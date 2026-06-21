Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги

"Захар" (ЗИЛ-157) оказался вездеходом не благодаря мощности мотора, а из‑за инженерного набора: тяга появляется почти "на холостых" благодаря моменту 334 Нм при 1100-1400 об/мин, тягу усиливает раздатка, а полный привод 6х6 работает по схеме "включил передок на грязи". Плюс — централизованная подкачка шин: манометр показывает режимы "снег", "песок" и "болото", чтобы спускать давление на бездорожье и ехать дальше. Ограничение скорости до 65 км/ч инженеры заложили ради ресурса: коленвал нельзя крутить быстрее нормы, иначе поплавило бы вкладыши.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ЗИЛ-157

Двигатель и тяга: не мощность, а обороты и момент

Секрет проходимости "Захара" не сводился к лошадиным силам. Под капотом стояла рядная "шестёрка" объёмом 5,5 л, которая выдаёт 104 л. с.; после доработки — 110 л. с.

Для пятитонной машины это немного, зато конструкторы сделали ставку на тягу. Момент 334 Нм мотор отдавал при 1100-1400 об/мин — почти на холостых по ощущению.

На практике трогаться можно было со второй передачи "без газа": тяга позволяла ехать и по пашне, и по снегу.

Клапаны размещались снизу, в блоке. Схема старой школы давала скромную отдачу, зато отличалась живучестью.

Низкая степень сжатия — 6,2 — делала двигатель всеядным: он переваривал бензин А-66, а затем и А-72. В геологических партиях и дальнем леспромхозе это решало вопрос топлива "что нашли — то и залили".

"Если двигатель даёт 334 Нм в диапазоне 1100-1400 об/мин, машине не нужно разгоняться оборотами, чтобы начать движение — она буквально тянет. Для водителя это значит меньше нервов на бездорожье: трогание и движение на малой скорости становятся предсказуемыми, а нагрузка на узлы ниже, чем при постоянных "раскрутках"", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Полный привод 6х6: раздатка, мосты и "хитрость" с передним

У "Захара" три моста и все три ведущие — формула 6х6. В раздаточной коробке стояла муфта включения переднего моста: по асфальту водитель ехал на двух задних, экономил топливо и берёг резину, а перед грязью включал передок.

Раздатка имела понижающую передачу: она усиливала тягу так, что по упорству сравнивали с гусеничной техникой.

Передний мост был устроен не только как "включили/выключили". На нём стояли шарниры равных угловых скоростей, а передние колёса могли и тянуть, и поворачивать одновременно.

На разбитых дорогах некоторые водители снимали передний карданный вал. Были и варианты "самодельного 6х4": вынимали полуоси, чтобы меньше жечь топливо и беречь резину. Узлы ставили обратно, когда требовалось бездорожье.

Два задних моста собрали в балансирную тележку. Она распределяла вес поровну и позволяла мостам ходить вверх-вниз с большим ходом: когда одно колесо попадало в яму, другое оказывалось на бугре — машина продолжала грести.

Тяга расходилась к мостам через пять карданных валов. Конструкция громоздкая, но именно она держала колёса под нагрузкой там, где обычный грузовик мог буксовать одним мостом.

"В этой схеме главный смысл — управляемая тяга. Когда водитель может отключать передок на твёрдом покрытии и подключать его на грязи, меньше изнашиваются шины и трансмиссия. А балансирная тележка с ходом мостов помогает сохранять контакт колёс с поверхностью — без этого на кочках и провалах тяга проваливалась бы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Шины, которые меняют характер: подкачка и рабочие давления

Отдельная особенность "Захара" — централизованная подкачка шин, впервые в стране применённая на серийном грузовике. На приборной панели манометр показывал не цифры, а режимы: "снег", "песок" и "болото".

Водитель мог стравливать воздух из всех колёс сразу, не выходя из кабины. В итоге менялось пятно контакта: шина становилась широкой "лапой" и легче проходила по мягкому грунту.

На первых машинах воздух шёл к колёсам по наружным трубкам с шарнирами. На бездорожье трубки гнуло и обрывало, а уплотнения забивались грязью.

