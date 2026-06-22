Охота за остатками протектора: почему только три колеса из четырех можно выгодно сбыть

Замена автомобильных шин через пять лет эксплуатации — стандартная рекомендация производителей, однако многие водители игнорируют правила утилизации старого комплекта. Выброс резины на контейнерные площадки для бытовых отходов является нарушением, за которое частным лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Помимо финансовых рисков, неправильное обращение с отработанным материалом вредит экологии, ведь полигоны не приспособлены для безопасного разложения синтетических соединений, тогда как старую резину можно передать на переработку или даже выгодно продать.
Российское законодательство классифицирует отработанные шины как отходы, требующие специализированной обработки. Оставлять покрышки рядом с обычными контейнерами недопустимо. Несмотря на то, что надзорные органы применяют штрафные санкции не всегда, риск административного преследования остается реальным. Кроме того, покрышки на свалках выделяют токсичные вещества, отравляющие почву и грунтовые воды.
"Основная опасность заключается в том, что резина разлагается десятилетиями, отравляя окружающую среду специфическими соединениями, поэтому правильная утилизация — это не формальность, а способ сохранить чистоту дорожной инфраструктуры и экосистемы в целом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Если решение о замене принято из-за ощущения вибраций при движении, не спешите отправлять весь комплект в утиль. Зачастую биение вызвано повреждением одной или двух шин, в то время как остальные могут иметь вполне приемлемый запас протектора. Частично изношенные, но целые шины охотно принимают профильные компании, занимающиеся выкупом б/у резины для последующей реализации на вторичном рынке.
"Чаще всего водители меняют резину из-за износа, но если диагностика показывает критическую выработку только пары колёс, остальные можно выгодно продать частникам или сдать в специализированные центры, что позволит сократить расходы на покупку нового комплекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.
|Состояние резины
|Рекомендуемое действие
|Критический износ, повреждения
|Сдача в пункты приема на утилизацию
|Хороший остаток протектора (5 лет)
|Продажа на вторичном рынке
Технологические процессы позволяют превращать старую резину в полезные изделия: брызговики, коврики или резиновую крошку для обустройства детских площадок. В крупных городах работают пункты бесплатного приема, где шины забирают на последующую переработку. Найти такие площадки можно через онлайн-карты или городские справочные системы.
"Если резина прошла свой нормативный ресурс в 5-6 лет, лучше не пытаться продлить её жизнь на дороге, а отдать на завод по переработке, ведь компоненты из покрышек приносят огромную пользу при изготовлении дорожных покрытий или спортивного инвентаря", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Можно ли выставлять старые шины у мусорных баков?
Нет, это считается нарушением правил обращения с отходами и может повлечь административный штраф.
Обязательно ли выбрасывать резину, если ей исполнилось 5 лет?
Срок службы — рекомендация. Если протектор сохранил допустимую глубину и нет грыж, шины можно продать для дальнейшей эксплуатации.
Куда сдать шины, которые больше не пригодны для езды?
В специализированные пункты приема вторсырья, которые работают во многих российских городах.
Сколько составляет штраф за шины на мусорной площадке?
Для физических лиц предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
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