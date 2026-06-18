Кнопка со стрелочкой на панели приборов: зачем на самом деле нужно нажимать ее в жару и мороз

Кнопка со стрелочкой-разворотом на приборной панели — штука коварная. Большинство вспоминает о ней, только когда впереди натужно коптит древний КАМАЗ. Водитель судорожно тыкает в пластик, пытаясь спастись от облака сизого дыма. Но этот переключатель — не просто заслонка от вони. Это мощный инструмент управления климатом, который ленивые маркетологи забыли снабдить нормальной инструкцией.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Климат-контроль

Физика комфорта: почему салон греется быстрее

Принцип работы примитивен, как топор. Рециркуляция обрубает подачу воздуха с улицы. Система гоняет по кругу тот объем, что уже находится в машине. Представьте, что вы кипятите воду: проще поддерживать температуру в закрытой кастрюле, чем постоянно доливать туда ледяную воду из крана. Климатическая установка работает по той же логике.

"Летом салон под солнцем превращается в духовку. Охладить стоячий воздух внутри гораздо быстрее, чем пытаться остудить бесконечный поток раскаленного уличного пекла. Рециркуляция — это способ дать кондиционеру передышку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Зимой схема зеркальная. Тратить драгоценное тепло на обогрев морозного воздуха извне — занятие пустое. Включаем внутренний контур, и стрелка температуры растет на глазах. Двигателю легче, вам теплее. Главное — вовремя "открыть форточку".

Ситуация Режим рециркуляции Прогрев зимой / Охлаждение в жару Включен для скорости достижения температуры Движение в пробке / Тоннеле Включен для блокировки выхлопных газов Длительная поездка по трассе Выключен для притока кислорода Дождь или туман Выключен (предотвращает запотевание)

Невидимый барьер против пыли и химии

Грунтовая дорога за впереди идущим внедорожником превращается в песочную бурю. Песок грызет ваш салонный фильтр и забивает легкие пассажиров. Здесь рециркуляция работает как гермозатвор в бункере. Вы просто отсекаете внешнюю среду. Тот же фокус спасает при использовании стеклоомывателя.

"Многие дешевые 'незамерзайки' бьют в нос резким спиртовым душком. Нажмите кнопку за секунду до подачи жидкости на стекло — и в носу не будет свербеть от паров химии", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Даже после химчистки или обработки интерьера сухим туманом рециркуляция незаменима. Она заставляет воздушные потоки вылизывать каждый угол кресел и потолка, равномерно распределяя состав по ткани и коже. Машина сама себя "прожаривает" ароматом или антисептиком.

Ловушка влажности: когда режим пора выключать

Вечно держать заслонку закрытой нельзя. Человек выдыхает углекислый газ и влагу. Довольно быстро воздух в "консервной банке" становится тяжелым. Окна затягивает белесым налетом. Это первый сигнал: вы начали задыхаться в собственном амбре. Стекла запотевают мгновенно, превращая дорогу в мутное пятно.

"Если в салоне запотели окна при включенной рециркуляции, значит, пора пустить свежий поток. У современных авто этот режим часто отключается сам при переходе в режим обдува стекла", — объяснил автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Помните: рециркуляция — это спринт, а не марафон. Используйте её точечно. Врубили, получили нужный эффект, выключили. Иначе вместо бодрости получите головную боль и сонливость за рулем от нехватки кислорода.

Ответы на популярные вопросы о вентиляции салона

Помогает ли рециркуляция экономить топливо?

Да, косвенно. Когда кондиционеру не нужно надрываться, охлаждая горячую забортную массу, нагрузка на компрессор падает. Мотор тратит чуть меньше энергии. Разница в граммах, но на длинной дистанции ресурс агрегатов сохраняется дольше.

Почему окна потеют сразу после включения кнопки?

Влага от дыхания людей не уходит наружу. Если в машине больше двух человек или на улице дождь, влажность внутри взлетает до критической за пару минут. В таких случаях рециркуляцию нужно использовать только вместе с работающим кондиционером — он сушит воздух.

Защищает ли этот режим от вирусов на улице?

Это не фильтр биологической защиты. Но от прямой пыли и крупных частиц смога заслонка спасает отлично. Если проезжаете мимо горящей свалки или пыльной стройки — жмите не раздумывая.

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