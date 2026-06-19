Попробовали обойти всю колонну грузовиков целиком: почему этот маневр часто становится последним

Трасса. Впереди — бесконечная железная гусеница из десятка грузовиков. Пытаешься выглянуть на встречку, но видишь только грязный борт фуры и тучу водяной пыли. Между машинами — зазор в пачку сигарет. Это не случайность и не совпадение. Это осознанная тактика "вагонного" движения, превращающая обгон в игру в русскую рулетку.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Топливные крохоборы: зачем фуры жмутся друг к другу

Аргументы дальнобойщиков просты как кирпич. Главный из них — слипстрим. Грузовик, идущий вторым или третьим, прячется в аэродинамическом мешке лидера. Воздух не сопротивляется, расход солярки падает на 5-10%. В масштабах рейса до Владивостока это огромные деньги. Маркетологи называют это "оптимизацией", мы называем это созданием "стены смерти" для всех остальных.

"Водители часто идут парой или тройкой из одной конторы. Им удобно общаться по рации, предупреждая "своих" о засадах или ямах. Но когда в их уютный мирок пытается вклиниться легковушка, это воспринимается как личное оскорбление. Колонна разрывается, ритм сбивается, экономия летит в трубу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Часто дальнобойщики намеренно закрывают "калитку". Стоит вам высунуться на обгон, как следующая фура ускоряется, ликвидируя свободное окно. Это не просто хамство, а психологическая атака. Они не хотят, чтобы вы мешали им "поддерживать выкат". В итоге вы остаетесь на встречной полосе лицом к лицу с КАМАЗом, а вернуться в свой ряд некуда — там плотный монолит из железа.

Причина плотного движения Последствия для водителя легкового авто Аэродинамическая тень (экономия топлива) Отсутствие "окон" для безопасного возвращения в свою полосу Групповая навигация и рация Информационная блокада: вы не видите дорогу впереди за фурой

Закон семи метров: что говорят правила об интервале

Законодатели прекрасно знают о проблеме "поездов". В ПДД четко прописано: если транспорт длиннее семи метров (типичная фура), водитель обязан держать такую дистанцию, чтобы обгоняющий мог нырнуть в промежуток. Это не право, это обязанность. Но на трассе за соблюдением этого правила не следит никто. Камер на "дистанцию между грузовиками" пока не придумали.

"Намеренное сокращение дистанции во время обгона другим участником движения — это прямое нарушение ПДД. Это не просто мелкопакостное поведение, а создание аварийной ситуации, карающееся штрафом, а в случае ДТП — уголовной ответственностью", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Единственный рабочий способ борьбы с этим на дороге — терпение. Пытаться "наказать" фуру, оттормаживая её после обгона, — идея для самоубийц. Сорок тонн чугуна и стали не остановятся мгновенно, даже если водитель грузовика нажмет на педаль в пол. Ваша машина превратится в консервную банку быстрее, чем вы успеете осознать свою "справедливость".

Ловушка на встречке: почему обгонять колонну смертельно опасно

Главная ошибка новичка — надежда на "авось". Вы выходите на обгон первой фуры, видите, что места нет, и решаете шпарить дальше, надеясь обойти всю колонну целиком. Но колонна может растянуться на полкилометра. Любой встречный автомобиль превращает этот маневр в смертельный аттракцион. Двигателю не хватит мощности, а вам — нервов.

"При плотном движении грузовиков критически важна исправность тормозной системы и рулевого управления. Резкие перестроения из-за отсутствия дистанции между фурами перегружают ходовую и могут привести к заносу даже на сухом асфальте", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о движении фур

Сколько метров должна быть дистанция между фурами?

ПДД не указывают точное количество метров, но требуют "достаточный интервал". Практически это означает не менее 50-70 метров, чтобы туда мог безопасно встроиться седан.

Что делать, если фура ускоряется при обгоне?

Прекращайте маневр немедленно. Сбрасывайте газ и возвращайтесь назад. Бороться мощностью двигателя с принципиальным дальнобойщиком на загруженной трассе глупо.

Можно ли жаловаться на колонну в ГИБДД?

Да, если у вас есть видеозапись с регистратора, где четко виден номер грузовика и отсутствие дистанции на протяжении долгого времени. Это основание для административного протокола.

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