Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот нехитрый способ заставляет мозг перезагрузиться: апатия начинает отступать после первого шага
Мангал, которым хочется хвастаться: эту кирпичную конструкцию можно построить своими руками
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА
Инфляционная победа ценой экономики: мировой антирекорд России оставил бизнес без права на рост
Работает скрытая служба клининга: ученые показали, как иммунитет живьём пожирает рак
За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце
Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки
Всё закончилось на третьем вопросе: жёсткий отказ Бони лишил Собчак возможности взять интервью
Кто-то носит футболку пять лет, а кто-то выкидывает её через месяц: в чем подвох

В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП

Авто

Российские автоинструкторы рекомендуют водителям привыкнуть к обязательному выжиму педали сцепления перед запуском двигателя. Даже если рычаг находится в нейтральном положении, такая манипуляция помогает значительно продлить ресурс коробки передач и защитить внутренние механизмы от преждевременного износа.

Педали
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Педали

Почему сцепление бережет коробку

Согласно рекомендациям экспертов, размещенным на портале "АвтоТрейд", полное нажатие педали сцепления при старте — обязательная процедура для сохранения работоспособности узлов. Многие водители ошибочно полагают, что если машина стоит на нейтральной передаче, то коробка отключена от мотора. В действительности первичный вал продолжает вращаться, из-за чего синхронизаторы испытывают излишнюю нагрузку.

"Запуск мотора с выжатым сцеплением снимает лишнее сопротивление с трансмиссии. Это особенно актуально в холодное время года, когда масло в коробке густеет и стартеру приходится проворачивать не только двигатель, но и массивный блок шестерен внутри КПП", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Рекомендации для долгой службы трансмиссии

Техническое состояние агрегатов напрямую зависит от культуры обращения с элементами управления. Регулярная нагрузка при запуске — одна из негласных причин, почему механизмы выходят из строя раньше времени. Подобное отношение к технике недопустимо, даже если водитель считает, что автомобиль находится в полном порядке.

"Если игнорировать такую привычку, синхронизаторы со временем начинают работать хуже, появляется затрудненное переключение передач. Сохранение ресурса агрегатов требует дисциплины, ведь стоимость капитального ремонта коробки несоизмеримо выше затрат пары секунд времени на выжим педали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Особого внимания требует забота об электронике и питании систем. Важно отслеживать состояние АКБ, так как неправильные привычки, включая постоянные короткие поездки на авто, которые приводят к недозаряду, вкупе с непрогретой трансмиссией могут стать критическим фактором отказа техники.

Действие Риск
Запуск двигателя без выжима сцепления Повышенный износ синхронизаторов и валов
Запуск с выжатым сцеплением Минимальная нагрузка на механизмы КПП

"Нагрузка на бортовую электронику при запуске и так высока, а лишние механические сопротивления в коробке только усугубляют ситуацию. Привычка выжимать педаль помогает продлить жизнь не только самой трансмиссии, но и аккумуляторной батарее", — предположил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Что делать владельцу автомобиля при пуске?
Всегда полностью выжимайте педаль сцепления перед поворотом ключа или нажатием кнопки пуска.

Зачем это нужно для машин на механике?
Это позволит избежать износа синхронизаторов и уменьшит сопротивление для стартера.

Поможет ли это избежать ремонта?
Да, правильный алгоритм запуска снижает преждевременный износ коробки передач.

Опасно ли игнорировать этот совет?
Это не приведет к поломке мгновенно, но существенно сократит срок безотказной службы узлов трансмиссии.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Военные новости
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП
Бизнес на перепродаже заканчивается? Почему будущее все чаще принадлежит создателям технологий
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА
Инфляционная победа ценой экономики: мировой антирекорд России оставил бизнес без права на рост
Работает скрытая служба клининга: ученые показали, как иммунитет живьём пожирает рак
За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце
Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки
Всё закончилось на третьем вопросе: жёсткий отказ Бони лишил Собчак возможности взять интервью
Кто-то носит футболку пять лет, а кто-то выкидывает её через месяц: в чем подвох
Штормит изнутри: у Севастополя за день произошло уже три землетрясения, эпицентр приближается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.