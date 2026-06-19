Срок годности автомобильного топлива: почему хранение бензина в канистрах приводит к поломке двигателя

Автомобилисты нередко создают топливные резервы, однако мало кто задумывается о конечном сроке годности горючего в канистрах. При неправильном хранении бензин быстро теряет свои исходные характеристики, что грозит серьезными поломками силовой установки.
Срок службы топлива составляет около одного года, но только при условии герметичности тары, отсутствия температурных колебаний и защиты от ультрафиолета. Прежде чем отправляться в путь, полезно вспомнить, что состояние цилиндро-поршневой группы напрямую зависит от качества горючей смеси.
Пластиковые канистры и гаражи с высокой влажностью сокращают ресурс бензина до считанных месяцев, предупреждает "За рулём". Особенно капризны смеси с большим количеством спиртовых присадок: они расслаиваются и теряют октановое число уже спустя 30-60 дней.
Даже в идеальных условиях через полгода внутри емкости образуются смолистые отложения. Эти осадки на стенках канистры позже попадают в топливную магистраль и забивают систему подачи питания.
"Заливать в бак бензин с истекающим сроком годности — это прямой путь к засорению топливного фильтра и возможным сбоям в работе форсунок, что потребует дорогостоящего ремонта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автомеханик Денис Хромов.
Если горючее простояло дольше положенного, использовать его по назначению нельзя. Признаками деградации химии выступает помутнение жидкости, появление резкого кислого запаха и явный осадок на дне тары. Пытаться восстановить параметры такого бензина присадками бесполезно — "оживить" его не получится, поэтому безопаснее сдать остатки на утилизацию. Главное правило разумного запаса — это использование качественных металлических емкостей с герметичными крышками.
Эксперты предупреждают, что не стоит не создавать объемы, которые невозможно израсходовать за 8-10 месяцев, ведь даже самые надежные машины чувствительны к качеству бензина. Регулярная ротация топлива в гараже убережет вас от дорогостоящего визита в сервис и продлит жизнь топливной системе вашего автомобиля.
Хранить бензин в пластике не рекомендуется — материал может вступать в реакцию с присадками, а сам бензин активно деградирует из-за микроскопического пропускания воздуха через стенки.
В старом топливе образуются смолы, которые засоряют фильтры, форсунки и могут вызвать детонацию из-за существенного снижения октанового числа.
Основными индикаторами являются изменение цвета (помутнение), появление осадка на дне емкости и резкий кислый запах, свидетельствующий об окислении компонентов.
Для длительного хранения лучше всего подходят сухие чистые металлические канистры с плотными резиновыми уплотнителями, исключающими испарение летучих фракций.
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