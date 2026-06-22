Дефицит иномарок обернулся неожиданным эффектом: продажи этих автомобилей стремительно взлетели

Рост спроса на подержанные иномарки из-за рубежа стал ответом на уход западных брендов, считает руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущая конъюнктура рынка делает покупку новых машин за границей экономически нецелесообразной из-за итоговой стоимости, в то время как сегмент поддержанных автомобилей продолжает стремительно расширяться.

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Hyundai Palisade

Ранее сообщалось, что интерес россиян к зарубежному автопрому подтверждается статистикой: только за пять месяцев текущего года через таможню Дальнего Востока частные лица ввезли более 152 тысяч машин. Это почти на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Высокая активность покупателей сохраняется, несмотря на то, что импорт машин в Россию теперь жестко привязан к мощности двигателя и условиям утилизационного сбора.

По словам Ладушкина, дефицит официальных поставок заставляет бизнес и частников искать альтернативные пути наполнения рынка. Основной поток формируется за счет техники с пробегом, так как логистика и таможенная очистка новых транспортных средств обходятся слишком дорого для конечного потребителя.

"Автомобили за рубежом, как правило, покупаются компаниями для дальнейшей реализации в России. Сейчас спрос на такие машины, особенно на подержанные, которые ввозятся из-за границы, особенно высок. Это связано с тем, что ряд официальных дистрибьюторов иностранных производителей прекратил работу в России", — отметил он.

Специалисты подчеркивают, что изменение структуры рынка привело к появлению новых схем ввоза. Сегодня таможенная очистка авто из КНР и других стран позволяет обходить ограничения западных концернов. При этом Ладушкин уверен, что покупка иномарок с рук останется востребованной, пока внутренний рынок не предложит альтернативу, сопоставимую по цене и качеству.

"Эта тенденция растет и будет расти дальше до тех пор, пока либо не изменится отношение к отечественным брендам, либо не появится возможность ввозить новые автомобили из-за границы по более-менее приемлемой цене. Официальных поставок иномарок в Россию нет, поэтому процветает параллельный импорт, особенно подержанных автомобилей", — сказал специалист.

Сложившаяся ситуация вынуждает водителей внимательнее изучать предложения на соседних рынках. Нередко рынок иномарок в России пополняется через каналы в ближайшем зарубежье, что позволяет сохранить привычный уровень комфорта. Тем, кто ищет проверенные варианты, часто рекомендуют рассмотреть лучшие кроссоверы, поставляемые по альтернативным каналам. Параллельно с этим растут и объемы сделок внутри страны, так как продажи подержанных авто остаются единственным способом быстрого обновления личного транспорта без переплат за статус новинки.

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