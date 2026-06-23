Как пережить жару за рулем: 7 простых привычек, которые сберегут машину и нервы

Когда стрелка термометра переползает за отметку в тридцать градусов, автомобиль превращается в раскаленную духовку, а привычные действия водителя начинают работать против него. Многие по инерции используют те же приемы управления, что и в прохладную погоду, не замечая, как техника буквально задыхается от перегрузок.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Машина сломалась в дороге

Болевые точки системы охлаждения

В пик летнего зноя двигатель оказывается в условиях, когда отводить лишнее тепло становится задачей повышенной сложности. Одной проверки уровня антифриза в бачке недостаточно, ведь подвести может забитый дорожной пылью радиатор или потерявший герметичность патрубок. Если не следить за чистотой сот охлаждающего элемента, даже исправный вентилятор не спасет мотор от критического повышения температуры при движении в пробке.

"Многие забывают, что антифриз со временем теряет свои защитные свойства и начинает разъедать детали изнутри. В жару старая жидкость закипает раньше, что моментально приводит к деформации головки блока", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Перегрев нередко случается из-за привычки игнорировать мелкие неисправности, которые в тени кажутся несущественными. На деле же малейший сбой в работе термостата превращает поездку в лотерею, где призом становится дорогостоящая переборка агрегата. Чтобы исключить печальный финал, важно регулярно проводить осмотр подкапотного пространства на предмет подтеков и грязи.

Ловушка ледяного воздуха

Первое желание каждого, кто садится в раскаленную машину, — выставить кондиционер на минимум и направить поток на себя. Это действие создает колоссальный температурный перепад, который опасен не только для здоровья человека, но и для лобового стекла. Из-за резкого охлаждения на разогретом стекле могут появиться микротрещины, которые со временем превратятся в полноценный разлом.

Правильнее будет сначала проветрить салон, открыв все окна, и лишь затем начинать плавное снижение температуры. Такой подход бережет компрессор от работы на износ и позволяет системе климата быстрее выйти на заданный режим. Стоит помнить, что длительная стоянка с включенным охлаждением на холостых оборотах также вредна, так как обдув радиаторов в этот момент минимален.

"Кондиционер в жару — это как марафонец в пустыне. Если заставлять его работать на пределе без предварительной подготовки, электроника рано или поздно выдаст ошибку, защищая узлы от саморазрушения", — отметил специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Давление и скрытые угрозы в шинах

Шины в летний период испытывают двойное давление: изнутри давит расширяющийся от нагрева воздух, а снаружи воздействует раскаленный асфальт. Если протектор уже сильно изношен или имеет боковые повреждения, риск разрыва покрышки на высокой скорости возрастает многократно. Проверять состояние резины нужно не раз в сезон, а перед каждой дальней поездкой.

Параметр контроля Влияние жары Давление в шинах Растет при нагреве, меняя пятно контакта Глубина протектора Снижает эффективность отвода тепла от колеса

Тот самый секрет кроется в проверке давления только на "холодных" колесах, когда машина постояла несколько часов. Если подкачивать шины сразу после заезда на заправку с трассы, показания манометра будут обманчивыми. Это может привести к тому, что фактическое сцепление с дорогой окажется хуже расчетного, что особенно заметно, когда выполняются сложные комплектации маневров.

Салон как зона повышенного риска

Забытая на сиденье зажигалка или баллончик с антисептиком под воздействием прямых солнечных лучей превращаются в опасные предметы. Температура воздуха у лобового стекла может достигать семидесяти градусов, чего достаточно для деформации пластика и даже самовозгорания некоторых бытовых вещей. Электроника с литий-ионными аккумуляторами также крайне плохо переносит подобный термический стресс.

"Водители часто недооценивают энергию расширяющегося газа в закрытых емкостях. Даже простая бутылка воды может сработать как линза, сфокусировав луч света на обивке кресла", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Физическое состояние человека за рулем требует не меньшего контроля, чем исправность агрегатов. Обезвоживание и утомление от жары притупляют реакцию не хуже алкоголя, поэтому регулярные паузы в пути становятся обязательным условием безопасности. Грамотное обслуживание своего состояния помогает избежать фатальных ошибок в трафике. На практике часто оказывается, что своевременное разрешение ситуации на дороге зависит именно от свежести восприятия водителя. Если смотреть на вещи проще, исправная машина поможет сэкономить, ведь текущие иномарки требуют бережного отношения к ресурсу.

Ответы на популярные вопросы о вождении в жару

Можно ли поливать двигатель водой при перегреве

Ни в коем случае. Резкий перепад температур приведет к появлению трещин в блоке цилиндров или его деформации. Нужно остановиться, заглушить мотор и дать ему остыть естественным путем.

Безопасно ли держать полный бак бензина в жару

Современные системы вентиляции бака рассчитаны на расширение паров топлива, однако заправлять под самую пробку и оставлять машину на солнцепеке не рекомендуется во избежание подтеков топлива через клапаны.

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