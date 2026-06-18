Авторынок России сошел с ума: ценовая карусель вынудила бренды пойти на крайние меры

Российский автомобильный рынок переживает турбулентность. Одни бренды взлетают в цене, другие — внезапно скидывают. А китайские автомобили, казалось бы, непоколебимые, вдруг начали сдавать позиции.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фары и капот роскошного черного автомобиля

Динамика цен

В период с 1 по 15 июня 2026 года цены изменились у четырех марок. "Автостат" фиксирует — рынок живет своей жизнью. Корректировки коснулись как премиум-, так и бюджетного сегментов. Но больше всего удивляет поведение китайского премиум-бренда Hongqi.

Седан H6 подешевел сразу на 161-231 тысячу рублей, что составляет 3,5-5% от стоимости. В то же время, седан H9, напротив, прибавил в цене 10 тысяч рублей. Похоже, даже у "китайцев" не все идет гладко.

Китайские бренды

Кроссоверы HS3 и HS5 от того же Hongqi тоже не избежали изменений. Цена на HS3 выросла на 20-60 тысяч рублей, а на HS5 — на 29-99 тысяч рублей. Кажется, китайский премиум пытается найти свой баланс на российском рынке.

Но и у других производителей наблюдается аналогичная тенденция. Кроссовер Jetour Dashing стал доступнее на 50 тысяч рублей, а легкая коммерческая модель Avior V90 подешевела сразу на 310 тысяч рублей. Словно кто-то решил устроить распродажу перед холодами.

"Поведение китайских брендов логично. Они активно адаптируются к российскому рынку, пытаясь занять свою нишу. Снижение цен на отдельные модели — это попытка привлечь покупателей, а рост — компенсация колебаний валютных курсов и увеличения издержек", — Игорь Кузьмин, специалист по авиационной безопасности полётов.

Российские авто

На фоне этой карусели цен, стоит отметить и российский "Москвич 3". В комплектации "Стандарт" с 136-сильным двигателем и МКП он прибавил в стоимости 15 тысяч рублей. Отечественный автопром тоже не стоит на месте, хотя и с более скромной динамикой.

Модель Изменение цены Hongqi H6 -161-231 тыс. руб. Hongqi H9 +10 тыс. руб. Jetour Dashing -50 тыс. руб. Avior V90 -310 тыс. руб. Москвич 3 +15 тыс. руб.

"Рост цен на отечественные автомобили связан с увеличением стоимости комплектующих и общей экономической ситуацией. Производители вынуждены повышать цены, чтобы сохранить рентабельность", — Денис Крылов, логист по грузоперевозкам.

Ответы на популярные вопросы

Почему китайские автомобили стали дороже?

Китайские производители столкнулись с теми же проблемами, что и все остальные: колебания валютных курсов, увеличение стоимости логистики и комплектующих. Кроме того, спрос на китайские автомобили в России вырос, что также повлияло на цены.

Что будет с ценами на автомобили в ближайшем будущем?

Предсказать точно невозможно. Цены зависят от множества факторов, включая экономическую ситуацию, курс валют и действия правительства. Но можно ожидать, что цены будут оставаться волатильными.

Стоит ли покупать автомобиль сейчас?

Если вам срочно нужна машина, то да. Если же вы можете подождать, то лучше понаблюдать за рынком. Возможно, цены еще немного снизятся.

На какие марки стоит обратить внимание?

Выбирайте автомобиль, исходя из своих потребностей и бюджета. Обратите внимание на автомобили с хорошей репутацией и доступными запчастями. Большой пробег перестаёт выглядеть проблемой - отличная отправная точка.

"Покупателю сейчас нужно быть очень внимательным и оценивать реальную ситуацию на рынке. Не стоит гнаться за дешевизной, лучше выбирать надежный автомобиль с проверенной историей", — Александр Громов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП.

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