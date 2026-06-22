Кроссовер, которому привыкли доверять: Mazda CX-5 может удивить не только своей надёжностью

Mazda CX-5 второго поколения остается лидером вторичного рынка среди японских кроссоверов. Внедорожник ценят за ресурс агрегатов, сопоставимый с лидерами сегмента. Однако после 80 тысяч километров пробега машина начинает требовать внимания к электронике, кузовным деталям и качеству топлива.

Фото: mazdausa by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mazda CX-5 2026

Состояние кузова и интерьера

Металл кроссовера сопротивляется коррозии успешно, но внешнее покрытие напоминает тонкую яичную скорлупу. Слой краски мягкий, поэтому сколы появляются быстро. Особенно это заметно на фирменном красном цвете. К трем годам эксплуатации владельцы часто сталкиваются с заклиниванием зеркал и сбоями в работе привода багажника.

"Основная проблема подержанных японцев — не гниль, а нежная отделка. Кожа на руле стирается до блеска к 70 тысячам километров, а электроника начинает жить своей жизнью при окислении контактов в кнопках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мастер детейлинга Максим Терехов.

Мультимедийная система иногда страдает от фантомных срабатываний сенсора. Это портит впечатление от качественного в целом салона. При покупке авто по схеме параллельного импорта важно проверять историю обслуживания, так как восстановление сложной электроники стоит дорого.

Ресурс двигателей Skyactiv и автомата

Бензиновые агрегаты серии Skyactiv-G при должном уходе преодолевают отметку в 300 тысяч километров. Эти моторы работают как точные швейцарские часы, но требуют идеального топлива. Использование бензина АИ-92 приводит к детонации и сокращению жизни цилиндропоршневой группы. Летом системе охлаждения необходим высокооктановый АИ-98.

Узел Проблема после 100 000 км Двигатель 2.0/2.5 Выход из строя электронного термостата и катушек АКПП Aisin Износ центрального подшипника и шум в работе

Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия вынослива. Чтобы избежать рывков, замену масла следует проводить каждые 60 тысяч километров. Игнорирование регламента превращает надежную коробку в дорогостоящий узел для ремонта. Даже небольшие скрытые дефекты при пробеге 75 тысяч километров могут вылиться в серьезные траты.

"Владельцам машин после 2018 года выпуска нужно следить за термостатом. Если он заклинит, мотор перегреется за считанные минуты. Также опасно разрушение нейтрализатора, крошка от которого попадает в цилиндры", — подчеркнул эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Нюансы обслуживания ходовой части

Подвеска кроссовера жесткая и собранная. Она удерживает машину на траектории, словно острый скальпель. Слабое звено — задние тормозные суппорты, которые склонны к закисанию. Если не смазывать направляющие при каждом ТО, тормоза начнут подклинивать. Это увеличивает износ дисков и расход топлива.

Для тех, кто ищет экономичные внедорожники, Mazda предлагает хороший баланс, но требует строгого соблюдения углов установки колес. Регулировочные болты в задней многорычажной подвеске со временем намертво прикипают к сайлентблокам. После этого любая регулировка развала потребует применения болгарки.

"При осмотре машины на подъемнике обязательно проверьте, вращаются ли болты задних рычагов. Если нет — готовьтесь к масштабной переборке всей задней оси", — отметил в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о Mazda CX-5

Можно ли заливать АИ-92 в двигатель Skyactiv?

Нет, высокая степень сжатия требует только качественного топлива. Использование 92-го бензина провоцирует разрушительную детонацию.

Как часто нужно менять масло в автоматической коробке?

Оптимальный интервал составляет 60 000 километров. Это продлит жизнь подшипникам и гидроблоку до честных 250 тысяч пробега.

Является ли красный цвет кузова проблемой?

Цвет Soul Red сложен в локальном ремонте. Из-за многослойности попасть в тон при перекраске детали крайне сложно и дорого.

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