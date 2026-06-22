Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Я не хотел существовать: какую болезнь диагностировали звезде "Слова пацана" и почему его не взяли в армию
Мэрия Владивостока пошла войной на РЖД: корпорации выставили миллионный счет за погром в городском парке
Природа сошла с ума в Тюмени: река неожиданно двинулась в сторону города вопреки прогнозам
Ты дура, что уходишь: сколько зарабатывала Виктория Боня в "Доме-2" и почему её уход не понравился Собчак
Очередной монстр в Тихом океане: траектория Меккхалы заставила штабы экстренно менять планы
Ядерная смесь из аптечки: вернуло мощь уставшему двигателю без участия дорогих сервисов
Личный бюджет под надзором: работодатели в России начали отсеивать кандидатов по базе должников
Иллюзия успеха в эпоху соцсетей: россияне массово пересмотрели свои финансовые приоритеты
Крепкий корпус и подтянутый живот: эти привычки помогут приблизиться к рельефному прессу

Охота за остатками протектора: почему только три колеса из четырех можно выгодно сбыть

Авто

Замена автомобильных шин через пять лет эксплуатации — стандартная рекомендация производителей, однако многие водители игнорируют правила утилизации старого комплекта. Выброс резины на контейнерные площадки для бытовых отходов является нарушением, за которое частным лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Помимо финансовых рисков, неправильное обращение с отработанным материалом вредит экологии, ведь полигоны не приспособлены для безопасного разложения синтетических соединений, тогда как старую резину можно передать на переработку или даже выгодно продать.

Летняя шина
Фото: unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License
Летняя шина

Почему нельзя выбрасывать резину в баки

Российское законодательство классифицирует отработанные шины как отходы, требующие специализированной обработки. Оставлять покрышки рядом с обычными контейнерами недопустимо. Несмотря на то, что надзорные органы применяют штрафные санкции не всегда, риск административного преследования остается реальным. Кроме того, покрышки на свалках выделяют токсичные вещества, отравляющие почву и грунтовые воды.

"Основная опасность заключается в том, что резина разлагается десятилетиями, отравляя окружающую среду специфическими соединениями, поэтому правильная утилизация — это не формальность, а способ сохранить чистоту дорожной инфраструктуры и экосистемы в целом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Как монетизировать изношенный комплект

Если решение о замене принято из-за ощущения вибраций при движении, не спешите отправлять весь комплект в утиль. Зачастую биение вызвано повреждением одной или двух шин, в то время как остальные могут иметь вполне приемлемый запас протектора. Частично изношенные, но целые шины охотно принимают профильные компании, занимающиеся выкупом б/у резины для последующей реализации на вторичном рынке.

"Чаще всего водители меняют резину из-за износа, но если диагностика показывает критическую выработку только пары колёс, остальные можно выгодно продать частникам или сдать в специализированные центры, что позволит сократить расходы на покупку нового комплекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Состояние резины Рекомендуемое действие
Критический износ, повреждения Сдача в пункты приема на утилизацию
Хороший остаток протектора (5 лет) Продажа на вторичном рынке

Цивилизованная переработка вторсырья

Технологические процессы позволяют превращать старую резину в полезные изделия: брызговики, коврики или резиновую крошку для обустройства детских площадок. В крупных городах работают пункты бесплатного приема, где шины забирают на последующую переработку. Найти такие площадки можно через онлайн-карты или городские справочные системы.

"Если резина прошла свой нормативный ресурс в 5-6 лет, лучше не пытаться продлить её жизнь на дороге, а отдать на завод по переработке, ведь компоненты из покрышек приносят огромную пользу при изготовлении дорожных покрытий или спортивного инвентаря", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли выставлять старые шины у мусорных баков?

Нет, это считается нарушением правил обращения с отходами и может повлечь административный штраф.

Обязательно ли выбрасывать резину, если ей исполнилось 5 лет?

Срок службы — рекомендация. Если протектор сохранил допустимую глубину и нет грыж, шины можно продать для дальнейшей эксплуатации.

Куда сдать шины, которые больше не пригодны для езды?

В специализированные пункты приема вторсырья, которые работают во многих российских городах.

Сколько составляет штраф за шины на мусорной площадке?

Для физических лиц предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Авто
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Еда и рецепты
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Иллюзия успеха в эпоху соцсетей: россияне массово пересмотрели свои финансовые приоритеты
Крепкий корпус и подтянутый живот: эти привычки помогут приблизиться к рельефному прессу
Красота любит перемены: кожа показывает, когда привычный уход начинает работать против неё
Выходные останутся для отдыха: эти культуры дают урожай без ежедневной беготни по грядкам
Берег ушел на десятки километров: последствия обмельчания Каспия ударят по пяти странам
Природа обманула человечество: дар эволюции превратился в скрытый механизм массовой гибели
Кот линяет, а страдает вся квартира: несколько изменений помогут сократить шерсть в доме
Легенды без сервиса и электроники: какие советские мотоциклы заслужили славу самых живучих
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Работодатели больше не смогут хитрить: цифровой контроль лишил бизнес привычных рычагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.