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На конвейере появился новый контролёр: Lada начала доверять проверку автомобилей машине

Авто

Завод в Тольятти интегрировал систему компьютерного зрения VisionLabs в производственные линии. Программный комплекс в автоматическом режиме проверяет корректность идентификационных номеров и состояние VIN-наклеек, исключая человеческий фактор при контроле качества сборки на главном конвейере предприятия.

Lada Aura
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Aura

Цифровой глаз на конвейере

Российский автогигант отказался от исключительно визуального осмотра маркировок сотрудниками ОТК. Теперь за соответствие гравировки на кузове и информации на клейкой подложке отвечает нейросеть. Система фиксирует не только текстовые данные, но и физическое состояние носителя. Это критически важно, так как поврежденная табличка создаст владельцу проблемы при оценке рыночной стоимости или регистрации машины в ГИБДД.

"Автоматизация сверки VIN-номеров убирает риск механической ошибки, когда из-за усталости оператор может пропустить опечатку в одном символе", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технология работает в связке с бортовой электроникой и базами данных предприятия. Если объектив камеры фиксирует расхождение, конвейер сигнализирует о несоответствии до момента ухода кузова на следующий этап сборки. Такой подход позволяет избежать ситуаций, когда дефекты проявляются уже после отгрузки дилерам.

Точки контроля и новые модели

На текущем этапе пилотный проект охватывает наиболее технологичные продукты завода. Комплекс видеофиксации настроен на работу с бизнес-седаном Lada Aura и семейством Vesta. Камеры следят за целостностью краев наклейки, отсутствием пузырей воздуха и механических царапин, которые могут возникнуть при монтаже интерьера или узлов моторного отсека.

Параметр системы Характеристика процесса
Объекты контроля Lada Aura, Lada Vesta
Тип анализа Сверка гравировки и стикера
Критерии брака Разрыв, замин, нечитаемость символов
Разработчик ПО VisionLabs (Россия)

"Любое повреждение маркировки кузова ведет к экспертизам и судам при попытке продажи авто, поэтому внедрение жесткого техконтроля — правильный шаг", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Планы по расширению видеоаналитики

Завод намерен использовать машинное зрение для более сложных задач. В перспективе камеры будут искать течи технических жидкостей на ранних стадиях, проверять плотность прилегания уплотнителей и контролировать состояние топливных магистралей. Ожидается, что цифровой контроль затронет весь модельный ряд, включая бюджетные Granta.

Внедрение таких систем — это вынужденная мера в условиях конкуренции. Пока на рынок выходят доступные иностранные модели, отечественному производителю приходится доказывать надежность сборки через автоматизацию. Чем меньше рабочих касаются критических зон автомобиля, тем выше повторяемость качества каждой единицы продукции.

"Современные алгоритмы способны заметить масляный подтек или незатянутый хомут быстрее, чем самый опытный слесарь в конце смены", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о машинном зрении АвтоВАЗа

Зачем нужна проверка наклеек VIN-номера?

Наклейка является дублирующим элементом маркировки. Если она повреждена или данные на ней не совпадают с гравировкой на металле, автомобиль не пройдет регистрацию в ГИБДД без дорогостоящей криминалистической экспертизы.

Заменит ли компьютер людей на заводе?

Система лишь помогает инспекторам ОТК, подсвечивая проблемные зоны. Окончательное решение о допуске машины или отправке ее на переделку пока остается за человеком, но объективность проверки выросла.

Будут ли проверять техническую начинку через камеры?

Да, в планах расширение сценариев на поиск течей антифриза, тормозной жидкости и проверку правильности прокладки жгутов проводки под капотом.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП Олег Зорин, автослесарь Денис Хромов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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