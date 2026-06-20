Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada

Российские автовладельцы начали массово избавляться от старых иномарок ради покупки тольяттинских машин. Основными донорами вторичного рынка для отечественного гиганта стали европейские, корейские и японские седаны массового сегмента, которые ранее доминировали в таксопарках и семейных гаражах.
Лидером по передаче ключей в обмен на новую Lada стал бренд Renault. На французскую марку приходится 16% всех сделок. Второе место удерживает Hyundai с показателем 9%, а замыкает тройку Nissan, чья доля составила 7%. В модельном зачете чаще всего дилеры забирают Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera. Эти машины годами составляли основу бюджетного сектора, а теперь уступают место продукции АвтоВАЗа.
"Renault долгое время использовала общие с отечественным заводом платформы и технические решения. Владельцы этих машин привыкли к определенному уровню комфорта и стоимости владения, поэтому переход на современную линейку в Тольятти кажется им наиболее логичным и предсказуемым шагом", — объяснил коммерческий директор сети "Прагматика" Александр Шапринский.
Следом в списке идут Opel, Skoda и Chery — на каждый бренд приходится по 6%. Интересно, что китайские автомобили уже попадают под программу обмена, хотя их массовая экспансия началась относительно недавно. Немецкие Volkswagen и корейские Kia занимают по 5% в структуре приема, в то время как американские Chevrolet и японские Suzuki удерживают по 4%.
Типичный автомобиль, который поступает на площадку дилера, был выпущен в период с 2010 по 2014 годы. На эту возрастную категорию приходится 38% всех обменов. Средний пробег таких экземпляров превышает 200 тысяч километров. В таких условиях владельцы сталкиваются с необходимостью дорогостоящего обслуживания, запчасти для которого стали стоить дороже из-за логистических сложностей.
"Ресурс многих узлов на пробегах за 200 тысяч практически исчерпан. Для владельца бюджетной иномарки капитальный ремонт двигателя или замена трансмиссии может стоить трети стоимости всей машины. В такой ситуации новая гарантийная Lada выглядит как спасательный круг", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Самым возрастным участником программы стал Volkswagen Passat 1988 года выпуска. Немецкий седан с пробегом свыше 373 тысяч километров был сдан в зачет новой машины. Это подчеркивает тенденцию: люди готовы расстаться даже с легендарными, но глубоко изношенными иномарками ради отсутствия проблем с сервисом и уверенности в завтрашнем запуске двигателя.
Основные причины смены приоритетов кроются в доступности запчастей и простоте конструкции. Если новая трансмиссия для иномарки может отсутствовать на складах месяцами, то детали для отечественных моделей всегда в наличии. Вопрос экономии становится ключевым: стоимость нормо-часа и расходных материалов напрямую влияет на семейный бюджет.
"При покупке важно учитывать не только цену, но и рекомендации по топливу. Старые моторы иномарок часто терпеливы, но новые системы требуют строгого соблюдения регламентов, что у Lada реализовать проще и дешевле за счет локализации всех компонентов", — отметил в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
|Марка автомобиля
|Доля в трейд-ин (%)
|Renault
|16
|Hyundai
|9
|Nissan
|7
|Skoda / Opel / Chery
|6
|Kia / Volkswagen
|5
Рынок трансформируется: если раньше японские или корейские машины считались эталоном надежности на десятилетия, то сейчас фактор новизны и гарантии перевешивает былую репутацию. Появление на дорогах таких моделей как японские кроссоверы не останавливает поток клиентов в сторону Тольятти, так как вопрос сервисной сети остается открытым.
Наибольший интерес представляют модели Renault Logan и Hyundai Solaris. Эти машины обладают высокой ликвидностью на вторичном рынке, поэтому дилеры предлагают за них конкурентные цены при обмене.
Ограничений практически нет. Статистика показывает, что средний пробег сдаваемых авто составляет 208 тысяч километров, но принимаются и экземпляры, прошедшие почти 400 тысяч километров.
Это связано с окончанием гарантийного срока на первые партии китайских кроссоверов и желанием владельцев вернуться к более привычным и простым в обслуживании отечественным конструкциям.
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