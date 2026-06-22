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Нива, которая наконец-то научилась парковаться: попытка АвтоВАЗа догнать 2010-й год

Авто

Обновленная Lada Niva Legend готовится к выходу на рынок: до конца лета у официальных дилеров должна появиться модификация с 1,8-литровым силовым агрегатом мощностью 90 л. с. Помимо замены мотора, автомобиль получил модернизированную трансмиссию, что позволило конструкторам оптимизировать расход топлива до 7,5 литров на 100 километров пути. Покупателям предложат расширенный список опций комфорта и безопасности, включая мультимедийный комплекс с семидюймовым дисплеем и электронные помощники при парковке.

ВАЗ-2131 инжекторный двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2131 инжекторный двигатель

Технические доработки и новый мотор

Ключевым изменением стала установка 1,8-литрового двигателя. Его технические характеристики составляют 90 л. с. и 125 Нм крутящего момента. Инженеры также внедрили новую шестиступенчатую коробку передач, которая призвана улучшить динамические показатели и снизить потребление горючего. Для владельцев важно помнить, что правильная эксплуатация таких агрегатов напрямую влияет на выбор режима езды, позволяя избежать преждевременного визита в сервис.

"Увеличение рабочего объема двигателя при переходе на 1,8 литра должно добавить автомобилю эластичности, что особенно заметно при движении по пересеченной местности или при полной загрузке", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Комфорт и мультимедиа

Изменения коснулись не только агрегатной базы, но и внутренней эргономики. В салоне появились кресла с возможностью регулировки по высоте и функцией подогрева. Интеграция 7-дюймового сенсорного экрана мультимедиа и парковочных датчиков существенно меняет потребительские качества модели, делая ее более удобной для повседневной эксплуатации в городской среде. Тем, кто задумывается о выборе данной модели, стоит учитывать рекомендации по топливу для машин серии Lada, чтобы не допустить ошибок при обслуживании новой техники.

"Современные системы помощи при парковке на внедорожнике — это оправданный шаг, ведь габариты и обзорность у Нивы имеют свои особенности, которые могут затруднять маневры в плотном потоке", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Производитель не планирует останавливаться на достигнутом: в ближайшей перспективе заявлены модификации с мотором 1,6 литра мощностью 105 л. с., а также более мощный вариант с двигателем 1,8 литра, выдающим 125 "лошадей". Все новые версии будут оснащаться обновленной трансмиссионной линейкой.

"При выборе автомобиля с новыми агрегатами всегда важно следить за чистотой масла и состоянием ремня или цепи ГРМ, чтобы ресурс узлов соответствовал заводским ожиданиям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Характеристика Новая модификация
Объем двигателя 1,8 литра
Мощность 90 л. с.
Крутящий момент 125 Нм
Расход топлива 7,5 л / 100 км
Доп. опции Парктроник, мультимедиа 7"

Ответы на популярные вопросы

Когда обновленная модель появится в продаже?
Старт поставок дилерам запланирован на август текущего года.

Изменится ли расход топлива?
Да, благодаря новой шестиступенчатой трансмиссии расход достигает 7,5 литров на 100 км.

Какие новые опции комфорта добавлены?
Автомобиль получил подогрев сидений с регулировкой по высоте, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и парковочные датчики.

Планируются ли другие версии?
Вскоре ожидаются версии с двигателем 1,6 л (105 л. с.) и 1,8 л (125 л. с.).

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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