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Покупка на вторичном рынке без страха: какие кроссоверы получили самые надежные вариаторы

Авто

Вариатор — это пугало для вторичного рынка. Большинство покупателей шарахается от бесступенчатых трансмиссий как от зачумленных, ожидая мгновенной смерти конусов и разорительного счета из сервиса. Однако инженерная мысль научилась делать "кофемолки", способные пережить кузов. Главное — знать, на чем ехать и как не превратить ремень в металлическую стружку.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Jatco 016E: Рабочая лошадка для масс

Этот агрегат — вездесущ, как подорожник. Его впихнули в Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и даже в новую Lada Vesta. Инженеры усилили его цепким ремнем увеличенного диаметра. Но есть нюанс, напоминающий ахиллесову пяту: задний ход. Заезд на бордюр кормой вперед при упертых передних колесах убивает трансмиссию молниеносно. Ремень буксует, металл дерет металл, и ресурс испаряется за секунды.

"Масло в Jatco 016E нужно сливать каждые 40 тысяч километров. Лить строго NS-3. Попытка сэкономить и залить NS-2 — это прямой билет на капитальный ремонт, так как вязкость у них разная", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Toyota K114F: Японская выдержка

Вариатор K114F, знакомый владельцам RAV4, работает как швейцарские часы только в стерильности. Грязь в масле для него — яд. Забитый продуктами износа теплообменник ведет к локальному аду внутри коробки. Перегрев проворачивает втулку масляного насоса, превращая агрегат в груду бесполезного железа. Никакого офф-роуда и многочасовых пробуксовок в сугробах — эта машина создана для асфальта, а не для распаханного поля.

Модель вариатора Главная угроза
Jatco 016E Нагрузка при движении задним ходом
Toyota K114F Загрязнение масла и отказ соленоидов
Subaru TR580 Хронический перегрев радиатора

Чтобы коробка не "легла" раньше срока, ее эксплуатацию нужно подстроить под правильный режим работы. Равномерная езда без рывков — лучший подарок для цепи.

Subaru Lineatronic: Железный лидер

Lineatronic II (TR580) — это спецназ среди вариаторов. Он стоит на Subaru Forester и Outback, не боясь кратковременных штурмов бездорожья. Но даже этот крепыш пасует перед высокой температурой. Грязное масло мгновенно "приговаривает" подшипник ведущего вала. Если услышали гул — готовьте деньги. При должном уходе этот верзила способен проглотить более 300 тысяч километров пробега, оставляя классические автоматы кусать локти.

"Для Subaru Lineatronic чистота теплообменника важнее, чем давление в шинах. Забитые соты радиатора гарантируют смерть соленоидов и задиры на конусах уже к 100 тысячам", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Вариаторы сегодня — не приговор, но они требуют дисциплины. Это не старый "мерседесовский" автомат, который переваривал отработку. Здесь малейшая жадность хозяина при покупке запчастей и расходников превращает машину в недвижимость.

"Рынок наводнен поддельными жидкостями для трансмиссий, которые убивают насос за один сезон. Всегда требуйте сертификаты при покупке масла для ТО", — объяснила эксперт по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Ответы на популярные вопросы о надежности вариаторов

Можно ли буксировать автомобиль с вариатором?

Крайне нежелательно. Если мотор заглушен, масляный насос не работает, и детали вращаются насухую. Это прямой путь к задирам на конусах и обрыву ремня.

Как часто нужно менять масло в вариаторе на самом деле?

Забудьте про регламенты дилеров в 100 тысяч км. Для долгой жизни агрегата предел — 40-50 тысяч км, особенно если вы часто стоите в пробках или штурмуете сугробы.

Почему перегрев так опасен для этой коробки?

При перегреве масло теряет вязкость. Ремень начинает проскальзывать по конусам, оставляя на них физические повреждения. После этого коробка начинает "пинаться", а потом просто разваливается.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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