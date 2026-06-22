Успех вопреки всему: как Honda Ridgeline стала самым прибыльным недоразумением бренда

Японские инженеры десятилетиями создавали репутацию на быстрых седанах и выносливых хэтчбеках. Идея выпустить тяжелый грузовик для американских фермеров казалась странной, ведь философия марки всегда строилась вокруг легкости и точности управления. На практике же получился один из самых смелых экспериментов в индустрии, который перевернул представления о том, как должен быть устроен утилитарный автомобиль.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Honda Ridgeline

Технический вызов устоям

Большинство привычных грузовиков строятся на тяжелой раме, напоминающей лестницу. Это надежно, но превращает машину в неповоротливый монумент на дороге. Японский подход оказался иным. Вместо отдельной рамы конструкторы использовали несущий кузов с мощными усилителями. Это позволило добиться легковой управляемости там, где конкуренты заставляли водителя бороться с рулем.

"Такая схема кузова в разы жестче классической рамы на кручение. Машина не гуляет в поворотах и ведет себя предсказуемо даже на неровном покрытии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Двигатель расположили поперечно, что для этого класса техники — редкость. Мощная шестерка с системой изменения фаз газораспределения выдавала внушительную тягу, оставаясь при этом тихой и эластичной. Полный привод тоже лишили архаики. Вместо жесткого подключения осей здесь работает электроника, способная гибко распределять усилия между колесами. Любое решение конструкторов было направлено на комфорт человека в кабине.

Практичность против традиций

Грузовая платформа часто пустует у обычных владельцев. Для них предусмотрели уникальную деталь — скрытый герметичный бокс под полом кузова. Туда легко помещается пара больших чемоданов или запас продуктов. Задний борт тоже удивил. Он умеет не только откидываться вниз, как у всех, но и распахиваться вбок, облегчая доступ к вещам.

Внутри салон напоминает скорее просторный минивэн. Места для ног хватает всем, а задние кресла можно поднять вверх, освободив пространство для перевозки хрупкого багажа в тепле. Это вариант для тех, кто ищет пользу в каждом сантиметре кузова.

"Главный нюанс в том, что этот автомобиль создавали для жизни, а не для тяжелых работ на износ. Он надежнее многих аналогов, но требует качественного сервиса без гаражного тюнинга", — объяснил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Рыночная судьба и наследие

Несмотря на обилие наград, консервативные покупатели долго привыкали к необычному облику. Автомобиль не выглядел как суровый работяга, из-за чего его часто обходили стороной любители классики. Однако те, кто решился на покупку, отмечали фантастическую живучесть узлов. Даже после больших пробегов подвеска и мотор сохраняли изначальную бодрость. Любая допущенная ошибка в выборе запчастей могла быть критичной, но оригинал служил годами.

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С этим стоит быть аккуратнее, если планируются выезды на серьезное бездорожье. Отсутствие понижающего ряда передач ограничивает возможности на мягких грунтах. Зато на трассе машина идет как по рельсам, игнорируя колеи и порывы ветра. Это надежный партнер для путешествий, а не для штурма болот. Каждое техническое изменение в конструкции со временем доказало свою состоятельность.

"При покупке такого авто важно проверить состояние электрики и муфт полного привода. Если прошлый владелец не штурмовал реки вброд, система будет работать вечно", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли возить на нем тяжелые стройматериалы

Да, грузоподъемность позволяет загрузить около полутонны в кузов, но мягкая подвеска может просесть. Для регулярных перевозок кирпича лучше выбрать более грубую технику.

Как ведет себя мотор при больших пробегах

Двигатель объемом 3.5 литра считается одним из самых надежных. При своевременной замене масла и ремня ГРМ он легко преодолевает отметку в 300-400 тысяч километров без серьезного вмешательства.

Дорого ли обходится содержание

Расход топлива в городе может пугать, но отсутствие частых поломок компенсирует затраты на бензин. Основные траты приходятся на плановое обслуживание и оригинальные фильтры.

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