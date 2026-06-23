Настоящая угроза для АвтоВАЗа: легендарный внедорожник из Японии внезапно подешевел вдвое

На российском автомобильном рынке зафиксировано резкое снижение ценового порога на легендарные японские внедорожники Suzuki Jimny. Благодаря схемам альтернативного импорта, в автосалонах Дальнего Востока появились предложения, стартующие от 1,25 миллиона рублей. Это делает компактный рамный вездеход прямым конкурентом отечественной продукции АвтоВАЗа, однако низкий ценник скрывает существенные технические отличия от привычных россиянам версий. Пока новая Нива только готовится к обновлению агрегатной базы, японский "малыш" уже доступен для заказа, предлагая альтернативный взгляд на бюджетный оффроад.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki Jimny

Кей-кар по цене "Лады": в чем подвох дешевой версии

Минимальный порог в 1,25 миллиона рублей относится к специфической модификации Jimny, созданной исключительно для внутреннего рынка Японии. Этот автомобиль технически проще глобальной версии: он лишен расширителей колесных арок, имеет зауженную колею и компактные бамперы. Под капотом здесь установлен турбированный трехцилиндровый мотор объемом всего 0,66 литра мощностью 64 л. с., работающий с механической трансмиссией.

"Такой двигатель крайне чувствителен к качеству масла и регулярности сервиса. Турбина на малом объеме работает на пределе возможностей, особенно если владелец решит штурмовать серьезное бездорожье на тяжелой резине. Ресурс агрегата в таких условиях может неприятно удивить", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Для сравнения, топовые версии LADA Niva Legend сегодня оцениваются дилерами примерно в те же 1,26 млн рублей, а модификация Bronto перешагнула отметку в 1,5 млн. При этом японский кей-кар даже в базовом исполнении сохраняет жестко подключаемый полный привод и рамную конструкцию, что делает его грозным противником на пересеченной местности.

География цен: от Владивостока до Москвы

Стоимость автомобиля напрямую зависит от удаленности региона от портов Дальнего Востока. Если во Владивостоке или Хабаровске классический Jimny с мотором 1,5 литра (102 л. с.) можно заказать за 1,7 млн рублей, то в центральной части России аппетиты посредников растут по экспоненте. В Омске и Новосибирске аналогичные машины с АКПП обойдутся уже в 2,2-2,35 млн рублей.

"Покупая машину под заказ из Японии, нужно четко осознавать все риски, связанные с оформлением электронного ПТС и уплатой утилизационного сбора. Любая ошибка в документах на таможне может превратить выгодную покупку в юридическую ловушку", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

До Москвы и Краснодара "подсанкционные" внедорожники доезжают с ценником от 2,5 до 3 миллионов рублей. Текущий бум импорта иномарок показывает, что покупатели готовы переплачивать за японское качество, несмотря на логистические сложности.

Реальное наличие и сроки поставки

Большая часть предложений на классифайдах — это работа "под ключ" по договору поставки. Машины в наличии встречаются реже и стоят на 15-20% дороже заказных позиций. Полноразмерные пятидверные или стандартные трехдверные версии без пробега в автосалонах Москвы или Санкт-Петербурга сегодня оцениваются не дешевле 2,7 млн рублей.

"Рамная конструкция Jimny — это долговечность, но запчасти на новые поколения теперь приходится ждать неделями. Эксплуатация такого авто в регионах потребует от владельца поиска проверенных каналов поставки расходников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Версия Suzuki Jimny Ориентировочная цена (руб.) Кей-кар (0.66 л, МКПП, под заказ) от 1 250 000 Стандарт (1.5 л, МКПП, Дальний Восток) от 1 700 000 Стандарт (1.5 л, АКПП, регионы РФ) 2 200 000 — 2 500 000 В наличии (Москва/СПб) от 2 700 000

Ответы на популярные вопросы

1. Почему кей-кар Jimny намного дешевле обычной версии? Низкая цена обусловлена меньшим объемом двигателя (0,66 л), что снижает таможенные пошлины, а также отсутствием дорогостоящего пластикового обвеса и более простой отделкой салона. 2. Какую коробку передач лучше выбрать для бездорожья? Механика считается более выносливой в экстремальных условиях, однако классический японский автомат на Jimny также отличается высокой надежностью и простотой обслуживания. 3. Попадают ли эти машины под официальную гарантию в РФ? Нет, все автомобили, ввезенные по параллельному импорту, не имеют заводской гарантии. Ответственность за техническое состояние несет либо продавец (если это предусмотрено договором), либо сам владелец. 4. Сложно ли найти запчасти на Jimny с мотором 0,66 л? Основные кузовные элементы и компоненты подвески унифицированы, но детали двигателя и турбины являются специфическими. Их поставка чаще всего осуществляется напрямую из Японии.

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