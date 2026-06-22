Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский поссорился не с тем союзником: польский коридор для поставок Украине может захлопнуться
Минск пытаются вырвать из союза с Москвой: Лукашенко оказался в центре многоходовой комбинации
Роскошь оказалась вторичной: Анастасия Волочкова вспомнила, что покорило её в Сулеймане Керимове
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Прогулки превратились в кошмар: что заставляет вашего пса всегда облаивать крупных сородичей
Странный сувенир для врачей: какой посыл оставил Дмитрий Дибров в больнице после падения в ночном клубе
Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера
Семь дней отдыха больше не работают: последствия выгорания лишили людей способности радоваться
Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей

Привычка есть в дороге стала угрозой: в России водители столкнулись с коварным риском

Авто

Многие российские водители привыкли совмещать утренние поездки с завтраком, употребляя кофе или фастфуд прямо в пути. Пока использование смартфона без гарнитуры грозит взысканием в размере 1500 рублей, правовой статус перекуса за рулем остается неочевидным для большинства участников движения. Важно понимать, что отсутствие прямой заградительной нормы в КоАП не отменяет факторов риска, которые могут привести к аварийной ситуации и последующему лишению прав при серьезных нарушениях.

Перекусы в дороге против усталости
Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Сафронов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекусы в дороге против усталости

Юридические тонкости и скрытые угрозы перекуса

Действующее законодательство не содержит статей, наказывающих водителя за бутерброд или стакан сока в руках. Как отметил автоюрист Дмитрий Славнов, на которого ссылается интернет-издание "Подмосковье Сегодня", закон четко ограничивает лишь эксплуатацию гаджетов. Сотрудник Госавтоинспекции не имеет оснований для оформления протокола, если заметит человека, принимающего пищу во время движения, однако инстинктивное поведение водителя в этот момент кардинально меняется.

"Еда за рулем куда опаснее, чем сотовый телефон. Телефон вы держите одной рукой, если он упадет — ничего страшного. Никогда водитель не опрокинет бутерброд либо кофе, потому что боится испачкать одежду", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Славнов также подчеркнул, что желание не испачкать одежду зачастую оказывается сильнее базового инстинкта самосохранения. В условиях, когда авторынок России демонстрирует рост активности, плотность трафика увеличивается, что делает подобные действия еще более рискованными.

Безопасные альтернативы и дорожный этикет

Несмотря на отсутствие штрафных санкций, юристы призывают разделять управление транспортным средством и приемы пищи. Вместо того чтобы рисковать безопасностью на ходу, целесообразнее использовать инфраструктуру придорожного сервиса или специально оборудованные парковки.

Это позволит полноценно отдохнуть и продолжить путь, полностью сконцентрировавшись на дорожной обстановке, что критически важно, учитывая возможные ограничения для начинающих водителей в ближайшем будущем. Аналогичный подход рекомендуется применять и к курению, которое, хоть и не запрещено, отвлекает внимание и снижает скорость реакции.

Ответы на популярные вопросы о еде за рулем

Могут ли выписать штраф за стакан кофе в руке?

Нет, в правилах дорожного движения и Кодексе об административных правонарушениях отсутствует прямой запрет на питье или еду во время вождения.

Что делать, если инспектор пытается наказать за перекус?

Необходимо вежливо уточнить, какую именно статью ПДД вы нарушили, так как закон запрещает только использование телефона без специальных устройств hands-free.

Почему юристы считают еду опаснее смартфона?

Водитель подсознательно боится пролить горячий напиток или уронить жирную пищу, из-за чего фиксирует руки в неудобном положении и теряет возможность быстро сманеврировать.

Существуют ли страны, где еда за рулем запрещена официально?

В некоторых государствах, например в Великобритании или на Кипре, за еду или питье могут оштрафовать, если это привело к потере контроля над автомобилем.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Еда и рецепты
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера
Семь дней отдыха больше не работают: последствия выгорания лишили людей способности радоваться
Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Шаг в полную неизвестность: чем может обернуться игнорирование ЛФК в пожилом возрасте
Устрицы вместо мазута: главную "вонючку" Владивостока предложили превратить в золотую жилу
Это больше не похоже на медицину: новые очки в Петербурге позволили удалить опухоль без лишних разрезов
От подиума до лекций: Ирина Шейк рассказала студентам Оксфорда, чего стоят лайки в сети
Шокирующий финал последнего ужина: в ЖКТ мумии Эци нашли компоненты для крафтовых напитков
Руки чистые и телефон в безопасности: 7 необычных способов использования шапочку для душа в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.