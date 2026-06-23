Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Фестиваль "Традиция" впервые прошел в Кинопарке "Москино" при поддержке Департамента культуры Москвы
Секреты морских глубин на ваших руках: как сделать самый стильный маникюр сезона
Цены на топливо растут без остановки: способ платить на заправках меньше снова набирает популярность
Сочный фарш, мягкая капуста и тягучий сыр: секрет "ленивых" голубцов, которые тают во рту
Сирия хранила это 1600 лет: археологи обнаружили сакральный объект в форме части человеческого тела
Народные методы убивают: привычка заливать маслом клеща ускорит заражение крови опасным вирусом
Самое недооценённое место на участке находится прямо над головой: крыша может стать полноценным садом
Цыганский театр "Ромэн" представит 2500-й показ легендарного спектакля

Заправки превратились в крепости: жесткие лимиты в регионах лишили водителей привычного комфорта

Авто

Регионы один за другим ограничивают отпуск топлива. Губернаторы вводят лимиты на продажу бензина и дизеля, чтобы сбить искусственный ажиотаж. Ситуация напоминает раннюю стадию коррекции бюджетных потоков, когда паника потребителей опаснее реального дефицита ресурсов.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

География ограничений: от Омска до Воронежа

Топливные лимиты стали новой реальностью. В Омской области губернатор Виталий Хоценко ввел "нормативы": не более 40 литров бензина в одни руки. Дизель ограничили 80 литрами в городе и 200 — на трассах. Цель — пресечь попытки спекулятивного заработка на розничных очередях.

"Система распределения топлива на АЗС сейчас держится на жестком ручном управлении. Это купирует панические настроения, но не меняет фундаментальную структуру спроса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт Геннадий Чернов.

Воронежская область с 23 июня также перешла на талонную систему отпуска. В Саратовской области губернатор Роман Бусаргин ограничил отпуск 30 литрами на машину. Иркутск и ряд других регионов действуют ситуативно, закрывая отдельные станции до восполнения резервов.

Рыночные перекосы: почему растут ценники

Данные Московской топливной ассоциации подтверждают: стоимость топлива ползет вверх. АИ-92 прибавил 92 копейки, достигнув 66,14 рубля. Дизель подорожал на 87 копеек, до 80,15 рубля. Рынок остро реагирует на новостной фон, хотя официальный запас нефтепродуктов остается стабильным.

Марка топлива Прирост цены (руб.)
АИ-92 +0,92
АИ-95 +0,93

"Необходим ежедневный мониторинг маржинальности. Рост оптовых цен неизбежно транслируется в розницу, но сейчас мы видим локальные разрывы в цепочках поставок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Региональные власти Самарской области уже подключили ФАС для контроля цен. Приоритет — промышленность и сельское хозяйство. Стратегический сектор получит топливо без задержек.

"Оптовые объемы для нужд агропрома законтрактованы. Розничные ограничения — это способ сохранить ликвидность на АЗС для нужд обычных граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему ограничивают продажи именно сейчас?

Для предотвращения ажиотажного спроса. Резкие скачки потребления создают искусственные дыры в запасах АЗС.

Есть ли реальный физический дефицит бензина?

Власти заявляют о наличии достаточных объемов. Ограничения носят сдерживающий характер для стабилизации рынка.

Коснутся ли эти ограничения сельхозтехники?

Нет. Поставки стратегическим отраслям, включая АПК, обеспечены в приоритетном порядке.

Как долго будут действовать такие меры?

Пока ситуация с логистикой и ценообразованием не придет в равновесное состояние, исключающее спекулятивное давление.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Еда и рецепты
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Генетика больше не шутит: учёные смоделировали внешность людей через тысячу лет — и ужаснулись
Наука и техника
Генетика больше не шутит: учёные смоделировали внешность людей через тысячу лет — и ужаснулись
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Сирия хранила это 1600 лет: археологи обнаружили сакральный объект в форме части человеческого тела
Народные методы убивают: привычка заливать маслом клеща ускорит заражение крови опасным вирусом
Самое недооценённое место на участке находится прямо над головой: крыша может стать полноценным садом
Цыганский театр "Ромэн" представит 2500-й показ легендарного спектакля
Комфорт больше не роскошь: плацкартные вагоны РЖД получат удобства, которых давно ждали
Ресницы как после наращивания: 5 секретов, которые изменят ваш взгляд навсегда
Эстетика "старых денег": как превратить обычную квартиру в лондонский особняк
Вкус Болгарии на вашем столе: густой соус с характером, который готовится за 20 минут
Настоящая капсула времени в сердце Галактики: вскрылись детали четырех прыжков в вечность
Как пережить жару за рулем: 7 простых привычек, которые сберегут машину и нервы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.