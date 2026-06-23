Российские водители сделали выбор: корейский бестселлер окончательно столкнул классику с пьедестала

Российский рынок автомобилей с пробегом сменил фаворита: по итогам мая Kia Rio вырвался на первую строчку рейтинга, потеснив своего многолетнего конкурента Hyundai Solaris. Несмотря на общее охлаждение спроса во вторичном сегменте, корейский седан сумел собрать наибольшую аудиторию покупателей, в то время как отечественная классика начала стремительно терять позиции. Владельцам подержанных иномарок стоит внимательнее следить за ликвидностью своих машин, так как динамика цен и интереса покупателей в разных классах стала крайне неоднородной.
Согласно данным "Автостата", в конце весны Kia Rio разошлась тиражом в 9935 единиц. Это позволило модели занять позицию абсолютного лидера, хотя отрыв от идущего вторым Hyundai Solaris оказался минимальным — всего в 56 проданных машин (9879 шт.). Тройку замыкает ветеран российского автопрома Lada 2107 с результатом 9593 реализованных автомобиля.
"Kia Rio и Solaris сохраняют лидерство благодаря огромному парку машин, которые когда-то массово закупали таксопарки и каршеринг. Сейчас эти автомобили активно перепродаются во втором и третьем круге. Для покупателя это понятный и ликвидный актив, который легко продать дальше, в отличие от тех же кредитных схем, где расчеты по автокредитам часто показывают низкую выгоду при высокой переплате", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
Четвертая и пятая строчки рейтинга остались за Toyota Corolla (9284 шт.) и Ford Focus (8955 шт.). Эти модели годами удерживают высокие позиции за счёт репутации надёжных семейных автомобилей, однако их возраст постепенно начинает сказываться на частоте обращений в сервисы.
Анализ рынка показывает, что май стал периодом коррекции. По сравнению с апрелем все популярные модели показали снижение объемов реализации. Самое заметное падение активности зафиксировано у внедорожника Lada 4x4 — продажи "Нивы" просели на 14,2%. Эксперты связывают это с завершением пика весеннего сезона для любителей бездорожья.
Если смотреть на годовую дистанцию, ситуация выглядит иначе. Шесть моделей из топ-10 показывают рост, а четыре ушли в "минус". Настоящий рывок совершила Toyota Corolla, прибавив сразу 19,4% к результатам прошлого года. А вот "семерка" Lada 2107 стала главным разочарованием, потеряв 20,4% аудитории. Старый отечественный автопром постепенно вымывается с рынка, уступая место более комфортным, пусть и сложным в обслуживании иномаркам.
"Снижение интереса к старым моделям Lada закономерно: поддерживать их в рабочем состоянии становится ненамного дешевле, чем бюджетную иномарку, а уровень безопасности там нулевой. При покупке подержанного авто сейчас важнее смотреть не на бренд, а на чистоту истории, чтобы не платить потом штрафы за чужую невнимательность в документах или не сталкиваться с юридическими запретами на регистрацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Замыкают десятку лидеров Lada 2114, Lada 4x4, Toyota Camry, Lada Priora и Lada Granta. Такой "микс" подтверждает, что рынок разделен на две части: тех, кто ищет максимально дешевое средство передвижения, и тех, кто готов платить за комфорт японского бизнес-класса. Однако для всех категорий актуальным остается вопрос стоимости эксплуатации.
"Массовые Kia Rio и Solaris после пробега в 150-200 тысяч километров требуют серьезных вложений в катализаторы и подвеску. Многие пытаются сэкономить и переводят машины на газ, тем более что способ платить на заправках меньше становится популярным при росте цен на бензин. Но нужно помнить, что для б/у мотора это дополнительная тепловая нагрузка, требующая безупречного состояния системы охлаждения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Почему Kia Rio обошла Hyundai Solaris?
Это статистические колебания внутри одного сегмента. Модели технически идентичны, поэтому выбор покупателей часто зависит от объема конкретных предложений и состояния машин в продаже.
Какая модель стала самой проблемной по статистике продаж?
Наихудшую динамику за год показала Lada 2107 (-20,4%), а рекордное падение продаж за месяц зафиксировано у Lada 4x4 (-14,2%).
Стоит ли сейчас покупать лидера рейтинга — Kia Rio?
Модель очень ликвидная, но из-за популярности в такси на рынке много "укатанных" экземпляров. Требуется тщательная диагностика эндоскопом и проверка истории обслуживания.
Есть ли модели, интерес к которым растет вопреки рынку?
Да, Toyota Corolla продемонстрировала рост на 19,4% по сравнению с прошлым годом, что говорит о возвращении интереса к старым, но качественным японским машинам.
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