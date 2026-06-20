Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС
Маникюр умеет обманывать взгляд: эти формы сделают пальцы визуально длиннее
Из Китая — пиво, из России — мясо: как новые соглашения с КНР меняют структуру поставок
Сон пропадёт за одну ночь: какие цвета в интерьере спальни приведут к хроническому стрессу
Кровь на витринах в Краснодаре: роковое стечение обстоятельств привело к гибели людей
Бумажная волокита осталась в прошлом: поступление в вузы получило неожиданное ускорение
Вырваться из плена лекарств: как правильный подход к питанию помогает при диабете
Миф о кормильце рухнул: в Токио нашли способ заставить мужчин делить бытовую нагрузку с женами
Дети ненавидят овощи? Маленький фокус с огурцом превратит обычный салат в любимое лакомство

Новинка АвтоВАЗа разочаровала водителей: спидометр врёт, а ошибки сыплются на ровном месте

Авто

Новая Lada Iskra, едва успев выйти на дорожные испытания, столкнулась с серией технических "детских болезней", которые могут серьезно осложнить жизнь будущим владельцам в зимний период. Эксплуатация новинки выявила критическую зависимость ключевых приборов от температуры воздуха: при заморозках аналоговый спидометр просто отказывается работать, оставляя водителя без привычной индикации скорости. Помимо проблем с электроникой, автомобиль демонстрирует странности в работе светотехники и преждевременный износ элементов интерьера, что заставляет задуматься о качестве финальной сборки флагманской модели АвтоВАЗа.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Замерзающий спидометр и системные ошибки

Одной из самых заметных проблем "Искры" стал отказ аналогового спидометра при отрицательных температурах. Стрелка прибора просто лежит на нуле, пока салон или подкапотное пространство не прогреются. Примечательно, что цифровой дублер на дисплее в это время работает исправно, хотя и занижает реальную скорость на 2-3 км/ч относительно данных GPS. Из-за такой погрешности водители рискуют получить штрафы, ориентируясь на привычные показатели.

"Такое поведение приборов часто связано с низким качеством электронных компонентов или использованием смазки в механизме стрелки, которая густеет на морозе. Если цифровой блок работает, значит, сигнал с датчика скорости доходит, и проблема кроется именно в самом щитке приборов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Проблема носит выраженный температурный характер: штатная работа стрелки восстанавливается только после того, как столбик термометра на улице поднимается выше отметки +5 градусов. Многие испытатели планируют заявлять этот дефект как гарантийный случай во время первого технического обслуживания, так как самостоятельное вмешательство в комбинацию приборов может привести к аннулированию обязательств производителя.

Глюки тормозной системы и "умной" оптики

На пробеге всего в 700 километров на приборной панели новинки загорелся индикатор неисправности двигателя. Диагностика через универсальный сканер показала ошибку в работе датчика положения педали тормоза. Хотя ошибку удалось стереть программно, у автомобиля остались "плавающие" дефекты электроники. Например, при постановке на охрану машина может самопроизвольно зажечь стоп-сигналы, что указывает на некорректную настройку бортовой сети или конфликт штатной сигнализации с блоком управления освещением.

"Ложные срабатывания стоп-сигналов и ошибки по педали тормоза — это тревожный сигнал. Если система "считает", что педаль зажата, это может влиять на работу электронных ассистентов и даже ограничивать тягу двигателя. В современных машинах замена сцепления или диагностика трансмиссии часто начинаются именно с проверки концевиков педалей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Скрипы в салоне и проблемы с датчиками

Качество комплектующих также вызывает вопросы. Датчик дождя на "Искре" эффективно справляется с водой, но абсолютно игнорирует грязь на лобовом стекле. Датчик света ведет себя не менее странно: он включает фары в солнечный день даже при кратковременном попадании в тень от деревьев или зданий. Водители отмечают, что на старых моделях Lada эти узлы работали стабильнее, и рассматривают возможность замены деталей на аналоги от Renault или Nissan, чтобы правильно ездить в городе без постоянного ручного управления светом.

"Появление скрипов в подушке сиденья уже на 2000 км и посторонних звуков в обшивке — это явный признак экономии на материалах отделки и крепеже. Для бюджетного сегмента это частое явление, но у новой модели такие проблемы вылезают слишком быстро", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

К списку жалоб добавились скрипящие петли водительской двери на пробеге 8000 км и некорректная работа системы контроля давления в шинах. Система может выдать предупреждение о спущенных колесах в жару +28 градусов, даже если давление было выставлено по регламенту при +10. Все это указывает на необходимость серьезной доработки программного обеспечения и контроля комплектующих перед массовым запуском продаж.

Сводка выявленных дефектов Lada Iskra

Узел автомобиля Описание проблемы
Приборная панель Отказ стрелки спидометра при температуре ниже +5°C
Тормозная система Ошибка датчика положения педали, самопроизвольные "стопы"
Оптика и датчики Некорректная реакция датчика света на тень и игнорирование грязи датчиком дождя
Интерьер Скрип водительского кресла и задней стойки на малых пробегах

Ответы на популярные вопросы о новинке

Что делать, если на "Искре" не работает спидометр?

Если аналоговая стрелка замерла, ориентируйтесь на показания цифрового дисплея. Учитывайте, что он может занижать реальную скорость на 2-3 км/ч. Для решения проблемы необходимо обратиться к дилеру для замены комбинации приборов по гарантии.

Почему загорается индикатор двигателя (Check Engine)?

Одной из выявленных причин является программный сбой или дефект датчика педали тормоза. Требуется чтение кодов ошибок. В некоторых случаях помогает простой сброс ошибки, но при повторении симптомов нужна замена датчика.

Можно ли самостоятельно доработать датчики дождя и света?

Технически возможна установка оригинальных компонентов Renault/Nissan, которые ставились на ранние модели Vesta. Однако это потребует финансовых вложений и может стать причиной отказа в гарантийном ремонте электроники.

Являются ли скрипы в салоне гарантийным случаем?

Обычно производители не считают "сверчки" и скрипы отделочных материалов гарантийным дефектом, если они не влияют на безопасность. Тем не менее, скрип петель двери на раннем пробеге — повод потребовать их регулировки или смазки у официального дилера.

Читайте также

Экспертная проверка: автоэлектрик Кирилл Семёнов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Домашние животные
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Окрошка за лето уже приелась: простой рецепт холодного супа, чтобы освежиться в зной
Еда и рецепты
Окрошка за лето уже приелась: простой рецепт холодного супа, чтобы освежиться в зной
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Последние материалы
Вырваться из плена лекарств: как правильный подход к питанию помогает при диабете
Миф о кормильце рухнул: в Токио нашли способ заставить мужчин делить бытовую нагрузку с женами
Дети ненавидят овощи? Маленький фокус с огурцом превратит обычный салат в любимое лакомство
Похудение начинается раньше завтрака: утренний ритуал поможет есть меньше без диет
Когда хорошее поведение должно насторожить: за послушанием собаки может скрываться другая причина
Сделки с недвижимостью станут цифровыми: что важно знать о нововведениях с 1 июля
Генетический взлом кишечника: ученые раскрыли многолетнюю тайну ВЗК
Выезд на природу не ударит по карману: Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
Деревья уходят под воду без дождей и плотин: загадка озера в самом сердце России
Космический обман: как телескоп "Джеймс Уэбб" перепутал окраину Вселенной с нашим задним двором
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.