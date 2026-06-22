Легенда автопрома возвращается в Россию: японцы готовят громкую премьеру до конца года

Мир замер в предвкушении. Или, по крайней мере, маркетологи Mitsubishi очень хотят, чтобы мы так думали. Легендарный шильдик Pajero возвращается. Но забудьте о том суровом проходимце, который переваривал солярку из ведра и не боялся камней размером с арбуз. Нас ждет нечто иное. Японцы встряхнули пыль со своих чертежей и обещают выкатить на российский рынок «обновленную версию» до конца года. Это не просто фейслифтинг, это попытка доказать, что старый конь еще не разучился пахать целину, даже если его подковали в модные кроссовки.

Фото: mitsubishi-motors.com by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mitsubishi Pajero

Возвращение блудного «проходимца»

Дизайнеры решили выкинуть топор и взяться за скальпель. Новый Pajero выглядит так, будто он только что вышел из элитного детейлинг-центра, а не из болота. Линии стали острее, оптика — злее. Но за этим глянцем скрывается попытка превратить честный внедорожник в гаджет на колесах. Это больше не железный сейф, это скорее модный смартфон с полным приводом. Если раньше в салоне можно было мыть полы из шланга, то теперь эргономика заставляет почувствовать себя пилотом бизнес-джета. Гладкий пластик, сенсорные панели и кресла, которые обнимают вас нежнее, чем родная бабушка.

"Инженерная школа здесь на грани фола. Главное — чтобы за современными фишками не забыли про ресурс металла", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гайки, болты и немного магии

Двигатель теперь рычит громче, а везет бодрее. Подвеску перетряхнули так, чтобы вы не выплевывали пломбы на первой же кочке. Mitsubishi утверждает, что машина стала стабильнее. Но мы-то знаем: чем сложнее система, тем веселее она ломается. Электроника здесь повсюду. Мозги машины теперь следят за каждым вашим чихом, контролируя безопасность и развлекая мультимедийным комбайном. Это уже не просто транспорт, это крепость, обмотанная проводами. Главное — не запутаться в них где-нибудь в глухой тайге.

Параметр Характеристика Двигатель Повышенная мощность и обновленный ECU Сборка Локализация на заводе в РФ

"Таможенная очистка таких новинок — процесс сложный, но локализация в России рубит этот узел одним махом", — объяснила специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Локальная прописка и рыночные маневры

Самый мощный ход японцев — запуск производства на территории России. Это не просто жест доброй воли, это расчетливый удар под дых конкурентам. Локальная сборка — это короткое плечо логистики и возможность не переплачивать за морские контейнеры. Машина станет доступнее, а запчасти не придется ждать годами, пока их везут через три границы. Маркетологи уже готовят ковровую бомбардировку рекламой. Они хотят убедить нас, что Pajero — единственный шанс выжить в городских джунглях и за их пределами. Но будем честны: большинству этот «король бездорожья» нужен лишь для того, чтобы штурмовать бордюры у торгового центра.

"Автокредиты на такие модели будут пользоваться спросом, если цена не пробьет стратосферу", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о Mitsubishi Pajero

Где будут собирать новый Паджеро для России?

Производство будет налажено на российском заводе, что позволит сократить сроки поставок и удержать ценник.

Чем новая модель отличается от старой?

Полностью переработан салон, установлена более выносливая подвеска и современный комплекс систем безопасности.

Когда начнутся продажи?

Официальный старт продаж в российских дилерских центрах намечен на конец текущего года.

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