Старость не повод для такси: врачи назвали реальную причину аннулирования прав у пенсионеров

Забудьте сказки о том, что после шестидесяти пяти водительское удостоверение превращается в тыкву. В российском законодательстве нет «срока годности» для человека за рулём. ПДД плевать на ваш год рождения, пока ваши глаза видят дорогу, а руки не дрожат при виде инспектора. Попытки отправить пенсионеров на заднее сиденье такси — это не более чем кухонный шум. Юридически вы можете крутить баранку хоть в сто лет, если врачи не найдут в вашем организме критических поломок.
Закон смотрит не в паспорт, а в медицинскую карту. Главный фильтр — медкомиссия. Если вы пришли менять права в 80 лет и прошли окулиста, хирурга и невролога без замечаний, государство вернет вам карточку и пожелает доброго пути. Это логично: один в 70 лет сохраняет реакцию кобры, а другой в 30 водит как сонная муха. Здоровье — категория индивидуальная, и стричь всех под одну гребенку ГИБДД не планирует. Главное, чтобы двигатель автомобиля работал синхронно с сердцем водителя.
"Возраст сам по себе не является противопоказанием. Если медкомиссия подтверждает, что человек адекватен и здоров, лишить его права управления на основании даты рождения невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Чаще всего ветеранов дорог «срезают» на зрении. Это ахиллесова пята любого опытного драйвера. Но даже тут система дает шанс. Очки или линзы — это не приговор, а инструмент. Если оптика корректирует картинку до нормы, в правах просто появится отметка GCL (очки/линзы), и вы сможете дальше бороздить асфальт. Проблема возникает только тогда, когда медицина бессильна. Если выявлены патологии, несовместимые с безопасностью, клиника обязана «стукнуть» в базу Госавтоинспекции. В этот момент ваши права превращаются в бесполезный пластик.
|Параметр
|Реальность в РФ
|Верхний порог возраста
|Отсутствует
|Основание для запрета
|Медицинские противопоказания
|Периодичность проверки
|Раз в 10 лет (при замене прав)
"Техническое состояние человека важнее года выпуска. Плохое зрение — не беда, если оно корректируется. А вот серьезные неврологические дефекты — это уже стоп-сигнал для водителя", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
В некоторых странах за пожилыми следят строже: заставляют чаще заглядывать к врачам или сдавать тесты. Но даже там во главу угла ставят опыт. Пожилые водители — это не угроза, а осторожность. Они не играют в шашки на МКАДе и не пытаются выжать максимум из топлива Lada. Их стиль — спокойствие. Риск исходит не от возраста, а от внезапных сбоев организма, которые могут случиться и у двадцатилетнего. Пока вы контролируете машину, вы — водитель. Как только машина начинает контролировать вас — пора на покой.
"В случае выявления критических заболеваний в период действия прав, информация автоматически уходит в реестр ГИБДД, что аннулирует документ. Это жесткий, но справедливый механизм", — подчеркнул юрист по ДТП Олег Зорин.
Да, если во время любого медосмотра врач выявит заболевание из перечня противопоказаний. Данные передаются в ГИБДД, и действие прав приостанавливается.
Нет, общие правила для всех одинаковы: медосмотр обязателен раз в 10 лет при плановой замене водительского удостоверения.
Инспектор не врач, но если у водителя есть явные признаки неадекватного состояния или резкого ухудшения самочувствия, он вправе отстранить его от управления.
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