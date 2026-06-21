Старый знакомый в новой обертке: Nissan официально раскрыл характеристики новой Z-серии

Дизайн спортивного автомобиля часто становится балансом между прошлым и настоящим. В новом купе Nissan Z внимание к деталям переходит границы простого украшательства. Здесь каждый элемент кузова служит напоминанием об истории, которая длится уже несколько десятилетий. На первый взгляд перед нами современная машина, но при детальном осмотре проявляются черты классических моделей, ставших легендами еще в прошлом веке.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Nissan

Внешность как способ связи поколений

Передняя часть купе получила радиаторную решетку, разделенную на две части. Такое решение напрямую отсылает к облику знаменитого 240Z. Конструкторам пришлось потрудиться, чтобы сохранить исторический силуэт и при этом обеспечить мотору нормальный приток воздуха. Воздухозаборник справляется со своей задачей без потерь в аэродинамике.

"Инженеры здесь выступили как тонкие реставраторы. Они не просто скопировали старые лекала, а вписали их в современные требования безопасности и охлаждения. Это кропотливая работа, где каждый миллиметр прорези в решетке просчитан на компьютере", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Капот украшает едва заметный символ Z. Эту деталь оценят те, кто помнит серии S30 или Z32. Еще один важный нюанс скрывается в колесных дисках. Их 19-дюймовый формат и рисунок спиц вдохновлены моделью 300ZX из восьмидесятых. Спицы сделали максимально тонкими, чтобы сквозь них были видны крупные тормозные механизмы. Кузов окрашивают в особый зеленый оттенок, который был визитной карточкой первых поколений этих машин.

Особенности внутреннего пространства

Внутри водителя встречает бежевая отделка, которая раньше часто встречалась в классических интерьерах S30. Но главная цифровая находка проявляется при включении зажигания. На приборной панели поочередно всплывают силуэты всех предыдущих генераций Z. Это своеобразный ритуал приветствия, прежде чем электроника перейдет в рабочий режим.

Параметр Значение Мощность двигателя 400 л.с. (420 л.с. для Nismo) Объем двигателя 3.0 литра (V6 Twin Turbo) Тип трансмиссии 6-МКПП или 9-АКПП

"Такой подход к дизайну повышает ценность машины при перепродаже. Фанатские модели с историческим бэкграундом теряют в цене гораздо медленнее, чем безликий массовый транспорт", — объяснил специально для Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Тот самый секрет заключается в том, что Nissan не стал менять платформу ради модных трендов. Под капотом остался проверенный временем трехлитровый агрегат с двумя турбинами. Это позволяет сохранить понятную стоимость обслуживания. Любое вмешательство в такой процесс требует квалификации, но надежность агрегата уже подтверждена временем.

Техническая часть и возможности мотора

Для любителей полного контроля оставлена возможность выбрать классическую шестиступенчатую механическую коробку передач. Для тех, кто предпочитает скорость переключений, предусмотрен девятиступенчатый автомат. На практике это дает право выбора между старой школой вождения и современным комфортом.

"Автомобиль кажется живым существом. Он не пытается казаться гаджетом на колесах, а рычит и честно передает усилие на заднюю ось, как породистый скакун", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Правильный выбор трансмиссии определяет долговечность машины. Если смотреть на вещи проще, то механика требует большего участия водителя, но прощает агрессивную езду. При оформлении документов на такой мощный автомобиль иногда возникает вариант повышенного налога, что стоит учитывать заранее. На деле же выходит, что содержание спортивного купе — это не только удовольствие, но и трезвый расчет. Любая ошибка в подборе расходных материалов может привести к быстрой потере мощности турбомотора.

Ответы на популярные вопросы о модели

Можно ли использовать этот автомобиль для поездок каждый день

Да, благодаря наличию автоматической трансмиссии и современным системам безопасности, машина вполне подходит для городской эксплуатации. Однако стоит помнить о низком клиренсе.

В чем разница между обычной версией и Nismo

Версия Nismo отличается не только прибавкой в 20 лошадиных сил, но и более жесткими настройками подвески, а также специфическим обвесом для лучшей прижимной силы на треке.

Осталась ли в машине механическая коробка передач

Инженеры сохранили шестиступенчатую механику, что сегодня становится редкостью для мощных спортивных купе.

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