Российские водители сделали выбор: корейский бестселлер окончательно столкнул классику с пьедестала

Российский рынок автомобилей с пробегом сменил фаворита: по итогам мая Kia Rio вырвался на первую строчку рейтинга, потеснив своего многолетнего конкурента Hyundai Solaris. Несмотря на общее охлаждение спроса во вторичном сегменте, корейский седан сумел собрать наибольшую аудиторию покупателей, в то время как отечественная классика начала стремительно терять позиции. Владельцам подержанных иномарок стоит внимательнее следить за ликвидностью своих машин, так как динамика цен и интереса покупателей в разных классах стала крайне неоднородной.

Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Rio

Смена караула: корейские седаны против "Лады"

Согласно данным "Автостата", в конце весны Kia Rio разошлась тиражом в 9935 единиц. Это позволило модели занять позицию абсолютного лидера, хотя отрыв от идущего вторым Hyundai Solaris оказался минимальным — всего в 56 проданных машин (9879 шт.). Тройку замыкает ветеран российского автопрома Lada 2107 с результатом 9593 реализованных автомобиля.

"Kia Rio и Solaris сохраняют лидерство благодаря огромному парку машин, которые когда-то массово закупали таксопарки и каршеринг. Сейчас эти автомобили активно перепродаются во втором и третьем круге. Для покупателя это понятный и ликвидный актив, который легко продать дальше, в отличие от тех же кредитных схем, где расчеты по автокредитам часто показывают низкую выгоду при высокой переплате", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Четвертая и пятая строчки рейтинга остались за Toyota Corolla (9284 шт.) и Ford Focus (8955 шт.). Эти модели годами удерживают высокие позиции за счёт репутации надёжных семейных автомобилей, однако их возраст постепенно начинает сказываться на частоте обращений в сервисы.

Лидеры и аутсайдеры мая: кто теряет быстрее всех

Анализ рынка показывает, что май стал периодом коррекции. По сравнению с апрелем все популярные модели показали снижение объемов реализации. Самое заметное падение активности зафиксировано у внедорожника Lada 4x4 — продажи "Нивы" просели на 14,2%. Эксперты связывают это с завершением пика весеннего сезона для любителей бездорожья.

Если смотреть на годовую дистанцию, ситуация выглядит иначе. Шесть моделей из топ-10 показывают рост, а четыре ушли в "минус". Настоящий рывок совершила Toyota Corolla, прибавив сразу 19,4% к результатам прошлого года. А вот "семерка" Lada 2107 стала главным разочарованием, потеряв 20,4% аудитории. Старый отечественный автопром постепенно вымывается с рынка, уступая место более комфортным, пусть и сложным в обслуживании иномаркам.

"Снижение интереса к старым моделям Lada закономерно: поддерживать их в рабочем состоянии становится ненамного дешевле, чем бюджетную иномарку, а уровень безопасности там нулевой. При покупке подержанного авто сейчас важнее смотреть не на бренд, а на чистоту истории, чтобы не платить потом штрафы за чужую невнимательность в документах или не сталкиваться с юридическими запретами на регистрацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Технический ресурс и скрытые риски лидеров рынка

Замыкают десятку лидеров Lada 2114, Lada 4x4, Toyota Camry, Lada Priora и Lada Granta. Такой "микс" подтверждает, что рынок разделен на две части: тех, кто ищет максимально дешевое средство передвижения, и тех, кто готов платить за комфорт японского бизнес-класса. Однако для всех категорий актуальным остается вопрос стоимости эксплуатации.

"Массовые Kia Rio и Solaris после пробега в 150-200 тысяч километров требуют серьезных вложений в катализаторы и подвеску. Многие пытаются сэкономить и переводят машины на газ, тем более что способ платить на заправках меньше становится популярным при росте цен на бензин. Но нужно помнить, что для б/у мотора это дополнительная тепловая нагрузка, требующая безупречного состояния системы охлаждения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Kia Rio обошла Hyundai Solaris?

Это статистические колебания внутри одного сегмента. Модели технически идентичны, поэтому выбор покупателей часто зависит от объема конкретных предложений и состояния машин в продаже. Какая модель стала самой проблемной по статистике продаж?

Наихудшую динамику за год показала Lada 2107 (-20,4%), а рекордное падение продаж за месяц зафиксировано у Lada 4x4 (-14,2%). Стоит ли сейчас покупать лидера рейтинга — Kia Rio?

Модель очень ликвидная, но из-за популярности в такси на рынке много "укатанных" экземпляров. Требуется тщательная диагностика эндоскопом и проверка истории обслуживания. Есть ли модели, интерес к которым растет вопреки рынку?

Да, Toyota Corolla продемонстрировала рост на 19,4% по сравнению с прошлым годом, что говорит о возвращении интереса к старым, но качественным японским машинам.

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