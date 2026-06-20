Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депрессия отступает не за годы, а за месяц: палки в руках творят то, что не могли таблетки
Цифровой ошейник или свобода сделок: Москва разворачивает сеть для работы с активами из-за рубежа
В Египте разворачивается настоящий ад: смертельная угроза лишает туристов их заветной мечты
Ваша привязанность ведет к вымиранию: психологи нашли корень семейных конфликтов
Миллиарды на ветер: внезапный разворот NASA перечеркнул многолетние планы США по освоению Луны
Новинка АвтоВАЗа разочаровала водителей: спидометр врёт, а ошибки сыплются на ровном месте
Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС
Маникюр умеет обманывать взгляд: эти формы сделают пальцы визуально длиннее
Из Китая — пиво, из России — мясо: как новые соглашения с КНР меняют структуру поставок

Российские дороги заполонили незнакомые машины: кто за ними стоит и чем они опасны для кошелька

Авто

Российский автомобильный рынок захлестнула волна премьер: в дилерские центры начали поступать люксовые седаны Senat, а возрожденный бренд Volga запустил продажи сразу трех моделей. Параллельно с расширением ассортимента китайских "клонов" и выходом технологичных гибридов, владельцев машин ждут законодательные перемены — от попыток легализовать самостоятельный ремонт ям до новых правил работы в такси. Пока отечественные заводы осваивают сборку полного цикла, мировые гиганты вроде Volkswagen признают риск исчезновения, а Porsche внедряет в электрокары имитацию "механики" для фанатов классики.

Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс

Senat и новинки от брендов-двойников

В автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга появились первые экземпляры премиального бренда Senat. Модель Senat 900 уже доступна для осмотра в крупных дилерских сетях. Одновременно с этим марка Tenet Plus показала свой дебютный кроссовер L6. Несмотря на новый шильдик, автомобиль конструктивно повторяет модель Lepas L6 от китайского концерна Chery. Цены на новинку пока держатся в секрете.

"Появление визуальных аналогов известных китайских марок под новыми российскими брендами — логичный этап насыщения рынка. Однако покупателям стоит помнить, что даже при внешнем сходстве юридические нюансы обслуживания и доступность запчастей могут отличаться", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Еще одним пополнением стал Jeland J7. Это вторая модель в линейке бренда, которая фактически является копией Jaecoo J7. Для покупателей такие "перелицовки" означают расширение дилерской сети и потенциально более доступный сервис за счет унификации запчастей с популярными "китайцами".

Флагманский гибрид GAC и нижегородская Volga

Китайский GAC вывел на российский рынок свой топовый кроссовер S9. Модель оснащена гибридной силовой установкой и предлагается в единственной богатой комплектации SX Premium. Стоимость новинки зафиксирована на отметке 6 499 000 рублей. В это же время в Нижнем Новгороде на мощностях бывшего завода Volkswagen начался выпуск автомобилей под маркой Volga. В линейку вошли седан бизнес-класса С50 и два кроссовера — K40 и K50, созданные на платформе моделей Geely.

"При покупке таких статусных новинок через кредитные инструменты важно учитывать не только базовую ставку, но и реальную рыночную стоимость машины через три года. Гибриды пока остаются специфическим товаром на вторичном рынке", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Локализация такси и ремонт дорог своими силами

Минпромторг включил кроссовер Jetour X70 Plus в список машин, рекомендованных для работы в такси, подтвердив высокую степень локализации его производства. Тем временем в Калуге наладили сборку по полному циклу для пятиместной версии флагмана Tenet T8. Это важный шаг для отрасли, так как использование отечественных мощностей позволяет сдерживать рост цен.

В правовом поле наметились неоднозначные движения. В Госдуму внесли предложение освободить граждан от штрафов за самостоятельную засыпку ям во дворах, однако Правительство инициативу не поддержало. Чтобы не столкнуться с санкциями за парковку в жилой зоне или самоуправство, жильцам по-прежнему придется действовать через официальные заявки. Кроме того, таксопарки просят расширить квоты на использование машин без строгой привязки к локализации для индивидуальных предпринимателей.

"Самовольное вмешательство в дорожное покрытие, даже с благими намерениями, юридически может трактоваться как повреждение дорожных сооружений. Это чревато не только штрафами, но и исками, если на вашем 'ремонте' кто-то повредит подвеску", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Мировые тренды: кризис VW и электрическая M3

Глобальный автопром переживает трансформацию: руководство Volkswagen открыто заявляет об угрозе исчезновения концерна из-за давления конкурентов и затрат на электромобили. BMW, напротив, наступает — представлен концепт Neue Klasse, прообраз будущей электрической M3 мощностью 1000 л.с. Porsche пытается сохранить лояльность консерваторов, внедрив в обновленный Taycan систему, имитирующую переключения механической трансмиссии.

Модель / Событие Ключевая особенность
GAC S9 Флагманский гибрид за 6,5 млн рублей
Volga (C50, K40, K50) Технологии Geely, сборка в Нижнем Новгороде
M Concept Neue Klasse Электро-будущее линейки BMW M3
Tenet T8 Запуск полного цикла производства в Калуге

Ответы на популярные вопросы

1. Где уже можно купить седаны Senat?
Первые товарные автомобили поступили дилерам в Москве и Санкт-Петербурге.

2. Является ли новая Volga полностью российской разработкой?
Нет, модели Volga конструктивно и технически базируются на автомобилях китайского концерна Geely.

3. Появится ли на рынке дизельный гибрид?
Компания Chery анонсировала пикап Stockman с такой силовой установкой, однако сроки его появления в РФ пока не уточняются.

4. Можно ли ремонтировать дороги во дворе самостоятельно?
Законопроект об отмене штрафов за такой ремонт получил отрицательный отзыв правительства, поэтому подобные действия остаются вне закона.

Читайте также

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Мир. Новости мира
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Последние материалы
Депрессия отступает не за годы, а за месяц: палки в руках творят то, что не могли таблетки
Цифровой ошейник или свобода сделок: Москва разворачивает сеть для работы с активами из-за рубежа
В Египте разворачивается настоящий ад: смертельная угроза лишает туристов их заветной мечты
Ваша привязанность ведет к вымиранию: психологи нашли корень семейных конфликтов
Миллиарды на ветер: внезапный разворот NASA перечеркнул многолетние планы США по освоению Луны
Новинка АвтоВАЗа разочаровала водителей: спидометр врёт, а ошибки сыплются на ровном месте
Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС
Маникюр умеет обманывать взгляд: эти формы сделают пальцы визуально длиннее
Из Китая — пиво, из России — мясо: как новые соглашения с КНР меняют структуру поставок
Сон пропадёт за одну ночь: какие цвета в интерьере спальни приведут к хроническому стрессу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.