Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada

Российские автовладельцы начали массово избавляться от старых иномарок ради покупки тольяттинских машин. Основными донорами вторичного рынка для отечественного гиганта стали европейские, корейские и японские седаны массового сегмента, которые ранее доминировали в таксопарках и семейных гаражах.

Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ LADA VESTA SPORT

Французский след в российском трейд-ин

Лидером по передаче ключей в обмен на новую Lada стал бренд Renault. На французскую марку приходится 16% всех сделок. Второе место удерживает Hyundai с показателем 9%, а замыкает тройку Nissan, чья доля составила 7%. В модельном зачете чаще всего дилеры забирают Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera. Эти машины годами составляли основу бюджетного сектора, а теперь уступают место продукции АвтоВАЗа.

"Renault долгое время использовала общие с отечественным заводом платформы и технические решения. Владельцы этих машин привыкли к определенному уровню комфорта и стоимости владения, поэтому переход на современную линейку в Тольятти кажется им наиболее логичным и предсказуемым шагом", — объяснил коммерческий директор сети "Прагматика" Александр Шапринский.

Следом в списке идут Opel, Skoda и Chery — на каждый бренд приходится по 6%. Интересно, что китайские автомобили уже попадают под программу обмена, хотя их массовая экспансия началась относительно недавно. Немецкие Volkswagen и корейские Kia занимают по 5% в структуре приема, в то время как американские Chevrolet и японские Suzuki удерживают по 4%.

Возраст и техническое состояние сдаваемых машин

Типичный автомобиль, который поступает на площадку дилера, был выпущен в период с 2010 по 2014 годы. На эту возрастную категорию приходится 38% всех обменов. Средний пробег таких экземпляров превышает 200 тысяч километров. В таких условиях владельцы сталкиваются с необходимостью дорогостоящего обслуживания, запчасти для которого стали стоить дороже из-за логистических сложностей.

"Ресурс многих узлов на пробегах за 200 тысяч практически исчерпан. Для владельца бюджетной иномарки капитальный ремонт двигателя или замена трансмиссии может стоить трети стоимости всей машины. В такой ситуации новая гарантийная Lada выглядит как спасательный круг", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Самым возрастным участником программы стал Volkswagen Passat 1988 года выпуска. Немецкий седан с пробегом свыше 373 тысяч километров был сдан в зачет новой машины. Это подчеркивает тенденцию: люди готовы расстаться даже с легендарными, но глубоко изношенными иномарками ради отсутствия проблем с сервисом и уверенности в завтрашнем запуске двигателя.

Экономика вынужденного перехода

Основные причины смены приоритетов кроются в доступности запчастей и простоте конструкции. Если новая трансмиссия для иномарки может отсутствовать на складах месяцами, то детали для отечественных моделей всегда в наличии. Вопрос экономии становится ключевым: стоимость нормо-часа и расходных материалов напрямую влияет на семейный бюджет.

"При покупке важно учитывать не только цену, но и рекомендации по топливу. Старые моторы иномарок часто терпеливы, но новые системы требуют строгого соблюдения регламентов, что у Lada реализовать проще и дешевле за счет локализации всех компонентов", — отметил в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Марка автомобиля Доля в трейд-ин (%) Renault 16 Hyundai 9 Nissan 7 Skoda / Opel / Chery 6 Kia / Volkswagen 5

Рынок трансформируется: если раньше японские или корейские машины считались эталоном надежности на десятилетия, то сейчас фактор новизны и гарантии перевешивает былую репутацию. Появление на дорогах таких моделей как японские кроссоверы не останавливает поток клиентов в сторону Тольятти, так как вопрос сервисной сети остается открытым.

Ответы на популярные вопросы о смене иномарки на Lada

Какие иномарки охотнее всего принимают дилеры?

Наибольший интерес представляют модели Renault Logan и Hyundai Solaris. Эти машины обладают высокой ликвидностью на вторичном рынке, поэтому дилеры предлагают за них конкурентные цены при обмене.

Влияет ли пробег на решение о приеме в трейд-ин?

Ограничений практически нет. Статистика показывает, что средний пробег сдаваемых авто составляет 208 тысяч километров, но принимаются и экземпляры, прошедшие почти 400 тысяч километров.

Почему владельцы Chery начали пересаживаться на Lada?

Это связано с окончанием гарантийного срока на первые партии китайских кроссоверов и желанием владельцев вернуться к более привычным и простым в обслуживании отечественным конструкциям.

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