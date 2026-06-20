Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брови начали старить раньше морщин: в 2026 году женщины массово меняют привычный образ
Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни
Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу
Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда
Деньги просто перестали приходить: по каким причинам СФР может заморозить пенсионные выплаты
Свобода от тренажеров: как оставаться активным, если вы не любите тренировки
Секреты просторного дома: почему холодный минимализм уходит в прошлое в 2026 году
Ожидание первых пятен стало ошибкой: что надо сделать до конца июня, чтобы спасти томаты от фитофторы
Минимум затрат — максимум пользы: организация дома с помощью вещей, которые обычно летят в урну

Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada

Авто

Российские автовладельцы начали массово избавляться от старых иномарок ради покупки тольяттинских машин. Основными донорами вторичного рынка для отечественного гиганта стали европейские, корейские и японские седаны массового сегмента, которые ранее доминировали в таксопарках и семейных гаражах.

LADA VESTA SPORT
Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
LADA VESTA SPORT

Французский след в российском трейд-ин

Лидером по передаче ключей в обмен на новую Lada стал бренд Renault. На французскую марку приходится 16% всех сделок. Второе место удерживает Hyundai с показателем 9%, а замыкает тройку Nissan, чья доля составила 7%. В модельном зачете чаще всего дилеры забирают Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera. Эти машины годами составляли основу бюджетного сектора, а теперь уступают место продукции АвтоВАЗа.

"Renault долгое время использовала общие с отечественным заводом платформы и технические решения. Владельцы этих машин привыкли к определенному уровню комфорта и стоимости владения, поэтому переход на современную линейку в Тольятти кажется им наиболее логичным и предсказуемым шагом", — объяснил коммерческий директор сети "Прагматика" Александр Шапринский.

Следом в списке идут Opel, Skoda и Chery — на каждый бренд приходится по 6%. Интересно, что китайские автомобили уже попадают под программу обмена, хотя их массовая экспансия началась относительно недавно. Немецкие Volkswagen и корейские Kia занимают по 5% в структуре приема, в то время как американские Chevrolet и японские Suzuki удерживают по 4%.

Возраст и техническое состояние сдаваемых машин

Типичный автомобиль, который поступает на площадку дилера, был выпущен в период с 2010 по 2014 годы. На эту возрастную категорию приходится 38% всех обменов. Средний пробег таких экземпляров превышает 200 тысяч километров. В таких условиях владельцы сталкиваются с необходимостью дорогостоящего обслуживания, запчасти для которого стали стоить дороже из-за логистических сложностей.

"Ресурс многих узлов на пробегах за 200 тысяч практически исчерпан. Для владельца бюджетной иномарки капитальный ремонт двигателя или замена трансмиссии может стоить трети стоимости всей машины. В такой ситуации новая гарантийная Lada выглядит как спасательный круг", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Самым возрастным участником программы стал Volkswagen Passat 1988 года выпуска. Немецкий седан с пробегом свыше 373 тысяч километров был сдан в зачет новой машины. Это подчеркивает тенденцию: люди готовы расстаться даже с легендарными, но глубоко изношенными иномарками ради отсутствия проблем с сервисом и уверенности в завтрашнем запуске двигателя.

Экономика вынужденного перехода

Основные причины смены приоритетов кроются в доступности запчастей и простоте конструкции. Если новая трансмиссия для иномарки может отсутствовать на складах месяцами, то детали для отечественных моделей всегда в наличии. Вопрос экономии становится ключевым: стоимость нормо-часа и расходных материалов напрямую влияет на семейный бюджет.

"При покупке важно учитывать не только цену, но и рекомендации по топливу. Старые моторы иномарок часто терпеливы, но новые системы требуют строгого соблюдения регламентов, что у Lada реализовать проще и дешевле за счет локализации всех компонентов", — отметил в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Марка автомобиля Доля в трейд-ин (%)
Renault 16
Hyundai 9
Nissan 7
Skoda / Opel / Chery 6
Kia / Volkswagen 5

Рынок трансформируется: если раньше японские или корейские машины считались эталоном надежности на десятилетия, то сейчас фактор новизны и гарантии перевешивает былую репутацию. Появление на дорогах таких моделей как японские кроссоверы не останавливает поток клиентов в сторону Тольятти, так как вопрос сервисной сети остается открытым.

Ответы на популярные вопросы о смене иномарки на Lada

Какие иномарки охотнее всего принимают дилеры?

Наибольший интерес представляют модели Renault Logan и Hyundai Solaris. Эти машины обладают высокой ликвидностью на вторичном рынке, поэтому дилеры предлагают за них конкурентные цены при обмене.

Влияет ли пробег на решение о приеме в трейд-ин?

Ограничений практически нет. Статистика показывает, что средний пробег сдаваемых авто составляет 208 тысяч километров, но принимаются и экземпляры, прошедшие почти 400 тысяч километров.

Почему владельцы Chery начали пересаживаться на Lada?

Это связано с окончанием гарантийного срока на первые партии китайских кроссоверов и желанием владельцев вернуться к более привычным и простым в обслуживании отечественным конструкциям.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, аналитик тарифов Денис Крылов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Мир. Новости мира
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Еда и рецепты
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Брюссель в оцепенении: Трамп начал жесткую проверку и поставил ультиматум всей Европе
Брюссель в оцепенении: Трамп начал жесткую проверку и поставил ультиматум всей Европе
Последние материалы
Граница между живым и неживым стерта: кусок льда научился думать без команд программистов
Брови начали старить раньше морщин: в 2026 году женщины массово меняют привычный образ
Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни
Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada
Болельщики в Далласе взревели от ярости: новые правила футбола превратили игру в сериал
Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу
Никаких жабр и хвостов: ископаемый сейф в США показал истинное лицо первых наземных хищников
Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда
Деньги просто перестали приходить: по каким причинам СФР может заморозить пенсионные выплаты
Свобода от тренажеров: как оставаться активным, если вы не любите тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.