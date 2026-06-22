Mazda CX-90: вскрываем комплектацию, которую менеджеры боятся предлагать, потому что она слишком выгодная

Mazda CX-90 уверенно занимает нишу между массовыми кроссоверами и премиальными автомобилями, предлагая высокий уровень комфорта за разумные деньги. Покупателям доступно шесть комплектаций, что нередко затрудняет выбор оптимального варианта. Основной риск при покупке — переплата за опции, которые могут не понадобиться в повседневной эксплуатации, либо, напротив, экономия на комфорте в ущерб ликвидности автомобиля.

Фото: Own work by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda CX-90

Какую версию выбрать для города

Базовая комплектация Select уже оснащена отделкой сидений качественным искусственным материалом. Однако для тех, кто ценит комфорт, интереснее версии Preferred и Premium Sport. Они предлагают натуральную кожу, вентиляцию передних рядов и подогрев руля. Эксперты отмечают, что при покупке подержанной машины стоит проявлять бдительность: иногда юридическая чистота авто важнее наличия топовых опций в салоне.

"Выбор комплектации — это всегда баланс между личными предпочтениями и бюджетом. Если вы берете кроссовер для семьи, наличие вентиляции сидений и качественной акустики действительно оправдано, так как эти детали напрямую влияют на комфорт при длительных поездках", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Стоит ли переплачивать за мощную версию S

Топовые модификации S Premium Sport и S Premium Plus оснащены форсированным турбомотором, выдающим 340 лошадиных сил. В тестах более мощная версия показывает динамику разгона до 60 миль в час за 6,3 секунды. Однако для большинства городских сценариев стандартного 280-сильного двигателя вполне достаточно.

"Не стоит забывать, что более мощный двигатель требует более внимательного отношения к ресурсу. Если вы выбираете машину на годы, оценивайте не только лошадиные силы, но и готовность узлов к нагрузкам. Также помните, что даже самая технологичная машина требует корректной эксплуатации, как того требует правильный выбор резины, чтобы не сталкиваться с преждевременным износом ходовой", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Дополнительные опции: что действительно нужно

Среди доступных дополнений стоит выделить пакет для буксировки прицепов, который увеличивает грузоподъемность до 5000 фунтов. Также полезной опцией будет цифровая камера вместо зеркала заднего вида. Замена стандартного дивана на капитанские кресла второго ряда — бесплатный выбор, который меняет вместимость с восьми до семи человек, что часто оказывается удобнее для пассажиров.

"Покупая кроссовер, ориентируйтесь на реальные задачи. Многие водители переплачивают за дополнительные режимы движения, которыми редко пользуются, но экономят на безопасности или базовом комфорте. Всегда проверяйте функционал мультимедиа и систем помощи, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Параметр Стандартный мотор Мощность (л.с.) 280 Крутящий момент (Нм) 450 Буксировка (стандарт) 3500 фунтов Буксировка (с опцией) 5000 фунтов

Часто задаваемые вопросы:

1. Какая комплектация считается самой выгодной?

Эксперты рекомендуют версию Premium Sport за оптимальное соотношение цены и функциональности, включая аудиосистему Bose и расширенные режимы движения.

2. Нужно ли доплачивать за версию S?

Только если вам критически важна высокая динамика разгона. Базовый 280-сильный агрегат справляется с повседневными задачами эффективно.

3. Можно ли поменять количество мест?

Да, во многих исполнениях доступна бесплатная опция замены дивана на два капитанских кресла, что дает 7 посадочных мест.

4. Влияет ли выбор опций на тяговые возможности?

Да, установка пакета Premier Tow увеличивает допустимый вес прицепа с 3500 до 5000 фунтов.

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