На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Правительство России ищет способы стабилизации топливного рынка. Резкий рост цен на заправках и перебои с поставками в июне 2026 года вынудили власти вмешаться в работу нефтяного сектора. Главная цель — насытить внутренний рынок горючим и сбить волну подорожания на частных АЗС.

Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Летний дефицит на заправках

Июнь 2026 года принес российским автомобилистам неприятные сюрпризы. Ценники на информационных табло заправок начали меняться почти ежедневно. На некоторых станциях привычный поток машин наткнулся на закрытые пистолеты или объявления об ограниченном отпуске литров в одни руки. Подобные перебои с топливом в начале лета связывают с традиционным сезоном отпусков и графиками обслуживания нефтеперерабатывающих заводов.

Особо критическая ситуация сложилась вокруг дизеля. То, что раньше считалось бюджетным вариантом для грузовиков, теперь обходится дороже премиальных сортов АИ-95. Этот дизельный парадокс объясняется не только логистикой, но и жесткими требованиями к качеству горючего. Современные стандарты превратили солярку в сложный продукт, производство которого требует больше затрат, чем перегонка легких фракций.

"Рынок сейчас находится в состоянии перенапряжения. Баланс между экспортом и внутренними потребностями сместился, что моментально отразилось на рознице. Ремонтные работы на НПЗ только подливают масла в огонь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Меры правительства и проверки ФАС

На совещании под руководством Александра Новака обсуждали механизмы, которые должны утихомирить шторм. Власти требуют от нефтяных корпораций увеличить объемы продаж через Петербургскую биржу. Это должно помочь независимым заправщикам, которые первыми принимают на себя удар при росте цен на солярку и бензин. Федеральная антимонопольная служба уже перешла от слов к делу. Проверки стартовали в крупных московских сетях, таких как Нефтьмагистраль и Трасса. Регулятор изучает цепочки ценообразования, чтобы исключить спекулятивную наценку. Операторы обязаны предоставить отчеты о рентабельности до конца июня. Если обосновать цифры на стелах не удастся, компаниям грозят крупные штрафы.

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"Техническое состояние некоторых станций не позволяет им долго держать низкие цены при дефиците. Расходы на обслуживание систем растут вместе со стоимостью самого продукта", — подчеркнул инженер Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Удар по частному сектору

Независимые АЗС оказались в заложниках у рыночной конъюнктуры. В отличие от вертикально интегрированных компаний, у них нет собственной добычи и переработки. Когда оптовая цена на бирже приближается к розничной, частники начинают работать в убыток. Пытаясь выжить, они поднимают цены выше психологических отметок, что провоцирует недовольство водителей и визиты ревизоров из ФАС. Повышение стоимости часто идет рука об руку с попытками сэкономить на логистике. Однако водителям не стоит забывать, что попытка заправиться впрок может обернуться поломкой. Длительное хранение бензина в канистрах приводит к окислению топлива, что засоряет форсунки и убивает двигатель. Современные составы крайне чувствительны к контакту с кислородом и перепадам температур в гаражных условиях.

"Любое отклонение от заводских параметров горючего — это приговор для топливного насоса. Экономия на заправке сегодня превращается в дорогой визит в сервис завтра", — отметил автослесарь Денис Хромов для Pravda.Ru.

Ситуация с дорогой соляркой и дефицитным бензином остается на контроле правительства. До конца месяца профильные ведомства должны представить доклад с конкретными решениями. Если принятые меры не сработают, рынок могут ждать более жесткие ограничения, вплоть до временного запрета на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за границу.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему бензин дорожает именно летом?

Рост цен провоцирует совпадение двух факторов: пик потребления из-за массовых поездок и ежегодные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые сокращают предложение.

Зачем ФАС проверяет частные заправки?

Антимонопольная служба ищет признаки сговора или необоснованного завышения цен. Проверки помогают понять, является ли подорожание следствием объективных рыночных процессов или жадности владельцев АЗС.

Можно ли хранить бензин дома в канистрах про запас?

Срок годности современного топлива ограничен. Через несколько месяцев хранения его химические свойства меняются, что может привести к образованию нагара в двигателе и поломке топливной системы.

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