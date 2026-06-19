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Старость не повод для такси: врачи назвали реальную причину аннулирования прав у пенсионеров

Авто

Забудьте сказки о том, что после шестидесяти пяти водительское удостоверение превращается в тыкву. В российском законодательстве нет «срока годности» для человека за рулём. ПДД плевать на ваш год рождения, пока ваши глаза видят дорогу, а руки не дрожат при виде инспектора. Попытки отправить пенсионеров на заднее сиденье такси — это не более чем кухонный шум. Юридически вы можете крутить баранку хоть в сто лет, если врачи не найдут в вашем организме критических поломок.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Медицина против дискриминации

Закон смотрит не в паспорт, а в медицинскую карту. Главный фильтр — медкомиссия. Если вы пришли менять права в 80 лет и прошли окулиста, хирурга и невролога без замечаний, государство вернет вам карточку и пожелает доброго пути. Это логично: один в 70 лет сохраняет реакцию кобры, а другой в 30 водит как сонная муха. Здоровье — категория индивидуальная, и стричь всех под одну гребенку ГИБДД не планирует. Главное, чтобы двигатель автомобиля работал синхронно с сердцем водителя.

"Возраст сам по себе не является противопоказанием. Если медкомиссия подтверждает, что человек адекватен и здоров, лишить его права управления на основании даты рождения невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Зрение как главный цензор

Чаще всего ветеранов дорог «срезают» на зрении. Это ахиллесова пята любого опытного драйвера. Но даже тут система дает шанс. Очки или линзы — это не приговор, а инструмент. Если оптика корректирует картинку до нормы, в правах просто появится отметка GCL (очки/линзы), и вы сможете дальше бороздить асфальт. Проблема возникает только тогда, когда медицина бессильна. Если выявлены патологии, несовместимые с безопасностью, клиника обязана «стукнуть» в базу Госавтоинспекции. В этот момент ваши права превращаются в бесполезный пластик.

Параметр Реальность в РФ
Верхний порог возраста Отсутствует
Основание для запрета Медицинские противопоказания
Периодичность проверки Раз в 10 лет (при замене прав)

"Техническое состояние человека важнее года выпуска. Плохое зрение — не беда, если оно корректируется. А вот серьезные неврологические дефекты — это уже стоп-сигнал для водителя", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Мировой опыт и реальные угрозы

В некоторых странах за пожилыми следят строже: заставляют чаще заглядывать к врачам или сдавать тесты. Но даже там во главу угла ставят опыт. Пожилые водители — это не угроза, а осторожность. Они не играют в шашки на МКАДе и не пытаются выжать максимум из топлива Lada. Их стиль — спокойствие. Риск исходит не от возраста, а от внезапных сбоев организма, которые могут случиться и у двадцатилетнего. Пока вы контролируете машину, вы — водитель. Как только машина начинает контролировать вас — пора на покой.

"В случае выявления критических заболеваний в период действия прав, информация автоматически уходит в реестр ГИБДД, что аннулирует документ. Это жесткий, но справедливый механизм", — подчеркнул юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о возрасте водителей

Могут ли аннулировать права до истечения срока их действия?

Да, если во время любого медосмотра врач выявит заболевание из перечня противопоказаний. Данные передаются в ГИБДД, и действие прав приостанавливается.

Нужно ли пенсионерам чаще проходить медкомиссию?

Нет, общие правила для всех одинаковы: медосмотр обязателен раз в 10 лет при плановой замене водительского удостоверения.

Обязан ли инспектор проверять состояние здоровья на дороге?

Инспектор не врач, но если у водителя есть явные признаки неадекватного состояния или резкого ухудшения самочувствия, он вправе отстранить его от управления.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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Старость не повод для такси: врачи назвали реальную причину аннулирования прав у пенсионеров
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