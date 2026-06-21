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Belgee X50+ против конкурентов: почему самый резвый кроссовер — не всегда лучший

Авто

Бюджетный кроссовер перестал быть просто средством передвижения и превратился в сложный выбор между привычным комфортом и техническими новинками. Когда цена ошибки измеряется миллионами, даже небольшая разница в настройках мотора или объеме бака становится решающим фактором.

2026 Belgee X50+
Фото: commons.wikimedia.org by gleb, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2026 Belgee X50+

Обновленный Belgee X50+: четыре цилиндра вместо трех

Главная перемена в белорусском кроссовере скрыта под капотом. Раньше здесь стоял шумный двигатель с тремя цилиндрами, который вызывал у многих опасения. Теперь его заменили на более классический вариант объемом 1,5 литра. Мощность почти не изменилась, но характер машины стал другим. Вибрации исчезли, звук стал благороднее, но былая резкость при разгоне поубавилась. Виной тому настройки электроники, которые теперь заставляют коробку передач чуть дольше раздумывать при старте.

"Новый мотор добавил машине веса и солидности, но потеря в секундах при разгоне до сотни наглядно показывает, что старые связки агрегатов иногда работали слаженнее. Это обычные трудности адаптации при смене технической начинки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Внутри перемены еще заметнее. Салон полностью перекроили под современные стандарты: маленькая приборная панель и огромный планшет посередине. Стало наряднее, хотя пользоваться мелкими цифрами на дисплее на ходу не всегда удобно. Зато добавили важные для нашего климата функции, например, полный обогрев лобового стекла. При этом одна старая проблема осталась — крохотный топливный бак. На заправку придется заезжать чаще, чем хотелось бы, хотя машина расходует бензин вполне умеренно.

Changan CS35 Max: когда цифры на бумаге обманчивы

Этот автомобиль удивляет своей прытью. Несмотря на заявленные 147 лошадиных сил, он ощущается заметно быстрее своих конкурентов. Кажется, инженеры оставили солидный запас мощности, просто не указав его в документах. Но за такую динамику приходится платить специфическими настройками подвески. Машина слишком мягкая: на неровностях она раскачивается, а перед крупными ямами или "лежачими полицейскими" приходится сильно замедляться, чтобы избежать жесткого удара.

Модель Главная особенность
Belgee X50+ Отточенная управляемость и новый четырехцилиндровый мотор
Changan CS35 Max Самый просторный задний ряд и лучшая динамика разгона
Haval Jolion Наличие полного привода и богатое оснащение опциями

Тот самый секрет заключается в том, что Changan единственный в тройке предлагает королевский простор для пассажиров сзади. Места столько, что можно сидеть, закинув ногу на ногу. Однако на мелочах сэкономили: в багажнике и на стойках нет крючков для одежды, а панель приборов сильно бликует на солнце. Это типичный пример автомобиля, который создан для хороших дорог и спокойного перемещения большой семьи, где вариант быстрой езды по виражам даже не рассматривается.

"При выборе такого кроссовера важно смотреть не на количество экранов, а на готовность подвески к реальным дорогам. Мягкость часто оборачивается коротким ходом амортизаторов, что мы и видим в данном случае", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Haval Jolion: ставка на тягу и полный привод

Этот автомобиль стал золотой серединой. После обновления мотор прибавил в крутящем моменте, что сразу чувствуется при обгонах на трассе. Машина ускоряется уверенно и без лишнего надрыва. Но главное козырное преимущество — это возможность заказать версию с полным приводом. Пока конкуренты беспомощно буксуют передней осью на мокрой траве или легком бездорожье, этот кроссовер спокойно продолжает движение вперед.

Внутри тоже навели порядок. Вместо неудобной шайбы выбора передач вернули классический рычаг, добавили физическую кнопку изменения громкости и улучшили качество материалов. По количеству полезных функций это безусловный лидер: здесь есть и вентиляция кресел, и проекция данных на стекло. Если решение о покупке принимается на основе комфорта и уверенности в любую погоду, этот вариант выглядит наиболее сбалансированным, хотя тормоза могли бы быть и чуть информативнее.

"Наличие полного привода — это не только проходимость, но и дополнительная устойчивость на скользком покрытии. В условиях наших зим это серьезный вклад в безопасность", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

На практике выяснилось, что каждый из героев теста нашел своего покупателя. Один подкупает задорным характером и точностью руля, второй — объемом салона и мощным подхватом двигателя, а третий — универсальностью и богатым набором опций. Любое неверное действий водителя на бездорожье или крутом повороте эти машины прощают по-разному, поэтому важно заранее понимать, что для вас в приоритете.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных кроссоверах

Какой из этих автомобилей лучше всего подходит для плохих дорог?

Наиболее энергоемкая подвеска у Belgee X50+. Она хорошо справляется с ямами разного калибра и не допускает пробоев. Haval Jolion тоже комфортен, но его преимущество проявляется там, где нужен полный привод.

Правда ли, что китайские моторы стали надежнее?

Переход на четырехцилиндровые двигатели с цепным приводом ГРМ и прямым впрыском приблизил эти агрегаты к европейским и японским стандартам. Они проще в обслуживании и не страдают от лишних вибраций.

Сильно ли отличается реальный расход топлива от заявленного?

В среднем по городу все три машины потребляют около 9 литров на сотню километров. При активной езде или в пробках эта цифра может вырасти до 11 литров, что является нормой для их веса и мощности.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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