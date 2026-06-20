Новинка АвтоВАЗа разочаровала водителей: спидометр врёт, а ошибки сыплются на ровном месте

Новая Lada Iskra, едва успев выйти на дорожные испытания, столкнулась с серией технических "детских болезней", которые могут серьезно осложнить жизнь будущим владельцам в зимний период. Эксплуатация новинки выявила критическую зависимость ключевых приборов от температуры воздуха: при заморозках аналоговый спидометр просто отказывается работать, оставляя водителя без привычной индикации скорости. Помимо проблем с электроникой, автомобиль демонстрирует странности в работе светотехники и преждевременный износ элементов интерьера, что заставляет задуматься о качестве финальной сборки флагманской модели АвтоВАЗа.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

Замерзающий спидометр и системные ошибки

Одной из самых заметных проблем "Искры" стал отказ аналогового спидометра при отрицательных температурах. Стрелка прибора просто лежит на нуле, пока салон или подкапотное пространство не прогреются. Примечательно, что цифровой дублер на дисплее в это время работает исправно, хотя и занижает реальную скорость на 2-3 км/ч относительно данных GPS. Из-за такой погрешности водители рискуют получить штрафы, ориентируясь на привычные показатели.

"Такое поведение приборов часто связано с низким качеством электронных компонентов или использованием смазки в механизме стрелки, которая густеет на морозе. Если цифровой блок работает, значит, сигнал с датчика скорости доходит, и проблема кроется именно в самом щитке приборов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Проблема носит выраженный температурный характер: штатная работа стрелки восстанавливается только после того, как столбик термометра на улице поднимается выше отметки +5 градусов. Многие испытатели планируют заявлять этот дефект как гарантийный случай во время первого технического обслуживания, так как самостоятельное вмешательство в комбинацию приборов может привести к аннулированию обязательств производителя.

Глюки тормозной системы и "умной" оптики

На пробеге всего в 700 километров на приборной панели новинки загорелся индикатор неисправности двигателя. Диагностика через универсальный сканер показала ошибку в работе датчика положения педали тормоза. Хотя ошибку удалось стереть программно, у автомобиля остались "плавающие" дефекты электроники. Например, при постановке на охрану машина может самопроизвольно зажечь стоп-сигналы, что указывает на некорректную настройку бортовой сети или конфликт штатной сигнализации с блоком управления освещением.

"Ложные срабатывания стоп-сигналов и ошибки по педали тормоза — это тревожный сигнал. Если система "считает", что педаль зажата, это может влиять на работу электронных ассистентов и даже ограничивать тягу двигателя. В современных машинах замена сцепления или диагностика трансмиссии часто начинаются именно с проверки концевиков педалей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Скрипы в салоне и проблемы с датчиками

Качество комплектующих также вызывает вопросы. Датчик дождя на "Искре" эффективно справляется с водой, но абсолютно игнорирует грязь на лобовом стекле. Датчик света ведет себя не менее странно: он включает фары в солнечный день даже при кратковременном попадании в тень от деревьев или зданий. Водители отмечают, что на старых моделях Lada эти узлы работали стабильнее, и рассматривают возможность замены деталей на аналоги от Renault или Nissan, чтобы правильно ездить в городе без постоянного ручного управления светом.

"Появление скрипов в подушке сиденья уже на 2000 км и посторонних звуков в обшивке — это явный признак экономии на материалах отделки и крепеже. Для бюджетного сегмента это частое явление, но у новой модели такие проблемы вылезают слишком быстро", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

К списку жалоб добавились скрипящие петли водительской двери на пробеге 8000 км и некорректная работа системы контроля давления в шинах. Система может выдать предупреждение о спущенных колесах в жару +28 градусов, даже если давление было выставлено по регламенту при +10. Все это указывает на необходимость серьезной доработки программного обеспечения и контроля комплектующих перед массовым запуском продаж.

Сводка выявленных дефектов Lada Iskra

Узел автомобиля Описание проблемы Приборная панель Отказ стрелки спидометра при температуре ниже +5°C Тормозная система Ошибка датчика положения педали, самопроизвольные "стопы" Оптика и датчики Некорректная реакция датчика света на тень и игнорирование грязи датчиком дождя Интерьер Скрип водительского кресла и задней стойки на малых пробегах

Ответы на популярные вопросы о новинке

Что делать, если на "Искре" не работает спидометр? Если аналоговая стрелка замерла, ориентируйтесь на показания цифрового дисплея. Учитывайте, что он может занижать реальную скорость на 2-3 км/ч. Для решения проблемы необходимо обратиться к дилеру для замены комбинации приборов по гарантии. Почему загорается индикатор двигателя (Check Engine)? Одной из выявленных причин является программный сбой или дефект датчика педали тормоза. Требуется чтение кодов ошибок. В некоторых случаях помогает простой сброс ошибки, но при повторении симптомов нужна замена датчика. Можно ли самостоятельно доработать датчики дождя и света? Технически возможна установка оригинальных компонентов Renault/Nissan, которые ставились на ранние модели Vesta. Однако это потребует финансовых вложений и может стать причиной отказа в гарантийном ремонте электроники. Являются ли скрипы в салоне гарантийным случаем? Обычно производители не считают "сверчки" и скрипы отделочных материалов гарантийным дефектом, если они не влияют на безопасность. Тем не менее, скрип петель двери на раннем пробеге — повод потребовать их регулировки или смазки у официального дилера.

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