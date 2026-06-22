Показал ладонь — спровоцировал ДТП: эксперты объяснили, какой популярный жест водителей стал самым опасным

Российские дороги превратились в арену, где вместо сигналов поворотниками водители разыгрывают немые драмы. Новый "хит" — ладонь с растопыренными пальцами. Одни видят в этом вызов, другие — знак признательности. Пока одни пытаются понять, кто кому "должен", другие уже создают аварийные ситуации из-за непонимания простых сигналов. Неверная интерпретация жестов превращает обычную поездку в конфликт с фатальным исходом.
Растопыренная пятерня в лобовом стекле часто трактуется как упрек: "Ты не прав, посмотри, что натворил!". Однако интернет-пользователи подметили обратное. Если жест сделан в ответ на уступку, это искренняя благодарность. Проблема в том, что на трассе скорость и эмоции затуманивают восприятие. Водитель ждет агрессии и видит её даже там, где её нет.
"На дороге неверно истолкованная жестикуляция — это искра в пороховой бочке. Водители эмоционально нестабильны, и любой жест воспринимают как личное оскорбление, что часто провоцирует конфликт на дороге", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
|Жест
|Возможная трактовка
|Растопыренная ладонь
|Благодарность или претензия
|Моргание фарами
|Предупреждение или требование
Автомобилисты привыкли к негласным правилам. Но когда каждый начинает трактовать их по-своему, хаос неизбежен. Использование рук вне кабины — дурной тон. Эмоции за рулем часто приводят к неприятным последствиям, от которых не спасут ни КАСКО, ни ОСАГО.
Специалисты единогласны: лучше оставить руки на руле. Любая попытка общения "жестами" в России считывается либо как слабость, либо как угроза. Культура вождения строится на предсказуемости, а не на выражении чувств через форточку.
"Анализ ущерба после ДТП показывает, что в основе большинства аварий лежит не техническая неисправность, а потеря концентрации из-за психоэмоционального всплеска участников спора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Восприятие зависит от ситуации. Если вы подрезали человека, любой жест будет воспринят как угроза. Если вы уступили, тот же жест станет благодарностью.
Нет. Это игра в одни ворота, которая ведет к эскалации конфликта и потенциальному ДТП.
Поднятая рука для благодарности или короткий кивок головой — единственные безопасные способы связи, не требующие отвлечения от дороги.
Игнорируйте. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, будьте предсказуемы. Ваша цель — добраться до пункта назначения живым, а не победить в споре.
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