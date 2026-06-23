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Цены на топливо растут без остановки: способ платить на заправках меньше снова набирает популярность

Авто

Рост цен на топливо заставляет водителей искать альтернативу классическому ДВС. Переход на пропан-бутан выглядит спасением для кошелька, но требует серьезных вложений на старте. Разбираемся, как ГБО меняет жизнь автомобиля и почему таксисты первыми выстроились в очереди на установку оборудования.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

Экономия на практике

Ситуация на рынке горючего вынуждает владельцев машин пересматривать привычки. Когда цена бензина ползет вверх, газ остается стабильным якорем. Литр пропан-бутана стоит около 35 рублей, что в два раза дешевле АИ-95. Для профессиональных перевозчиков, чей суточный пробег превышает 300 километров, это вопрос выживания бизнеса.

"Перевод коммерческого парка на газ позволяет сократить прямые затраты на логистику на 40 процентов. Главное — строго соблюдать график обслуживания топливной системы", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Современное ГБО работает как автоматический дублер. Двигатель стартует на бензине, а после прогрева электроника переключает подачу на газ. Если баллон пустеет, система мгновенно возвращается к основному баку. Водитель получает увеличенный запас хода без потери динамики, хотя расход топлива при использовании газа вырастает на 10–15 процентов по сравнению с бензином.

Технические нюансы и безопасность

Страхи о запахе в салоне или взрывоопасности остались в прошлом. Вместо громоздких баллонов в багажнике теперь устанавливают тороидальные емкости. Они ложатся в нишу запасного колеса, сохраняя полезный объем для груза. Однако установка требует грамотного вмешательства в топливную систему и корректной настройки блока управления.

"Газовое топливо имеет иное октановое число и температуру горения. Это требует повышенного внимания к состоянию клапанов и регулярной замены специфических фильтров", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Параметр сравнения Показатели ГБО (Пропан)
Стоимость установки 40 000 – 150 000 рублей
Средняя цена за литр 30 – 35 рублей
Запас хода на баллоне 46 л 370 – 420 километров
Периодичность ТО ГБО Каждые 10 000 километров

Выбор между пропаном и метаном

Большинство владельцев легковых авто выбирают пропан-бутан. Для него не нужны тяжелые баллоны со сверхвысоким давлением, а сеть заправок шире. Метан дешевле, но оборудование для него массивнее и дороже, что оправдано только для тяжелых грузовиков или автобусов. При перепродаже машины наличие легализованного ГБО может стать плюсом, если документы оформлены через экспертов по сертификации.

"Любое изменение конструкции автомобиля, включая установку ГБО, должно быть внесено в ПТС. В противном случае владельцу грозят штрафы и проблемы с регистрацией", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о ГБО

Как быстро окупятся затраты на установку?

При ежегодном пробеге в 15 000 километров оборудование окупится примерно через полтора года. Чем выше пробег, тем быстрее наступит чистая экономия.

Портит ли газ двигатель автомобиля?

При правильной настройке и своевременном обслуживании газ не вредит мотору. Напротив, он не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, что может продлить ресурс некоторых узлов.

Можно ли ставить газ на турбированные моторы?

Технически это возможно, но стоимость такого оборудования и сложность его настройки значительно выше. Для турбомоторов требуется ГБО последнего поколения с точным впрыском.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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