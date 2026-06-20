Возвращение Волги: чем новые модели K40, K50 и C50 отличаются от своих доноров

Знакомый силуэт с обновленной решеткой радиатора вызывает стойкое чувство дежавю у любого, кто хоть раз видел классические машины прошлого века. На стоянках и в шоурумах появились модели, которые обещают вернуть привычное имя в обиход водителей, но под знакомым названием скрыта совершенно иная начинка.

Фото: VOLGA is licensed under public domain VOLGA K50

Линейка новых моделей

В основе представленных новинок лежат разработки крупного восточного партнера, который уже успел доказать свою надежность на наших дорогах. Если смотреть на вещи проще, то выбор платформы был продиктован требованиями к комфорту и безопасности. Внешне автомобили выделяются характерным рисунком передней части, который в народе прозвали китовым усом за вертикальные хромированные линии. Это единственная прямая отсылка к историческому облику, которую сохранили дизайнеры.

"Переход на проверенные архитектуры — это единственный способ быстро дать рынку качественный продукт. Важно, что доноры этих моделей изначально проектировались с оглядкой на северные условия эксплуатации и имеют серьезный запас прочности кузова", — отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Среднеразмерный кроссовер K40 получил современный интерьер и два типа силовых установок. Для тех, кто предпочитает спокойный ритм в городском потоке, предусмотрен базовый вариант. Более активным водителям предложили версию с полным приводом, что особенно актуально в условиях нашей зимы. Многие потенциальные покупатели видят в таком подходе логичное решение, позволяющее не переплачивать за излишнюю сложность.

Стоимость и варианты оснащения

Цены распределены так, чтобы охватить разные категории покупателей — от тех, кто ищет замену семейному универсалу, до любителей бизнес-класса. Флагман K50 выступает в тяжелом весе, предлагая мощный мотор на 238 сил и классический автомат. На деле же выходит, что за эти деньги водитель получает не просто транспорт, а полноценный кабинет на колесах с качественной отделкой и обилием электронных помощников.

Модель и комплектация Стоимость в рублях K40 Стандарт (150 л.с.) 2 849 000 K40 Престиж 4WD (200 л.с.) 3 899 000 K50 Комфорт (238 л.с.) 4 349 000 K50 Люкс (238 л.с.) 4 799 000

Тот самый секрет популярности этих моделей кроется в их предсказуемости. Прозрачные условия сервиса и наличие запчастей делают покупку менее рискованной, чем заказ машин по серым схемам. Каждый узел здесь знаком мастерам, а значит, проблем с обслуживанием не возникнет. При совершении сделки можно использовать скидку по программе обмена, что делает вариант покупки еще более привлекательным.

Планы по развитию производства

На старте производства используется метод крупноузловой сборки. Это нормальная практика для запуска масштабного конвейера. В дальнейшем планируется постепенный переход на использование отечественного металла и пластика. Особое внимание уделят двигателям и трансмиссиям, которые со временем станут полностью местными. С этим процессом стоит быть аккуратнее, чтобы не потерять в качестве на этапе внедрения новых поставщиков.

Правильный выбор технической пары мотор-коробка определяет долговечность машины. В текущей линейке используются агрегаты, которые отлично справляются с нагрузками. Своевременные действия завода по локализации должны помочь удержать цены в разумных пределах. Внимание к деталям при сборке позволит избежать детских болезней, которыми часто грешат новые проекты.

"Сборка — это только вершина айсберга. Основная работа начнется, когда на конвейер пойдут детали от наших предприятий. Это сложный технологический процесс, требующий жесткого контроля на каждом этапе", — подчеркнула автоэксперт Воробьев Антон.

Для долгой службы мотора важно не только качество сборки, но и грамотная эксплуатация. Например, плавный материал езды в первые тысячи километров пробега поможет агрегатам притереться без лишнего износа. Возрождение марки — это не просто смена шильдиков, а серьезный шаг к созданию полноценного производства, которое сможет обеспечить водителей надежными машинами на годы вперед.

Ответы на популярные вопросы о новых моделях Volga

Где именно собирают эти автомобили?

Производство налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. В планах — постепенное увеличение доли деталей, произведенных внутри страны, включая кузовные панели и элементы двигателя.

Есть ли у моделей полный привод?

Да, полноприводная трансмиссия доступна для старших версий кроссовера K40 и является стандартной для всех комплектаций флагмана K50.

Как обстоят дела с гарантией?

На все машины распространяется полноценная заводская гарантия. Обслуживание можно пройти в официальных центрах, сеть которых активно расширяется по всей стране.

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