрегаты после 200 тысяч километров пробега часто требуют капитального вложения средств в ГРМ и турбины", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Стоит учитывать, что высокая востребованность подержанных автомобилей такого класса заставляет перекупов проверять каждую деталь. Touareg чувствителен к качеству топлива, и экономия на заправке быстро выводит из строя форсунки и ТНВД.

Сравнение версий: что ищут перекупщики

Выбор между японской надежностью и немецким комфортом часто сводится к оценке остаточного ресурса агрегатов. В условиях, когда популярные кроссоверы требуют внимания уже к первой сотне тысяч пробега, старые проверенные схемы V8 или дизельных V6 становятся спасением для бюджета владельца.

"Ликвидность — это не только бренд, но и прозрачная история обслуживания. Внедорожники премиум-сегмента часто покупают в кредит, и юридическая чистота сделки здесь так же важна, как и состояние двигателя. Перекупщики охотятся за машинами с одним владельцем и подтвержденным пробегом", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

 

Ответы на популярные вопросы о покупке внедорожников

Почему дизельный Land Cruiser 200 менее популярен на вторичке?
У мотора 4.5 л выявили склонность к некорректной работе форсунок, что приводило к разрушению поршней. Ремонт такого агрегата обходится крайне дорого.

Какой реальный ресурс у бензинового мотора Touareg III?
В среднем бензиновые турбомоторы Touareg третьего поколения требуют серьезного вмешательства к 180-200 тысячам километров пробега.

Стоит ли покупать внедорожник после чип-тюнинга?
Это риск. Хотя дизель Touareg хорошо переносит форсировку, повышенные нагрузки сокращают срок службы трансмиссии и раздаточной коробки.

На что в первую очередь смотрят перекупщики при осмотре этих моделей?
Первоочередное внимание уделяется раме (у Toyota) на предмет коррозии и корректности работы пневмоподвески (у Volkswagen).

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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