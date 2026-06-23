Заправки превратились в крепости: жесткие лимиты в регионах лишили водителей привычного комфорта

Регионы один за другим ограничивают отпуск топлива. Губернаторы вводят лимиты на продажу бензина и дизеля, чтобы сбить искусственный ажиотаж. Ситуация напоминает раннюю стадию коррекции бюджетных потоков, когда паника потребителей опаснее реального дефицита ресурсов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

География ограничений: от Омска до Воронежа

Топливные лимиты стали новой реальностью. В Омской области губернатор Виталий Хоценко ввел "нормативы": не более 40 литров бензина в одни руки. Дизель ограничили 80 литрами в городе и 200 — на трассах. Цель — пресечь попытки спекулятивного заработка на розничных очередях.

"Система распределения топлива на АЗС сейчас держится на жестком ручном управлении. Это купирует панические настроения, но не меняет фундаментальную структуру спроса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт Геннадий Чернов.

Воронежская область с 23 июня также перешла на талонную систему отпуска. В Саратовской области губернатор Роман Бусаргин ограничил отпуск 30 литрами на машину. Иркутск и ряд других регионов действуют ситуативно, закрывая отдельные станции до восполнения резервов.

Рыночные перекосы: почему растут ценники

Данные Московской топливной ассоциации подтверждают: стоимость топлива ползет вверх. АИ-92 прибавил 92 копейки, достигнув 66,14 рубля. Дизель подорожал на 87 копеек, до 80,15 рубля. Рынок остро реагирует на новостной фон, хотя официальный запас нефтепродуктов остается стабильным.

Марка топлива Прирост цены (руб.) АИ-92 +0,92 АИ-95 +0,93

"Необходим ежедневный мониторинг маржинальности. Рост оптовых цен неизбежно транслируется в розницу, но сейчас мы видим локальные разрывы в цепочках поставок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Региональные власти Самарской области уже подключили ФАС для контроля цен. Приоритет — промышленность и сельское хозяйство. Стратегический сектор получит топливо без задержек.

"Оптовые объемы для нужд агропрома законтрактованы. Розничные ограничения — это способ сохранить ликвидность на АЗС для нужд обычных граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему ограничивают продажи именно сейчас?

Для предотвращения ажиотажного спроса. Резкие скачки потребления создают искусственные дыры в запасах АЗС.

Есть ли реальный физический дефицит бензина?

Власти заявляют о наличии достаточных объемов. Ограничения носят сдерживающий характер для стабилизации рынка.

Коснутся ли эти ограничения сельхозтехники?

Нет. Поставки стратегическим отраслям, включая АПК, обеспечены в приоритетном порядке.

Как долго будут действовать такие меры?

Пока ситуация с логистикой и ценообразованием не придет в равновесное состояние, исключающее спекулятивное давление.

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