Японские инженеры десятилетиями создавали репутацию на быстрых седанах и выносливых хэтчбеках. Идея выпустить тяжелый грузовик для американских фермеров казалась странной, ведь философия марки всегда строилась вокруг легкости и точности управления. На практике же получился один из самых смелых экспериментов в индустрии, который перевернул представления о том, как должен быть устроен утилитарный автомобиль.
Большинство привычных грузовиков строятся на тяжелой раме, напоминающей лестницу. Это надежно, но превращает машину в неповоротливый монумент на дороге. Японский подход оказался иным. Вместо отдельной рамы конструкторы использовали несущий кузов с мощными усилителями. Это позволило добиться легковой управляемости там, где конкуренты заставляли водителя бороться с рулем.
"Такая схема кузова в разы жестче классической рамы на кручение. Машина не гуляет в поворотах и ведет себя предсказуемо даже на неровном покрытии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Двигатель расположили поперечно, что для этого класса техники — редкость. Мощная шестерка с системой изменения фаз газораспределения выдавала внушительную тягу, оставаясь при этом тихой и эластичной. Полный привод тоже лишили архаики. Вместо жесткого подключения осей здесь работает электроника, способная гибко распределять усилия между колесами. Любое решение конструкторов было направлено на комфорт человека в кабине.
Грузовая платформа часто пустует у обычных владельцев. Для них предусмотрели уникальную деталь — скрытый герметичный бокс под полом кузова. Туда легко помещается пара больших чемоданов или запас продуктов. Задний борт тоже удивил. Он умеет не только откидываться вниз, как у всех, но и распахиваться вбок, облегчая доступ к вещам.
Внутри салон напоминает скорее просторный минивэн. Места для ног хватает всем, а задние кресла можно поднять вверх, освободив пространство для перевозки хрупкого багажа в тепле. Это вариант для тех, кто ищет пользу в каждом сантиметре кузова.
"Главный нюанс в том, что этот автомобиль создавали для жизни, а не для тяжелых работ на износ. Он надежнее многих аналогов, но требует качественного сервиса без гаражного тюнинга", — объяснил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Несмотря на обилие наград, консервативные покупатели долго привыкали к необычному облику. Автомобиль не выглядел как суровый работяга, из-за чего его часто обходили стороной любители классики. Однако те, кто решился на покупку, отмечали фантастическую живучесть узлов. Даже после больших пробегов подвеска и мотор сохраняли изначальную бодрость. Любая допущенная ошибка в выборе запчастей могла быть критичной, но оригинал служил годами.
|Особенность
|Результат для пользователя
|Несущий кузов
|Управляемость как у седана
|Багажник в полу
|Чистые вещи отдельно от груза
|Поперечный мотор
|Больше места в салоне
С этим стоит быть аккуратнее, если планируются выезды на серьезное бездорожье. Отсутствие понижающего ряда передач ограничивает возможности на мягких грунтах. Зато на трассе машина идет как по рельсам, игнорируя колеи и порывы ветра. Это надежный партнер для путешествий, а не для штурма болот. Каждое техническое изменение в конструкции со временем доказало свою состоятельность.
"При покупке такого авто важно проверить состояние электрики и муфт полного привода. Если прошлый владелец не штурмовал реки вброд, система будет работать вечно", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Да, грузоподъемность позволяет загрузить около полутонны в кузов, но мягкая подвеска может просесть. Для регулярных перевозок кирпича лучше выбрать более грубую технику.
Двигатель объемом 3.5 литра считается одним из самых надежных. При своевременной замене масла и ремня ГРМ он легко преодолевает отметку в 300-400 тысяч километров без серьезного вмешательства.
Расход топлива в городе может пугать, но отсутствие частых поломок компенсирует затраты на бензин. Основные траты приходятся на плановое обслуживание и оригинальные фильтры.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.