Мечты об экономии разбились вдребезги: опасная добавка в бак лишила водителей последнего покоя

Российские автомобилисты массово скупают присадки в таблетках, обещающие радикальную экономию топлива и превращение дешевого бензина в премиальный. Всего за неделю продажи таких средств подскочили в 2,5 раза на фоне опасений водителей, что лимиты на бензин и рост цен сделают содержание машины непосильным бременем. Однако эксперты предупреждают: попытка сэкономить несколько сотых литра может обернуться капитальным ремонтом топливной системы.

Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Топливо

Ажиотаж на рынке "топливных витаминов"

По данным аналитиков, резкий всплеск интереса к таблетированным присадкам зафиксирован во многих регионах страны. Производители агрессивно продвигают товар, заявляя, что одна небольшая таблетка способна обработать до 200 литров горючего. Потребителей привлекает не только обещанная экономия, но и предполагаемое улучшение динамики автомобиля.

"Всплеск продаж подобных средств всегда связан с психологическим давлением на кошелек водителя. Люди ищут чудодейственное решение, чтобы снизить расходы, когда цены на топливо растут, но на деле получают лишь иллюзию выгоды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Техническая реальность: магия или химия

Продавцы утверждают, что препараты способны повысить октановое число, превращая АИ-92 в полноценный АИ-95, и стабилизировать процесс сгорания смеси. Однако профессиональное сообщество называет такие таблетки "плацебо для мотора". Химический состав этих средств часто остается загадкой, а их взаимодействие с присадками, которые уже добавлены в брендовый бензин на нефтеперерабатывающих заводах, может быть непредсказуемым.

"Любая присадка, которая вводится в бак механически, должна идеально раствориться. Таблетки нередко оставляют нерастворимый осадок, который моментально забивает сетку бензонасоса или тонкие каналы форсунок. Вместо чистых камер сгорания владелец получает закоксованный двигатель", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Риски для двигателя и последствия

Основной удар при использовании сомнительной химии приходится на систему впрыска. Современные форсунки крайне чувствительны к качеству топлива и любым посторонним включениям. Нарушение факела распыла ведет к неравномерному сгоранию топлива, перегреву поршней и выходу из строя катализатора, замена которого на иномарках сегодня стоит десятки тысяч рублей.

"Если после использования химии машина начала дергаться или плохо заводиться, велика вероятность, что топливная система уже повреждена. Экономия копеек на литре оборачивается счетами из сервиса, которые перекрывают любую теоретическую выгоду", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о топливных таблетках

Помогают ли таблетки реально сэкономить бензин?

Независимые тесты показывают, что снижение расхода если и происходит, то за счет изменения стиля вождения автовладельца, который начинает следить за приборами, а не из-за действия состава. Можно ли самостоятельно превратить АИ-92 в АИ-95?

Промышленное повышение октанового числа — сложный технологический процесс. Добавление сухих веществ в бак не гарантирует стабильности смеси и может привести к повреждению клапанов. Чем опасны таблетки для новых автомобилей?

Новые моторы имеют минимальные допуски и сложные системы очистки выхлопа. Применение несертифицированных присадок — прямой путь к потере дилерской гарантии. Что делать, если таблетка уже в баке?

Если появились признаки нестабильной работы, рекомендуется слить топливо, промыть бак и заменить топливный фильтр, чтобы избежать повреждения насоса высокого давления.

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