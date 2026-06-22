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Показал ладонь — спровоцировал ДТП: эксперты объяснили, какой популярный жест водителей стал самым опасным

Авто

Российские дороги превратились в арену, где вместо сигналов поворотниками водители разыгрывают немые драмы. Новый "хит" — ладонь с растопыренными пальцами. Одни видят в этом вызов, другие — знак признательности. Пока одни пытаются понять, кто кому "должен", другие уже создают аварийные ситуации из-за непонимания простых сигналов. Неверная интерпретация жестов превращает обычную поездку в конфликт с фатальным исходом.

Новый жест растопыренной ладони на дорогах: почему за него теперь можно жестко поплатиться
Фото: https://unsplash.com by Roberto Hanas is licensed under Free
Новый жест растопыренной ладони на дорогах: почему за него теперь можно жестко поплатиться

Ладонь как оружие или мирный флаг?

Растопыренная пятерня в лобовом стекле часто трактуется как упрек: "Ты не прав, посмотри, что натворил!". Однако интернет-пользователи подметили обратное. Если жест сделан в ответ на уступку, это искренняя благодарность. Проблема в том, что на трассе скорость и эмоции затуманивают восприятие. Водитель ждет агрессии и видит её даже там, где её нет.

"На дороге неверно истолкованная жестикуляция — это искра в пороховой бочке. Водители эмоционально нестабильны, и любой жест воспринимают как личное оскорбление, что часто провоцирует конфликт на дороге", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Жест Возможная трактовка
Растопыренная ладонь Благодарность или претензия
Моргание фарами Предупреждение или требование

Автомобилисты привыкли к негласным правилам. Но когда каждый начинает трактовать их по-своему, хаос неизбежен. Использование рук вне кабины — дурной тон. Эмоции за рулем часто приводят к неприятным последствиям, от которых не спасут ни КАСКО, ни ОСАГО.

Что думают профессионалы?

Специалисты единогласны: лучше оставить руки на руле. Любая попытка общения "жестами" в России считывается либо как слабость, либо как угроза. Культура вождения строится на предсказуемости, а не на выражении чувств через форточку.

"Анализ ущерба после ДТП показывает, что в основе большинства аварий лежит не техническая неисправность, а потеря концентрации из-за психоэмоционального всплеска участников спора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о жестах на дороге

Почему один и тот же жест трактуется по-разному?

Восприятие зависит от ситуации. Если вы подрезали человека, любой жест будет воспринят как угроза. Если вы уступили, тот же жест станет благодарностью.

Стоит ли отвечать на агрессивные жесты?

Нет. Это игра в одни ворота, которая ведет к эскалации конфликта и потенциальному ДТП.

Какие жесты считаются общепринятыми?

Поднятая рука для благодарности или короткий кивок головой — единственные безопасные способы связи, не требующие отвлечения от дороги.

Что делать, если кто-то провоцирует конфликт жестами?

Игнорируйте. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, будьте предсказуемы. Ваша цель — добраться до пункта назначения живым, а не победить в споре.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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