Позже подачу спрятали внутрь: воздух шёл к шине через ступицу, и снаружи ломаться стало нечему. Сжатый воздух брали от тех же баллонов, что питали тормоза.

До 1968 года у каждого колеса был свой краник, и водитель отворачивал их по очереди. Затем управление свели к общему — из кабины.

По твёрдой дороге держали 3,0-3,5 кгс/см². На мягком грунте спускали до 1,5-2,0. Для песка и размытых дождём участков — 0,75-1,0. По заболоченному лугу и глубокому снегу ехали на 0,5-0,7 кгс/см²: колесо почти ложилось, но машина шла.

Подкачать обратно можно было тоже на ходу: компрессор гнал воздух через ступицу прямо в колесо.

Пробитое колесо не останавливало машину — компрессор продолжал нагнетать воздух и восполнял утечку. "Захар" доезжал до места на спущенном, но живом колесе.

При такой езде резина долго не жила: примерно через 150 км её приходилось менять. Зато в топи машина не вставала.

Если же "садился" по брюхо, на раму могли по заказу поставить лебёдку с тягой 4,5 т и тросом на 65 м — зацепился за дерево или вкопанное бревно и вытягивал сам себя.

"При централизованной подкачке водитель получает быстрый инструмент: можно менять пятно контакта прямо из кабины. Но важно помнить про ресурс — при сильных спусках резина изнашивается заметно быстрее. Логика простая: сначала спасаем проходимость, потом уже думаем, как аккуратно доехать дальше и не загубить шины", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Как долго выпускали и почему он задержался надолго

Формулу "медленный, но неубиваемый" на заводе не трогали больше 30 лет. ЗИЛ-157 пошёл в серию в 1958 году, в тот же год взял Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе.

Дальше машину лишь "подкручивали" по мелочи: усиливали коробку, меняли сцепление. В 1978 году унифицировали часть мотора с ЗИЛ-130. При этом "нутро" оставалось прежним.

В Москве на головном заводе "Захар" собирали до 1982 года, затем производство переехало в Новоуральск. Там машины сходили с конвейера до 1991-го, а последние экземпляры доделали в 1994-м. Всего выпустили без малого 798 тысяч.

На смену пришли ЗИЛ-131 и "Урал-375", но "сто пятьдесят седьмой" ещё долго работал в колхозах, леспромхозах, у геологов и на Севере после снятия с производства.

Почему его называли "Колуном" и "Утюгом"

За широкие колёса машину прозвали "Колуном". Кабину с округлыми формами — "Утюгом". А имя "Захар" досталось ему по наследству от старых довоенных ЗИСов.

Ответы на популярные вопросы…

Чем "Захар" берёт на бездорожье — мощностью или тягой? Не мощностью. Момент 334 Нм мотор отдавал при 1100-1400 об/мин, поэтому машина могла трогаться на второй передаче без газа и ехать по снегу или пашне. Почему у "Захара" была ограничена скорость до 65 км/ч? Инженеры ограничили обороты, потому что коленвал нельзя крутить быстро: при превышении нормы могли поплавиться вкладыши. Можно ли стравливать давление в шинах, не выходя из кабины? Да. У серийных машин была централизованная подкачка, а манометр показывал режимы "снег", "песок" и "болото" — воздух можно было стравливать из кабины. Что делать, если колесо пробило, и можно ли продолжать движение? Машина могла доехать до места на спущенном колесе: компрессор продолжал нагнетать воздух и восполнял утечку.

Узел/режим Как было задумано на "Захаре" Двигатель (объём/мощность/момент) Рядная "шестёрка" 5,5 л: 104 л. с. (после доработки 110); момент 334 Нм при 1100-1400 об/мин. Ограничение скорости По задумке быстрее 65 км/ч "в принципе" не бегал — ради ресурса из‑за риска для вкладышей. Привод 6х6 Три моста, все ведущие; передний мост включается муфтой — по асфальту можно ехать на двух задних. Централизованная подкачка шин Манометр с режимами "снег/песок/болото", спуск и подкачка возможны на ходу; при спусках резина изнашивается заметно быстрее (примерно через 150 км). Тяга при пробитом колесе Компрессор продолжает нагнетать воздух и восполнять утечку, машина могла доехать до места на "спущенном, но живом" колесе.

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