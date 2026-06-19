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Старых комбинаций уже не хватает: какие коды регионов начнут появляться на номерах в 2027 году

Авто

Российский автопарк перерос старую систему регистрации. Номера с кодами на 2, 3 и 5 станут массовым явлением к 2027 году. ГИБДД расширяет емкость комбинаций в регионах, где классические серии исчерпаны. Это техническая необходимость, продиктованная скоростью обновления машин.

Автомобили
Фото: Cars for sale by elgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Автомобили

Математика дефицита

Старая система регистрации, запущенная в 1993 году, опиралась на двузначные коды. Рост городов и активная продажа авто в России быстро съели свободные комбинации. Сначала добавили единицу, затем семерку. Теперь лимиты закончились и здесь. ГИБДД перешла к использованию цифр, которые десятилетиями оставались в резерве.

"Мы видим естественный процесс. Емкость одной серии кода составляет чуть менее двух миллионов комбинаций. В Москве или Краснодаре этот объем вычерпывается за несколько лет из-за высокой ротации транспорта на вторичном рынке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Новые трехзначные индексы не меняют процедуру постановки на учет. Технически это тот же алюминиевый лист с защитными голограммами. Появление кодов на 2 или 5 — лишь попытка отодвинуть момент, когда придется полностью менять формат государственного регистрационного знака.

География новых серий

Основные изменения затронули мегаполисы и южные направления. Темпы прироста номеров там аномально высокие. Чтобы не допустить паралича регистрационных отделов, ведомство вводит альтернативные числовые значения. Это напрямую связано с тем, как строится логистика топлива и транспортных потоков в стране.

Регион Новый код (2026-2027)
Москва 997
Санкт-Петербург 778
Московская область 250, 550
Краснодарский край 323
Свердловская область 166

Увеличение количества кодов требует внимательности при проверке документов. Юстиция отмечает рост попыток легализации транспорта через дубликаты знаков. Любое несоответствие региона базы данных и пластины на бампере ведет к изъятию машины на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.

"При вводе новых серий часто возникает временной лаг в обновлении софта дорожных камер. Это не значит, что штрафы не придут. Система просто идентифицирует объект позже, но санкции остаются неизбежными", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв специально для Pravda.Ru.

Проблемы легальности и качества

Запуск редких кодов провоцирует всплеск кустарного производства госномеров. Мошенники используют фактор новизны, чтобы выпускать таблички, не соответствующие ГОСТу. Водителю важно контролировать качество штамповки и световозвращающего слоя. Если краска слезет через полгода, это станет поводом для фиксации технической неисправности автомобиля.

"Свежие коды — это всегда риск ошибки инспектора при ручном вводе данных в протокол. Рекомендую тщательно проверять свидетельство о регистрации сразу в момент выдачи", — отметила юрист по ДТП Анастасия Гущина в беседе с Pravda.Ru.

Для тех, кто планирует автокредит на автомобиль, изменения в кодах не несут финансовых угроз. Банки работают с VIN-номером кузова, а не с региональной привязкой знака. Однако актуальный номер региона позволяет точнее рассчитать ОСАГО, так как территориальный коэффициент напрямую зависит от прописки автовладельца.

Ответы на популярные вопросы о новых кодах

Нужно ли менять старые номера на новые?

Нет. Старые госномера остаются действительными до момента снятия машины с учета или смены владельца. Принудительной замены не предусмотрено.

Влияет ли трехзначный код на сумму транспортного налога?

Сам номер — нет. Налог зависит от региона прописки владельца. Цифры на пластине лишь подтверждают регистрацию в конкретном субъекте РФ.

Будут ли камеры корректно считывать коды на 2 и 5?

Да. Комплексы фотофиксации настраиваются на чтение всех разрешенных форматов. Ошибки возможны только при физическом повреждении или загрязнении знака.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, юрист Анастасия Гущина, эксперт ПДД Андрей Киселёв
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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