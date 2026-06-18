Конец частных камер: жесткое решение парламентариев лишит бизнесменов главного дохода с трасс

В Государственной думе инициировали радикальную реформу системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Парламентарии подготовили законопроект, полностью запрещающий коммерческим структурам владеть дорожными камерами и получать доход от выписанных штрафов. Авторы документа убеждены, что право контролировать соблюдение правил дорожной безопасности должно принадлежать исключительно государству в лице федеральных или региональных властей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Умные камеры над дорогой в Москве

Бизнес-интересы против безопасности на дорогах

Разработчики инициативы, среди которых депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев и Дмитрий Свищев, указывают на явный конфликт интересов при участии частного капитала. Сегодня бизнесмены на основе концессионных соглашений закупают и обслуживают комплексы, забирая себе процент с каждого оплаченного постановления.

Это стимулирует предпринимателей устанавливать технику не в местах с высокой аварийностью, а там, где проще всего поймать водителя на ошибке из-за нелогичной разметки или скрытых знаков. Подобная практика превращает профилактику ДТП в отлаженный механизм извлечения прибыли, пишет "За рулём" .

"Передача функций государственного контроля в частные руки всегда несет риски коррупции и искажения целей правосудия. Когда коммерсант зарабатывает на количестве штрафов, он заинтересован не в пустых дорогах, а в массовых нарушениях, что прямо противоречит задачам обеспечения безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Законопроект уже направлен для получения отзыва в правительство. По словам Ярослава Нилова, безопасность граждан не может быть "золотой жилой" для операторов комплексов. Глава профильного комитета подчеркнул: "В настоящее время действующее законодательство не запрещает передачу коммерческим и частным организациям на основе контрактов право фиксировать нарушения ПДД с использованием принадлежащих им специальных технических средств… Частные структуры фактически получают процент от собранных административных штрафов".

Реформа системы фотовидеофиксации

Новые поправки предполагают полный запрет на привлечение посредников в вопросах контроля скорости или выезда на встречную полосу. Все передвижные и стационарные комплексы должны находиться в собственности РФ или ее субъектов, чтобы исключить предвзятость при их размещении.

Это позволит минимизировать число необоснованных взысканий и разгрузить суды, заваленные жалобами на "ловушки" частных концессионеров. Владельцам современных машин, включая высокотехнологичные китайские автомобили, станет проще отстаивать свои права при наличии прозрачной государственной системы мониторинга.

Переходный период позволит регионам выкупить оборудование у частников или заменить его на государственное. Основная задача — вернуть доверие автомобилистов к системе видеофиксации, сделав её инструментом спасения жизней, а не пополнения частных счетов. Инициатива уже нашла отклик среди экспертного сообщества, которое давно призывает навести порядок в сфере "камерного" бизнеса на дорогах.

Ответы на популярные вопросы о запрете частных дорожных камер

Почему сейчас камеры принадлежат частным компаниям?

Действующее законодательство допускает государственно-частное партнерство, где бизнес инвестирует в установку и обслуживание техники, окупая затраты за счет доли от собранных штрафов.

Как изменится расположение камер после принятия закона?

Ожидается, что государственные ведомства будут устанавливать комплексы в очагах аварийности, определенных ГИБДД, а не в местах, приносящих максимальный доход.

Станет ли меньше штрафов после реформы?

Количество необоснованных штрафов может снизиться благодаря ликвидации "ловушек" с намеренно запутанной дорожной инфраструктурой, выгодной частным операторам.

Кто будет обслуживать камеры, если частников отстранят?

Эти функции перейдут к профильным государственным учреждениям (ЦОДД или региональным структурам Минтранса), которые будут финансироваться из бюджета.

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