Российские дороги заполонили незнакомые машины: кто за ними стоит и чем они опасны для кошелька

Российский автомобильный рынок захлестнула волна премьер: в дилерские центры начали поступать люксовые седаны Senat, а возрожденный бренд Volga запустил продажи сразу трех моделей. Параллельно с расширением ассортимента китайских "клонов" и выходом технологичных гибридов, владельцев машин ждут законодательные перемены — от попыток легализовать самостоятельный ремонт ям до новых правил работы в такси. Пока отечественные заводы осваивают сборку полного цикла, мировые гиганты вроде Volkswagen признают риск исчезновения, а Porsche внедряет в электрокары имитацию "механики" для фанатов классики.
В автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга появились первые экземпляры премиального бренда Senat. Модель Senat 900 уже доступна для осмотра в крупных дилерских сетях. Одновременно с этим марка Tenet Plus показала свой дебютный кроссовер L6. Несмотря на новый шильдик, автомобиль конструктивно повторяет модель Lepas L6 от китайского концерна Chery. Цены на новинку пока держатся в секрете.
"Появление визуальных аналогов известных китайских марок под новыми российскими брендами — логичный этап насыщения рынка. Однако покупателям стоит помнить, что даже при внешнем сходстве юридические нюансы обслуживания и доступность запчастей могут отличаться", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Еще одним пополнением стал Jeland J7. Это вторая модель в линейке бренда, которая фактически является копией Jaecoo J7. Для покупателей такие "перелицовки" означают расширение дилерской сети и потенциально более доступный сервис за счет унификации запчастей с популярными "китайцами".
Китайский GAC вывел на российский рынок свой топовый кроссовер S9. Модель оснащена гибридной силовой установкой и предлагается в единственной богатой комплектации SX Premium. Стоимость новинки зафиксирована на отметке 6 499 000 рублей. В это же время в Нижнем Новгороде на мощностях бывшего завода Volkswagen начался выпуск автомобилей под маркой Volga. В линейку вошли седан бизнес-класса С50 и два кроссовера — K40 и K50, созданные на платформе моделей Geely.
"При покупке таких статусных новинок через кредитные инструменты важно учитывать не только базовую ставку, но и реальную рыночную стоимость машины через три года. Гибриды пока остаются специфическим товаром на вторичном рынке", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Минпромторг включил кроссовер Jetour X70 Plus в список машин, рекомендованных для работы в такси, подтвердив высокую степень локализации его производства. Тем временем в Калуге наладили сборку по полному циклу для пятиместной версии флагмана Tenet T8. Это важный шаг для отрасли, так как использование отечественных мощностей позволяет сдерживать рост цен.
В правовом поле наметились неоднозначные движения. В Госдуму внесли предложение освободить граждан от штрафов за самостоятельную засыпку ям во дворах, однако Правительство инициативу не поддержало. Чтобы не столкнуться с санкциями за парковку в жилой зоне или самоуправство, жильцам по-прежнему придется действовать через официальные заявки. Кроме того, таксопарки просят расширить квоты на использование машин без строгой привязки к локализации для индивидуальных предпринимателей.
"Самовольное вмешательство в дорожное покрытие, даже с благими намерениями, юридически может трактоваться как повреждение дорожных сооружений. Это чревато не только штрафами, но и исками, если на вашем 'ремонте' кто-то повредит подвеску", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Глобальный автопром переживает трансформацию: руководство Volkswagen открыто заявляет об угрозе исчезновения концерна из-за давления конкурентов и затрат на электромобили. BMW, напротив, наступает — представлен концепт Neue Klasse, прообраз будущей электрической M3 мощностью 1000 л.с. Porsche пытается сохранить лояльность консерваторов, внедрив в обновленный Taycan систему, имитирующую переключения механической трансмиссии.
|Модель / Событие
|Ключевая особенность
|GAC S9
|Флагманский гибрид за 6,5 млн рублей
|Volga (C50, K40, K50)
|Технологии Geely, сборка в Нижнем Новгороде
|M Concept Neue Klasse
|Электро-будущее линейки BMW M3
|Tenet T8
|Запуск полного цикла производства в Калуге
1. Где уже можно купить седаны Senat?
Первые товарные автомобили поступили дилерам в Москве и Санкт-Петербурге.
2. Является ли новая Volga полностью российской разработкой?
Нет, модели Volga конструктивно и технически базируются на автомобилях китайского концерна Geely.
3. Появится ли на рынке дизельный гибрид?
Компания Chery анонсировала пикап Stockman с такой силовой установкой, однако сроки его появления в РФ пока не уточняются.
4. Можно ли ремонтировать дороги во дворе самостоятельно?
Законопроект об отмене штрафов за такой ремонт получил отрицательный отзыв правительства, поэтому подобные действия остаются вне закона.
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