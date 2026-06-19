Срок годности автомобильного топлива: почему хранение бензина в канистрах приводит к поломке двигателя

Автомобилисты нередко создают топливные резервы, однако мало кто задумывается о конечном сроке годности горючего в канистрах. При неправильном хранении бензин быстро теряет свои исходные характеристики, что грозит серьезными поломками силовой установки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Срок службы топлива составляет около одного года, но только при условии герметичности тары, отсутствия температурных колебаний и защиты от ультрафиолета. Прежде чем отправляться в путь, полезно вспомнить, что состояние цилиндро-поршневой группы напрямую зависит от качества горючей смеси.

Пластиковые канистры и гаражи с высокой влажностью сокращают ресурс бензина до считанных месяцев, предупреждает "За рулём". Особенно капризны смеси с большим количеством спиртовых присадок: они расслаиваются и теряют октановое число уже спустя 30-60 дней.

Даже в идеальных условиях через полгода внутри емкости образуются смолистые отложения. Эти осадки на стенках канистры позже попадают в топливную магистраль и забивают систему подачи питания.

"Заливать в бак бензин с истекающим сроком годности — это прямой путь к засорению топливного фильтра и возможным сбоям в работе форсунок, что потребует дорогостоящего ремонта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автомеханик Денис Хромов.

Как распознать испорченное топливо

Если горючее простояло дольше положенного, использовать его по назначению нельзя. Признаками деградации химии выступает помутнение жидкости, появление резкого кислого запаха и явный осадок на дне тары. Пытаться восстановить параметры такого бензина присадками бесполезно — "оживить" его не получится, поэтому безопаснее сдать остатки на утилизацию. Главное правило разумного запаса — это использование качественных металлических емкостей с герметичными крышками.

Эксперты предупреждают, что не стоит не создавать объемы, которые невозможно израсходовать за 8-10 месяцев, ведь даже самые надежные машины чувствительны к качеству бензина. Регулярная ротация топлива в гараже убережет вас от дорогостоящего визита в сервис и продлит жизнь топливной системе вашего автомобиля.

Ответы на популярные вопросы о хранении бензина

Можно ли держать бензин в пластиковой канистре?

Хранить бензин в пластике не рекомендуется — материал может вступать в реакцию с присадками, а сам бензин активно деградирует из-за микроскопического пропускания воздуха через стенки.

Чем опасен старый бензин для авто?

В старом топливе образуются смолы, которые засоряют фильтры, форсунки и могут вызвать детонацию из-за существенного снижения октанового числа.

Как понять, что бензин испортился?

Основными индикаторами являются изменение цвета (помутнение), появление осадка на дне емкости и резкий кислый запах, свидетельствующий об окислении компонентов.

Какая тара лучше всего подходит?

Для длительного хранения лучше всего подходят сухие чистые металлические канистры с плотными резиновыми уплотнителями, исключающими испарение летучих фракций.

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