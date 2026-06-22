Охота за остатками протектора: почему только три колеса из четырех можно выгодно сбыть

Замена автомобильных шин через пять лет эксплуатации — стандартная рекомендация производителей, однако многие водители игнорируют правила утилизации старого комплекта. Выброс резины на контейнерные площадки для бытовых отходов является нарушением, за которое частным лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Помимо финансовых рисков, неправильное обращение с отработанным материалом вредит экологии, ведь полигоны не приспособлены для безопасного разложения синтетических соединений, тогда как старую резину можно передать на переработку или даже выгодно продать.

Фото: unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License Летняя шина

Почему нельзя выбрасывать резину в баки

Российское законодательство классифицирует отработанные шины как отходы, требующие специализированной обработки. Оставлять покрышки рядом с обычными контейнерами недопустимо. Несмотря на то, что надзорные органы применяют штрафные санкции не всегда, риск административного преследования остается реальным. Кроме того, покрышки на свалках выделяют токсичные вещества, отравляющие почву и грунтовые воды.

"Основная опасность заключается в том, что резина разлагается десятилетиями, отравляя окружающую среду специфическими соединениями, поэтому правильная утилизация — это не формальность, а способ сохранить чистоту дорожной инфраструктуры и экосистемы в целом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Как монетизировать изношенный комплект

Если решение о замене принято из-за ощущения вибраций при движении, не спешите отправлять весь комплект в утиль. Зачастую биение вызвано повреждением одной или двух шин, в то время как остальные могут иметь вполне приемлемый запас протектора. Частично изношенные, но целые шины охотно принимают профильные компании, занимающиеся выкупом б/у резины для последующей реализации на вторичном рынке.

"Чаще всего водители меняют резину из-за износа, но если диагностика показывает критическую выработку только пары колёс, остальные можно выгодно продать частникам или сдать в специализированные центры, что позволит сократить расходы на покупку нового комплекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Состояние резины Рекомендуемое действие Критический износ, повреждения Сдача в пункты приема на утилизацию Хороший остаток протектора (5 лет) Продажа на вторичном рынке

Цивилизованная переработка вторсырья

Технологические процессы позволяют превращать старую резину в полезные изделия: брызговики, коврики или резиновую крошку для обустройства детских площадок. В крупных городах работают пункты бесплатного приема, где шины забирают на последующую переработку. Найти такие площадки можно через онлайн-карты или городские справочные системы.

"Если резина прошла свой нормативный ресурс в 5-6 лет, лучше не пытаться продлить её жизнь на дороге, а отдать на завод по переработке, ведь компоненты из покрышек приносят огромную пользу при изготовлении дорожных покрытий или спортивного инвентаря", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли выставлять старые шины у мусорных баков?

Нет, это считается нарушением правил обращения с отходами и может повлечь административный штраф.

Обязательно ли выбрасывать резину, если ей исполнилось 5 лет?

Срок службы — рекомендация. Если протектор сохранил допустимую глубину и нет грыж, шины можно продать для дальнейшей эксплуатации.

Куда сдать шины, которые больше не пригодны для езды?

В специализированные пункты приема вторсырья, которые работают во многих российских городах.

Сколько составляет штраф за шины на мусорной площадке?

Для физических лиц предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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