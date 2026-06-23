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Деньги улетают в трубу: расчеты по автокредитам выявили критический порог выгоды

Авто

Досрочное погашение автокредита становится экономически целесообразным, если процентная ставка по нему ощутимо выше доходности банковских депозитов. Согласно актуальным данным рынка, порог такой эффективности начинается от 13% годовых.

Выбор авто по кредиту в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Выбор авто по кредиту в Москве

На сегодняшний день большинство стандартных рыночных предложений подпадают под эту категорию, позволяя заемщику получить гарантированную выгоду, которую трудно достичь при использовании консервативных финансовых инструментов.

Как отмечает в беседе с Газетой.Ru эксперт Кирилл Селезнев, ставки по ссудам на подержанные автомобили достигают 22–26%, тогда как кредиты на новые машины обходятся в среднем в 15%. При таких значениях досрочное внесение средств обеспечивает доходность, превышающую любые рыночные ставки по вкладам.

Однако иная ситуация наблюдается с субсидированными программами от дилеров, где стоимость кредита в 4–9% делает хранение свободных денег на депозите под 12–13% более выгодным решением.

При частичном досрочном погашении владельцы авто часто допускают ошибку, выбирая уменьшение ежемесячного платежа вместо сокращения срока кредитования. По словам Селезнева, сокращение срока предпочтительнее, так как оно позволяет существеннее снизить итоговую переплату по процентам.

Важно помнить и о возможности вернуть часть средств за страховку при закрытии долга — для этого требуется подать соответствующее заявление, о чем многие попросту забывают.

"При планировании досрочных платежей необходимо учитывать не только проценты, но и сопутствующие расходы, такие как стоимость КАСКО или комиссионные сборы банков. Если кредитный договор позволяет проводить полное погашение без штрафов, лучше сначала создать финансовый резерв, а уже затем направлять излишки на уменьшение основного долга, чтобы избежать кассовых разрывов", - объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о досрочном погашении

Всегда ли сокращение срока выгоднее снижения платежа?

В абсолютном большинстве случаев сокращение срока приводит к большей экономии на процентах, так как основной долг уменьшается быстрее, что снижает базу для начисления банковских процентов.

Нужно ли уведомлять банк о досрочном платеже?

Да, большинство кредитных организаций требуют подачи заявления или фиксации намерения в приложении до даты очередного списания, чтобы средства были корректно направлены на погашение тела кредита.

Стоит ли гасить субсидированный кредит?

Если ставка по кредиту ниже рыночных депозитов, выгоднее разместить свободные деньги на накопительном счете, получая разницу в процентах в качестве дополнительного дохода.

Как вернуть деньги за страховку?

При досрочном закрытии договора приложите справку о полном погашении кредита к заявлению в страховую компанию, чтобы получить пропорциональный возврат взноса за неиспользованный период.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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