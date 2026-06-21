Трон достался другому: рынок подержанных китайских автомобилей сменил лидера

Вторичный рынок китайских автомобилей весной 2026 года показал рост спроса на 38.7 процента. Лидером симпатий покупателей стал кроссовер Geely Monjaro, оттеснивший многолетнего фаворита Haval Jolion. Средний чек в сегменте зафиксирован на отметке в 2 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Передел влияния на вторичном рынке

Смена лидера в сегменте кроссоверов отражает запрос на более технологичные и крупные машины. Geely Monjaro со средней ценой 3.4 миллиона рублей возглавил рейтинг, несмотря на высокую стоимость относительно конкурентов. Покупатели все чаще смотрят в сторону премиального Китая, игнорируя базовые бюджетные кроссоверы прошлых лет. В тройку лидеров также вошли Haval Jolion и Chery Tiggo (T11).

"Спрос на Geely Monjaro объясняется его технической близостью к европейским платформам. Это наиболее ликвидный актив среди подержанных «китайцев» на текущий момент", — объяснил специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

За минувший год стоимость некоторых возрастных моделей снизилась. Geely Emgrand EC7 потерял в цене 9.7 процента, опустившись до 380 тысяч рублей. Старый Lifan X60 теперь можно найти за 522 тысячи рублей. Это создает интересную нишу для тех, кто ищет доступное автомобильное замещение привычным европейским седанам.

Динамика цен и интереса

Марки Voyah и Changan стали рекордсменами по темпам роста интереса, увеличив свои показатели почти вдвое. Подобная активность покупателей заставляет дилеров менять подходы к продажам и пересматривать складские программы. В личный топ по приросту спроса вошли Haval F7 с показателем плюс 79.1 процента и Geely Atlas, прибавивший 67.5 процента.

Модель автомобиля Средняя цена (руб.) Geely Monjaro 3 400 000 Lifan X60 522 000 Geely Emgrand EC7 380 000 Chery Tiggo (T11) 366 000

"При покупке таких машин важно учитывать состояние электроники. Прошивки и блоки управления часто требуют квалифицированного вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

География и экономика владения

Северо-Кавказский федеральный округ показал аномальный рост интереса к китайскому пробегу — сразу на 53.8 процента. Центральный и Северо-Западный регионы следуют с отставанием, демонстрируя рост на уровне 39.8 и 34.9 процента соответственно. Водители осознают, что правильная эксплуатация в городе и своевременный сервис позволяют сохранять ресурс этих агрегатов.

"На вторичном рынке появляется много машин после ДТП. Качественная оценка ущерба и юридическая чистота сделки становятся критически важными", — отметил эксперт Pravda.Ru Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Почему Geely Monjaro стал популярнее Haval Jolion?

Monjaro воспринимается покупателями как автомобиль более высокого класса с современными агрегатами и качественной отделкой, что оправдывает его цену на вторичном рынке.

Какие модели дешевеют быстрее всего?

Наибольшее снижение цены за год зафиксировано у моделей Geely Emgrand EC7 и Lifan X60. Это связано с их возрастом и прекращением официальной поддержки старых линеек.

В каком регионе проще всего продать китайский автомобиль?

Наивысшая динамика сделок сейчас наблюдается в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Там спрос на подержанные машины из КНР растет быстрее среднерыночного.

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