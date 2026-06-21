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Одни стареют, другие только обкатываются: эти внедорожники удивляют запасом прочности

Авто

Портал TopSpeed опубликовал результаты исследования выносливости кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили 10 моделей, способных преодолеть порог в 300 тысяч километров без капитального ремонта. Лидерами списка стали японские рамные автомобили, показавшие двукратный отрыв от конкурентов.

Toyota Highlander
Фото: toyota.com by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota Highlander

Японское доминирование на вершине списка

Верхние строчки рейтинга заняли представители марки Toyota. Внедорожники Land Cruiser и 4Runner продемонстрировали одинаковый показатель: вероятность их беспроблемной эксплуатации после 300 тысяч километров пробега составляет 47,5%. Основной причиной долголетия стал инженерный консерватизм. Использование массивных рамных конструкций позволяет кузову выдерживать нагрузки, которые превращают обычный транспорт в металлолом.

"Высокий ресурс этих машин объясняется простыми техническими решениями. Чем меньше в узлах сложных электронных надстроек и форсированных моторов малого объема, тем выше шансы на долгую жизнь", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Третье место досталось полноразмерному внедорожнику Toyota Sequoia. Шанс этой модели пройти рубеж в 300 тысяч километров без серьезных поломок оценивается в 41,1%. В России такие машины часто приобретаются по альтернативным каналам поставок. Несмотря на габариты, Sequoia сохраняет фамильную надежность агрегатов, что критически важно для владельцев, планирующих обслуживание внедорожника в долгосрочной перспективе.

Семейные кроссоверы и их ресурс

Четвертую позицию занял кроссовер Highlander с результатом 32,9%. Пятерку замкнул японский конкурент — Honda Pilot. Его вероятность достичь внушительного пробега без вмешательства в основные узлы составила 31,1%. В отличие от жестких рамных собратьев, эти модели предлагают более высокий уровень комфорта, но их проходимость машин ограничена конструкцией несущего кузова.

Модель автомобиля Шанс на пробег 300 000+ км
Toyota Land Cruiser / 4Runner 47,5%
Toyota Sequoia 41,1%
Toyota Highlander 32,9%
Honda Pilot 31,1%
Honda CR-V 27,5%

Интересно, что компактные модели также показывают достойную живучесть. Honda CR-V и Toyota RAV4 набрали 27,5% и 27,1% соответственно. Для этих кроссоверов характерна высокая ликвидность машин на вторичном рынке, так как их агрегатная база рассчитана на десятилетия эксплуатации при условии своевременного сервиса.

"При покупке возрастного внедорожника важно учитывать не только марку, но и историю обслуживания. Даже самый живучий мотор можно уничтожить некачественным маслом или игнорированием регламентных работ", — отметил эксперт Pravda.Ru Денис Хромов.

Американские гиганты и замыкающие рейтинг

Единственным представителем американской школы в середине списка стал Chevrolet Suburban с показателем 28,7%. Этот гигант ценится за простую конструкцию двигателей большого объема, работающих без критических перегрузок. В хвосте десятки оказались Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%). Их позиции ниже из-за более сложной полноприводной трансмиссии и обилия бортовой электроники.

"Сложнее всего приходится владельцам премиальных версий, где количество датчиков и исполнительных механизмов зашкаливает. Именно электрика часто становится причиной отказа автомобиля при больших пробегах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Покупателям подержанных машин стоит помнить, что высокая надежность напрямую влияет на цену. Если премиум авто за несколько лет могут потерять до половины стоимости, то лидеры списка TopSpeed дешевеют крайне неохотно. Это плата за уверенность в том, что машина не подведет в сложной ситуации.

Ответы на популярные вопросы о долговечности авто

Почему Toyota занимает столько мест в рейтинге?

Бренд сознательно сохраняет использование проверенных временем атмосферных двигателей и классических коробок передач в тех сегментах, где другие перешли на турбины и роботы. Ровно поэтому ресурс двигателя Тойота считается эталонным.

Влияет ли тип кузова на надежность?

Прямой связи нет, но рамные внедорожники лучше справляются с геометрическими деформациями при езде по бездорожью. Это сохраняет целостность агрегатов на протяжении долгих лет.

Стоит ли покупать автомобиль с пробегом 200 000 км из этого списка?

Да, если диагностика подтверждает техническую исправность. Для моделей из ТОП-3 такой пробег часто является лишь серединой жизненного цикла.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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