Регионы один за другим ограничивают отпуск топлива. Губернаторы вводят лимиты на продажу бензина и дизеля, чтобы сбить искусственный ажиотаж. Ситуация напоминает раннюю стадию коррекции бюджетных потоков, когда паника потребителей опаснее реального дефицита ресурсов.
Топливные лимиты стали новой реальностью. В Омской области губернатор Виталий Хоценко ввел "нормативы": не более 40 литров бензина в одни руки. Дизель ограничили 80 литрами в городе и 200 — на трассах. Цель — пресечь попытки спекулятивного заработка на розничных очередях.
"Система распределения топлива на АЗС сейчас держится на жестком ручном управлении. Это купирует панические настроения, но не меняет фундаментальную структуру спроса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт Геннадий Чернов.
Воронежская область с 23 июня также перешла на талонную систему отпуска. В Саратовской области губернатор Роман Бусаргин ограничил отпуск 30 литрами на машину. Иркутск и ряд других регионов действуют ситуативно, закрывая отдельные станции до восполнения резервов.
Данные Московской топливной ассоциации подтверждают: стоимость топлива ползет вверх. АИ-92 прибавил 92 копейки, достигнув 66,14 рубля. Дизель подорожал на 87 копеек, до 80,15 рубля. Рынок остро реагирует на новостной фон, хотя официальный запас нефтепродуктов остается стабильным.
|Марка топлива
|Прирост цены (руб.)
|АИ-92
|+0,92
|АИ-95
|+0,93
"Необходим ежедневный мониторинг маржинальности. Рост оптовых цен неизбежно транслируется в розницу, но сейчас мы видим локальные разрывы в цепочках поставок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Региональные власти Самарской области уже подключили ФАС для контроля цен. Приоритет — промышленность и сельское хозяйство. Стратегический сектор получит топливо без задержек.
"Оптовые объемы для нужд агропрома законтрактованы. Розничные ограничения — это способ сохранить ликвидность на АЗС для нужд обычных граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Сергей Миронов.
Для предотвращения ажиотажного спроса. Резкие скачки потребления создают искусственные дыры в запасах АЗС.
Власти заявляют о наличии достаточных объемов. Ограничения носят сдерживающий характер для стабилизации рынка.
Нет. Поставки стратегическим отраслям, включая АПК, обеспечены в приоритетном порядке.
Пока ситуация с логистикой и ценообразованием не придет в равновесное состояние, исключающее спекулятивное давление.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.