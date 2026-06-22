В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП

Российские автоинструкторы рекомендуют водителям привыкнуть к обязательному выжиму педали сцепления перед запуском двигателя. Даже если рычаг находится в нейтральном положении, такая манипуляция помогает значительно продлить ресурс коробки передач и защитить внутренние механизмы от преждевременного износа.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Педали

Почему сцепление бережет коробку

Согласно рекомендациям экспертов, размещенным на портале "АвтоТрейд", полное нажатие педали сцепления при старте — обязательная процедура для сохранения работоспособности узлов. Многие водители ошибочно полагают, что если машина стоит на нейтральной передаче, то коробка отключена от мотора. В действительности первичный вал продолжает вращаться, из-за чего синхронизаторы испытывают излишнюю нагрузку.

"Запуск мотора с выжатым сцеплением снимает лишнее сопротивление с трансмиссии. Это особенно актуально в холодное время года, когда масло в коробке густеет и стартеру приходится проворачивать не только двигатель, но и массивный блок шестерен внутри КПП", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Рекомендации для долгой службы трансмиссии

Техническое состояние агрегатов напрямую зависит от культуры обращения с элементами управления. Регулярная нагрузка при запуске — одна из негласных причин, почему механизмы выходят из строя раньше времени. Подобное отношение к технике недопустимо, даже если водитель считает, что автомобиль находится в полном порядке.

"Если игнорировать такую привычку, синхронизаторы со временем начинают работать хуже, появляется затрудненное переключение передач. Сохранение ресурса агрегатов требует дисциплины, ведь стоимость капитального ремонта коробки несоизмеримо выше затрат пары секунд времени на выжим педали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Особого внимания требует забота об электронике и питании систем. Важно отслеживать состояние АКБ, так как неправильные привычки, включая постоянные короткие поездки на авто, которые приводят к недозаряду, вкупе с непрогретой трансмиссией могут стать критическим фактором отказа техники.

Действие Риск Запуск двигателя без выжима сцепления Повышенный износ синхронизаторов и валов Запуск с выжатым сцеплением Минимальная нагрузка на механизмы КПП

"Нагрузка на бортовую электронику при запуске и так высока, а лишние механические сопротивления в коробке только усугубляют ситуацию. Привычка выжимать педаль помогает продлить жизнь не только самой трансмиссии, но и аккумуляторной батарее", — предположил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Что делать владельцу автомобиля при пуске?

Всегда полностью выжимайте педаль сцепления перед поворотом ключа или нажатием кнопки пуска.

Зачем это нужно для машин на механике?

Это позволит избежать износа синхронизаторов и уменьшит сопротивление для стартера.

Поможет ли это избежать ремонта?

Да, правильный алгоритм запуска снижает преждевременный износ коробки передач.

Опасно ли игнорировать этот совет?

Это не приведет к поломке мгновенно, но существенно сократит срок безотказной службы узлов трансмиссии.

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