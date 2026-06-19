Вам яростно моргают дальним светом в спину: почему этот жест означает совсем другое

Когда в зеркале заднего вида начинают неистово полыхать ксеноновые молнии или раздается пронзительный вой клаксона, типичный водитель впадает в ярость. Кажется, что сзади пристроился очередной "хозяин жизни" на железном монстре, который опаздывает на встречу с собственной совестью. Но прежде чем вскипать, как перегретый радиатор старой колымаги, стоит выдохнуть. Нервная система — не тормозные колодки, ее беречь надо.

Фото: photosforfree.de/ by Rolf van Melis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Автотрасса

Язык жестов: помощь или дорожный террор?

Ваш автомобиль — это сложный механизм, и вы, находясь в коконе шумоизоляции, часто слепы к его капризам. Тот, кто "моргает" вам в хвост, может быть не агрессором, а ангелом-хранителем в помятом кузове. Открытый багажник, хлопающий на ветру, как уши перепуганного слона, спущенное до обода колесо или вытекшая тормозная жидкость — со стороны это видно мгновенно. Водитель сзади просто бьет в набат, пытаясь спасти вашу шкуру и свой капот от неминуемой встречи.

"Инстинктивная реакция на сигнал — обида. Но профессионал сначала бросит взгляд на приборы и в зеркала. Возможно, у вас горит задний фонарь или из-под днища что-то волочится", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Особая категория — "спящие красавцы" на светофорах. Залип в навигаторе, пересчитал мух на лобовом, а зеленый уже вовсю зовет в путь. Короткий "бип" здесь работает как будильник, а не как оскорбление. Это просто способ заставить поток течь быстрее, а не попытка унизить ваше достоинство.

Закон и клаксон: что говорят правила

ПДД — дама суровая и шуток не любит. Звуковой сигнал в городе разрешен исключительно для предотвращения ДТП. Все эти истеричные "фа-фа" в пробках — прямое нарушение, которое в теории должно караться штрафом. Вне населенных пунктов клаксон можно использовать как предупреждение об обгоне, превращая его в инструмент коммуникации, а не в оружие массового раздражения.

Сигнал Реальное значение Короткий гудок Привлечение внимания, подсказка на светофоре Длинный гудок Предотвращение аварии или крик отчаяния Моргание дальним Просьба уступить дорогу или предупреждение о поломке

"Любое использование сигналов не для безопасности — это повод для внимания инспектора. ПДД четко ограничивают шум на улицах", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Как не превратить дорогу в поле боя

Если же сзади приклеился персонаж, который явно возомнил себя пилотом "Формулы-1" и выжигает вам сетчатку дальним светом, лучший выход — уйти вправо. Не нужно играть в учителя, резко бить по тормозам или демонстративно замедляться. Делать так — значит подливать бензин в костер дорожного безумия. Упрямство на трассе пахнет жженой резиной и разбитым пластиком.

Левая полоса — это не ваш личный диван, а зона для опережения. Если вы идете там со скоростью грустной улитки, пока правые ряды пусты — вы провокатор. Культура вождения начинается с понимания: дорога — это общая артерия, и тромбы в ней ни к чему хорошему не приводят.

"В суде доводы о том, что вы 'проучили' хама, не работают. Виноват будет тот, кто спровоцировал опасное маневрирование или столкновение", — подчеркнул юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о дорожном этикете

Нужно ли уступать, если я еду с максимально разрешенной скоростью?

С точки зрения этики и безопасности — да. Лучше пропустить торопливого "гонщика", чем спровоцировать его на опасный обгон справа. ПДД также рекомендуют не занимать левую полосу при свободных правых вне зависимости от скорости.

Что делать, если мне сигналят без видимой причины?

Включите аварийку, снизьте скорость и при первой возможности остановитесь в безопасном месте. Обойдите машину. Возможно, у вас пробито колесо или из бака течет топливо, а вы этого просто не чувствуете.

Считается ли моргание фарами нарушением?

Прямого запрета на кратковременное переключение света для привлечения внимания нет, но злоупотребление может быть расценено как ослепление водителей, что уже подпадает под санкции.

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