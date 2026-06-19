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Дорожные камеры перестанут быть бизнесом: водителям обещают контроль без частного интереса

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Передача контроля над всеми дорожными комплексами фото- и видеофиксации государственным структурам позволит искоренить практику установки оборудования ради прибыли, уверен автоюрист Дмитрий Славнов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что передача функций МВД обеспечит целевое использование камер для безопасности, а не для обогащения частных лиц.

Дорожная камера
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожная камера

Ранее в Государственной думе подготовили инициативу по запрету передачи дорожных камер физическим и юридическим лицам. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что государство должно полностью контролировать технические средства фиксации нарушений ПДД. Такое жесткое решение парламентариев может кардинально изменить систему распределения доходов от штрафных взысканий.

Славнов отметил, что рынок дорожного контроля долгое время находился в зоне интересов частных структур, что приводило к многочисленным спорным ситуациям. Нередко камеры устанавливались не на аварийных участках, а в местах, где водители чаще всего допускают незначительные ошибки. Реформа призвана устранить подобные манипуляции. Сегодня масштабные перестановки в системе контроля становятся необходимым шагом для наведения порядка на трассах.

"Изначально было так, что камеры ставили даже частники, и было много нарушений: их ставили не так и не в тех местах. А где камера должна устанавливаться? В местах повышенной опасности — чтобы водитель понимал, что здесь нельзя превышать скорость, здесь опасный поворот и так далее", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что приоритетом системы фиксации должна быть профилактика аварийности. Присутствие камер в зонах повышенной опасности дисциплинирует автомобилистов и заставляет их снижать скорость на сложных поворотах.

"Много было обжалований, поэтому, конечно, нужно, чтобы все это было в одном ведомстве — в системе МВД, которая занимается безопасностью дорожного движения, а не у частных структур, которые, условно говоря, могут быть заинтересованы в том, чтобы просто собирать больше денег", — отметил Славнов.

Консолидация всех комплексов в одном ведомстве поможет избежать неразберихи в управлении и снизить количество судебных обжалований. Эксперт полагает, что власти обратили внимание на проблему именно из-за накопившегося негативного опыта взаимодействия с коммерческими операторами. Параллельно с административной реформой развиваются и возможности техники. Например, новые алгоритмы нейросетей на дорогах вскоре позволят выявлять отсутствие обязательной страховки без участия инспекторов.

Внедрение единообразных стандартов работы госсистем должно повысить прозрачность взимания штрафов. Специалисты подчеркивают, что объединение ведомственных баз данных минимизирует риски необоснованных взысканий. По словам Славнова, работа специализированных центров видеофиксации должна быть сосредоточена исключительно в рамках правового поля МВД, что исключит обвинения в корыстной заинтересованности операторов систем.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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